«Живем и помним» – концерт в поддержку мемориала памяти жертв 7 октября

6 октября в театре «Гешер» пройдет второй благотворительный концерт в поддержку проекта «7 октября», виртуального мемориала памяти жертв ХАМАСа. “Живем и помним” – эти слова объединят актеров, музыкантов и сотни зрителей, которые соберутся накануне годовщины страшных событий.

На сцену выйдут Андрей Макаревич, Дина Рубина, Анатолий Белый, Максим Леонидов, Влади Блайберг, Евгения Додина, Владимир Фридман, Лу Геворкян (Louna) и актеры театра Fulcro. Все они — деятельные участники проекта «7 октября», с первых дней войны выступают для солдат, поддерживают израильтян своим творчеством. Это будет не только концерт скорби и памяти, но и вечер единения, который подарит своим гостям столь важное в наши дни чувство общности. Это будет вечер радости – от хорошей музыки и текстов, от возможности увидеть на сцене тех, чьё искусство, оставаясь на стороне добра и правды, даёт силы жить и надеяться.

Знакомые и новые песни, стихи, которые никого не оставят равнодушными, тексты, которые вызывают улыбку и грусть, отрывки из популярных спектаклей – сцена театра «Гешер» в этот вечер станет местом, где музыка и слово объединяются, чтобы сохранить память о людях, которые уже никогда не услышат музыки, не скажут ни слова. Память о тех, чья жизнь оборвалась 7 октября 2023 года, чьи имена увековечил виртуальный мемориал. Зрители познакомятся с командой проекта, которая решила вспомнить каждого их них, донести правду о трагедии Израиля, рассказав миру 1200 человеческих историй.

Задача мемориала «7 октября» – сохранить память о той чёрной субботе как можно дольше. Этому служат все ресурсы проекта, охватившего множество городов и стран: съёмки проходят в Израиле и России, Англии и США, Германии и Франции, Швейцарии и Аргентине, Португалии и Голландии, на Кипре, в Литве, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстане. Чтобы завершить проект, чтобы поддерживать его сайт, канал и социальные сети, нужны дополнительные средства. Все деньги от продажи билетов на концерт «Живем и помним» послужат именно этой цели.

Билеты: https://showman.co.il/e/jivem-i-pomnim-2024/

Сайт, канал и социальные сети проекта

https://www.octoberseven.net/

https://www.youtube.com/@octobersevennet/videos

instagram.com/october7net

facebook.com/october7october

https://www.tiktok.com/@octoberseven_net