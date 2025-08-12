«Земля – море». MoBY – Бат-Ям

Заглавное фото – работа Ури Каценштейна.

Музей искусств Бат-Яма – MoBY – представляет летнюю детскую интерактивную выставку «Земля – море».

Главный куратор – Ади Даган



Групповая выставка и новая художественная мастерская для всей семьи в Музее искусств Бат-Яма. Moby Bat-Yam.

Выставка «Земля – море» приглашает мальчиков и девочек отправиться в путешествие – к далёкому острову-убежищу, месту, где царит свобода, где их ждут открытия и удивительные переживания.

Во время увлекательной и таинственной экскурсии участники станут частью экспедиции, направляющейся в самое сердце волшебного острова, и пройдут по необычному маршруту, который открывается т воображению. Путешествие начинается с рассветом, проходит через полдень, уходит в мягкий свет заката и часы сумерек и завершается ночью, озарённой луной. После экскурсии экспедиция переместится в творческую мастерскую, где каждый создаст свой собственный, личный остров.

Остров – это пространство, границы которого ясны и ощутимы, но сам он является символом освобождения, местом, где расширяются рамки привычного мышления и даётся полная свобода фантазии. Работы, представленные на выставке, – это фрагменты жизни на острове, собрание пейзажей, предметов, эмоций и историй, рождённых в лоне отрезанной от мира природы. Другие произведения, посвящённые морю, луне, костру и лодке, принадлежат миру грёз: о чём мы думали бы, живя на острове, чего нам бы не хватало, а о чём мы были бы рады забыть, какие изобретения могли бы появиться из тишины и однообразия островной жизни.

Название выставки заимствовано из фантазийного мира писательницы Урсулы Ле Гуин, создавшей цикл «Волшебник Земноморья» (1968-2001), где каждая земля – это , а любое путешествие начинается с выхода в море. На экспозиции присутствует и дух «Робинзона Крузо» (1719) Даниэля Дефо – истории человека, выжившего в одиночестве на необитаемом острове, где приключение становится источником творческой энергии. «Остров сокровищ» (1883) Роберта Льюиса Стивенсона – ещё одно классическое путешествие мальчика к загадочному острову, полному пиратов и тайных карт. Эти и другие литературные острова – места самооткрытия, свободы, а порой и встреч с неизведанным. «Земля – море» странствует по волнам, унося далеко от привычного – туда, где стираются законы дома, города или школы.

Хотя выставка «Земля – море» создана для детей, она привлечёт и взрослых. На фоне нашей реальности легко ощутить желание искать альтернативы и убежища – пространства, где можно раствориться в природе, прикоснуться к изначальным инстинктам жизни, восстановить связь с внутренним ребёнком, которому так нужно бродить, исследовать и открывать.

В выставке участвуют: Гай Бен Нер, Карен Долев, Майя Зисман, Охад Хадад, Сахар Миари, Иехудит Саспортас, Бар Цафрир, Ноа Корник, Ури Каценштейн, Адам Рабинович, Моше Руас, Лейла Роуз Бери, Омер Шеах.

Разработка образовательного содержания – Анат Барзилай

Оформление пространства – Ноам Бар

При поддержке Министерства культуры и спорта, Британских друзей музеев искусства в Израиле (BFAMI) и муниципалитета Бат-Яма.

Для детей 5-11 лет

Продолжительность программы – полтора часа

Ближайшие экскурсии на русском языке пройдут 19 и 23 августа.

🕒 Часы работы музея MoBy (визит в музей возможен в указанные дни и часы, а не только с экскурсиями):

Среда и пятница: 10:00–14:00

Четверг: 16:00–20:00

Суббота: 10:00–16:00

Музей искусства Бат-Яма – ул. Струма, 6, Бат-Ям

MoBY – это комплекс из трёх музеев в самом сердце Бат-Яма: Музей современного искусства Давида Бен-Ари, Дом Иссахара-Бера Рыбака и Дом Шолема Аша .

Музей современного искусства Давида Бен‑Ари (основное здание) был построен в 1961 году и отличается уникальной круглой архитектурой. С 2007 года он преобразован в платформу для временных выставок современного искусства, общественных программ и академических конференций .

Дом Рыбака посвящён творчеству русского–французского художника Иссахара-Бера Рыбака и хранит крупнейшую коллекцию его работ, а также часть постоянной коллекции MoBY .

Дом Шолема Аша – историческое жилище еврейско-идишского писателя, которое теперь функционирует как музей, сохраняющий его наследие и часть постоянной коллекции MoBY .

MoBY вырос в культурный центр Израиля, охватывающий не только выставочную деятельность, но и образовательные программы и работу с сообществом .

Стоит отметить, что, русскоязычное население составляет почти что 40% населения Бат-Яма. Музей работает над тем, чтобы объединить русскоязычное и ивритоязычное сообщества города, дать им возможность познакомиться и понять друг друга.