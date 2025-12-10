 ZŌ: новая постановка Охада Нахарина для “Бат-Шевы”

Впечатления – Ольга Черномыс. Фото (моменты репетиции) – © Ascaf (предоставлено пресс-службой компании “Бат-Шева”)

Называть то, что делает хореограф Охад Нахарин просто балетом уже сложно. Его постановки для танцевальной труппы “Бат-Шева” переросли жанр давно. Но в последней его работе под названием ZO, границы окончательно стерты, танцовщики произносят иногда объемные драматические тексты и много поют.

И точно так же, как сближаются голос, движения и музыка, нет расстояния между артистами и зрителями. Как и в постановках «Мамуты», «Дыра» и «2019», для создания был выбран небольшой студийный зал “Варда” ”, где всего четыре ряда стульев окружают круглую площадку. Время от времени танцовщики оказываются очень близко и пристально заглядывают зрителям в глаза. Иногда они смотрят нежно и отрешенно, словно ангелы, иногда с усмешкой, а иногда с вызовом или вопросом. Это отличительное свойство артистов “Бат-Шевы” – способность взаимодействовать с публикой, и не просто, а включать эти контакты разного уровня в ткань спектакля.

“Zo на японском означает “слон”, – пояснял Охад Нахарин на генеральной репетиции, – есть наш коллективный слон, которого мы не можем не замечать, и есть у каждого свой личный. А мы стараемся как-то существовать рядом…”. Он любит загадки, этот спокойный – как слон! – но при этом легкий и насмешливый гений. А то, что он гений, сегодня уверены во всем мире, Нахарин, по мнению профессионалов, входит в пятерку лучших современных хореографов мира.

Он всегда в поиске новых решений, точнее, новых переживаний, через которые мы, присутствующие в зале, должны пройти. “Например, однажды, – рассказывает Охад, – я плавал в бассейне, восстанавливался после травмы. На краю бассейна стояла аудиоколонка, и я то удалялся от нее, то приближался. Меня заинтересовал этот эффект… “. Результатом этого наблюдения стал эпизод, когда танцовщики движутся по кругу, держа в руках аудиоколонки, из которых играет музыка. Волны звука проходят по залу, в какой-то момент все происходит в полной темноте, и это создает ощущение необыкновенного движения и кружения.

Саундтрек ZŌ – не просто соединение музыкальных номеров, это целая звуковая вселенная, созданная в сотрудничестве с музыкантом и диджеем Таем Роной. Танцовщики поют и говорят на пяти языках: японском, китайском, итальянском, иврите и русском. Что касается русского, то песню “Во поле береза стояла…”Охаду “подарила” Марина Максимилиан, эту мелодию напевала ей в детстве мама.

В постановке задействован золотой состав “Бат-Шевы”, двадцать выдающихся артистов, которые, кажется, могут станцевать любое слово, любой звук и уж точно любую эмоцию. Их тела, лица и голоса – универсальные инструменты, где каждый исполняет свою партию, без симметрии и синхронности, но со страстью и посланием острым, как нож самурая. Возможно, дело в том, что они не просто исполнители, а партнеры по творчеству. Нахарин говорит, что в репетиционном зале они экспериментируют вместе, пробуют новые идеи и движения.

Эти двадцать, каждый из которых звезда, разделены на два состава – один называется “Зана”, а другой “Чипс”. Десять танцоров являются основными, а десять – поддерживающими, и эти группы чередуются (на афишах будет указано название основного состава).

Ещё одним партнёром по творчеству стала бывшая танцовщица труппы Анника Верпланке из Бельгии, которая уезжала из Израиля на время войны. «Талантливая артистка, которую я хотел видеть рядом с собой в процессе, она очень помогала и поддерживала меня», — сказал Нахарин, – А еще Анника выучила все роли девушек, и если одна из танцовщиц получит травму, она её заменит».

Война и стала причиной тому, что последние два года “Бат-Шева” провела больше обычного времени в Израиле, чем на гастролях – дав нам возможность увидеть их постановки. И надо спешить увидеть эти фантастические, ни на что не похожие спектакли, которые собирают полные аншлаги во всем мире.

ZŌ

Новая постановка Охада Нахарина

В исполнении труппы «Бат-Шева»

Продолжительность спектакля: около семидесяти минут

Зал «Варда», центр «Сюзанн Деллал», улица Йехиэли, 6, Неве-Цедек, Тель-Авив