«Жилище строится руками, а дом – сердцем»

https://www.facebook.com/events/659441342788801/ Сегодня очень тяжелый день – даже на фоне всех тяжелых дней войны. Огромное горе – столько погибших, заложники все еще в плену. 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Катастрофы. Международный День памяти жертв Холокоста 27 января был учрежден на Ассамблее ООН в 2005 году. Дата 27 января выбрана по определенным причинам: в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим Поскольку, 27 января – это суббота, то мероприятия, приуроченные к этой дате в Израиле, уже начались. По данным ассоциации “Яд эзер ле-хавер” 245.000 евреев, переживших Холокост, живут в 90 странах мира, около половины из которых, почти 122.500 человек, переживших Холокост, в настоящее время живут в государстве Израиль. Антисемитизм с начала войны в ту Черную субботу 7 октября 2023 года – это точно такой же антисемитизм, который привел к Холокосту. Именно в эти дни мы должны передавать память о Холокосте из поколения в поколение. По другим данным – данным Управления по правам переживших Холокост, накануне Дня Холокоста в 2023 году в Израиле жили 149.100 человек, переживших Холокост, средний возраст которых составлял 85,8 лет. Около 40 из этих людей уходят из жизни каждый день. В 2022-м году скончались 15.000 из них. Небольшая часть выживших в Катастрофу живет в кибуце Лохамей ха-гетаот (Борцы Гетто) на севере страны. Кибуц был создан в апреле 1949 года (в шестую годовщину восстания в Варшавском гетто) выходцами из Восточной Европы, спасшимися в Катастрофу. И уже в 1950 году там был открыт первый в стране и в мире мемориальный музей Катастрофы европейского еврейства – ныне крупный международный музейный и учебно-образовательный комплекс, один из немногих музеев, отражающих тему еврейского сопротивления в период Катастрофы. Музей «Бейт Лохамей ха-гетаот» посвящен увековечению памяти о еврейской жизни в Европе и ее разрушении, о движении молодежи, сопротивлении и возрождении после Катастрофы. Музей “Бейт Лохамей ха-Гетаот” – первый музей Катастрофы в Израиле – проведет завтра, в среду 24 января, вечер и дискуссионную панель на тему “Дом”. “Дом” – слово и термин, приобретшие особое значение в последние месяцы. Существует связь между потерей еврейского дома во время Холокоста и духом в войне за наш дом сегодня. В вечере примут участие: Ави Дабуш – житель кибуца Нирим, генеральный директор организации “Коль рабани” по правам человека; Али Абу-Сабила – известный педагог в бедуинском секторе, родственник Амара Абу-Сабила, погибшего 7 октября после того, как он спас двух девочек семьи Свисса в Сдероте. Какой дом будет у нас после этой войны – в нашей стране, в нашем доме, в котором чувство безопасности рухнуло, концепция «дома» пострадала, а “мамады” стали для многих ловушкой. Что такое для нас “дом” и какой дом мы хотели бы видеть здесь после этого трудного периода? Трудно не заметить существование связующей линии между потерей еврейского дома во время Холокоста и нашим духом в войне за наш дом сегодня. Также в программе вечера: Театрализованный монолог “Есть где-то такая страна” – исполняет Эльад Арнон. Лекция литературоведа, критика, исследователя ивритской литературы и культуры профессора Ариэля Хиршфельда “Память дома, общины и города” – по рассказам Шмуэля-Йосефа Агнона, посвященным его родному городу – Бучачу. Дискуссия: Дом в сердце, дом в памяти и дом в тоске Участники: Алона Френкель – писательница и иллюстратор. Лауреат приза имени Сапира. Родилась в Кракове в Польше. Репатриировалась в Израиль в возрасте 12 лет после Холокоста. Али Абу Сабила – бедуино-израильский педагог из поселения Абу Талуль в Негеве, двоюродный брат Амара Абу Сабилы, убитого 7 октября при спасении двух девочек в Сдероте. Ави Дабуш – эвакуированный из кибуца Нирим; Генеральный директор организации «Коль рабани”. Вечер будет сопровождаться вокальными и музыкальными отрывками. Исполнители: Эфрат Фельдман и Амит Ласри. Мемориальный музей «Лохамей ха-гетаот» работает с воскресенья по четверг с 9:00 до 16:00. Дополнительная информация: www.gfh.org.il, тел. 04-9958020. Страница “Бейт Лохамей ха-Гетаот” в фейсбуке – http://www.facebook.com/beitlh Билеты (стоимость: 40 шек.) можно заказать по телефонам: 04-9958015 | 04-9958035 или по ссылке http://tinyurl.com/3r2yfnkfМероприятие к Международному дню памяти Катастрофы в музее “Лохамей га-Гетаот” «Жилище строится руками, а дом – сердцем» 24/1/2024 | среда, 18:30
«Жилище строится руками, а дом – сердцем»
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