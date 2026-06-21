Шломит Гофер на «Свежей краске». «Планета этого мгновения» — премия Исраэля Макова

🎨 На ярмарке современного искусства Fresh Paint 2026 будет представлена персональная выставка Шломит Гофер «Планета этого мгновения» — лауреата Премии Исраэля Макова для многообещающего художника 2025 года. Куратор выставки — Раз Шапира.

🖌️ В основе творчества Шломит Гофер лежит само восприятие. Её произведения соотносятся с её собственным присутствием в мире и сохраняют его — масштаб тела, способ видеть цвет и разделять окружающее пространство. Для художницы ничто не является объективным, всё относительно.

🌈 Шломит Гофер получила Премию Исраэля Макова за цикл работ, представленный в секции «Теплица» ярмарки Fresh Paint 2025. На первый взгляд её произведения казались радостными и наивными, яркими и формалистичными, однако при более внимательном рассмотрении раскрывались дополнительные слои — диалоги между цветовыми пятнами, формами и поверхностями, складывающиеся в сложную ткань движения, ритма и выразительности. Насыщенные цвета захватывали взгляд и сердце, открывая нечто древнее и сущностное в самом существовании.

Семьдесят процентов человеческого тела составляет вода — и, по словам кураторов, столько же воды содержится и в художественном мире Шломит Гофер.

📄 Новая серия работ создана в уникальной технике, которую художница разработала и совершенствует самостоятельно. Произведения выполнены из бумажных волокон, которые Гофер изготавливает собственноручно из волокон абаки (абаковой пальмы). Процесс включает измельчение, замачивание, окрашивание, формирование, прессование и сушку материала. В своей небольшой мастерской на юге Тель-Авива художница работает с ёмкостями, наполненными влажными цветными смесями, и создаёт сияющие цветовые поверхности, в которых узоры соединяются и расходятся, картографируя само восприятие.

Гофер размещает влажные массы рядом друг с другом, создавая мотивы и диалог между линией, формой и цветом. В процессе сушки и сильного прессования она буквально выжимает, высушивает и закрепляет изображение.

В отличие от работ, принёсших ей премию, в нынешней выставке человеческое тело исчезает из произведений. Его место занимают первоэлементы — солнце, вода, земля и небо. Однако перспектива остаётся той нитью, которая объединяет разные серии работ. Это не взгляд сверху, не доминирующая и не покровительственная точка зрения. Работы Гофер бросают вызов романтическому представлению о ничтожности человека перед силами природы и мира. Зритель не стоит перед произведением — он находится внутри него, внутри пространства, внутри пейзажа, внутри окружающей среды.

Духовная встреча земли и неба, человека и пространства получает у художницы смелое, сияющее, почти психоделическое цветовое воплощение. Выбор цвета и линии передаёт экстатическое переживание момента, когда присутствие и место становятся единым целым, когда исчезают границы и всё соприкасается со всем.

🏆 Премия Исраэля Макова для многообещающего художника считается одной из наиболее престижных наград израильской художественной сцены. Она присуждается за значительное художественное высказывание, в котором заложен большой потенциал дальнейшего развития. Лауреат получает денежную премию в размере 20.000 шекелей и возможность представить персональную выставку на следующей ярмарке Fresh Paint. В состав жюри 2025 года вошли куратор коллекции Макова Шуламит Нус, советник мэра Тель-Авива-Яффо по культуре и искусству Ревиталь Бен-Ашер Перец, а также кураторы ярмарки Fresh Paint Ифат Гурион и Раз Шапира.

🎓 Шломит Гофер — израильская художница, работающая на стыке живописи, бумажной пластики и экспериментальных техник. В центре её художественного исследования находятся вопросы восприятия, цвета, пространства и телесного присутствия человека в мире.

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Исраэль Маков — один из наиболее известных израильских бизнес-лидеров, предприниматель, меценат и коллекционер искусства. Он сыграл важную роль как в развитии израильской фармацевтической индустрии, так и в поддержке современного искусства Израиля.

Основные факты о нём:

• Родился в 1939 году в Реховоте и происходит из семьи основателей города.

• Окончил Еврейский университет в Иерусалиме, где получил степень бакалавра по сельскому хозяйству и степень магистра по экономике.

• В 1970-х годах основал Interpharm — первую израильскую биотехнологическую компанию, впоследствии ставшую одной из важных вех в развитии биотехнологической отрасли страны.

• В 1995 году пришёл в Teva Pharmaceutical Industries, а в 2002-2007 годах занимал пост президента и генерального директора компании. При его руководстве Teva превратилась в мирового лидера в области производства дженериков и одного из лидеров в лечении рассеянного склероза благодаря препарату Copaxone.

• После ухода из Teva возглавлял ряд международных компаний, в том числе Netafim, Given Imaging и индийскую фармацевтическую корпорацию Sun Pharmaceutical Industries.

• Многие годы И Маков занимается благотворительностью и входит в руководящие органы Институт Вейцмана, а также является председателем попечительского совета Театр Гешер.

Для художественной сцены Израиля Исраэль Маков известен прежде всего как один из крупнейших частных коллекционеров современного израильского искусства. После смерти своей супруги Ниры Маков в 2007 году он создал коллекцию её памяти, которая сегодня насчитывает более 250 произведений живописи, скульптуры, фотографии и видеоарта.

Именно Исраэль Маков учредил Премию Исраэля Макова для многообещающего художника на ярмарке Fresh Paint. Эта награда присуждается за значительное художественное высказывание, в котором заложен большой потенциал дальнейшего развития, и включает денежную премию в размере 20.000 шекелей и организацию персональной выставки на следующей ярмарке Fresh Paint.

https://www.freshpaint.co.il/en/makov-collection/

📅 24-29 июня 2026 года

📍 Центр «Кременецки», ул. Кременецки, 7, Тель-Авив

🎟️ Продажа билетов на Fresh Paint 2026 и на экскурсии по ярмарке — на официальном сайте https://www.freshpaint.co.il/

https://www.instagram.com/shlomitgopher/

https://www.instagram.com/freshpaintartfair/

https://www.freshpaint.co.il/israel-makov-award/

https://www.facebook.com/freshpaint/

https://www.instagram.com/freshpaintartfair/

Cайт ярмарки



24–29 июня 2026 года

Технический центр «Кременицки» — Кременицки, 7 Тель-Авив

Вот по этим ссылкам есть вся информация на русском языке



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