Золотой голос Венеции снова в Израиле: Лука Миннелли даст концерты в Тель-Авиве и Хайфе

Верхнее фото: by Lev GelfandУже в январе 2026 года на израильскую сцену вернётся артист, чьё имя наши зрители запомнили с первого звука – Лука Миннелли, обладатель уникального тембра и невероятной сценической энергии, известный во всём мире как Золотой голос Венеции. Его концерты – это эмоциональные спектакли, в которых классика и поп-опера соединяются в яркое живое действие.

Публика, тепло принявшая дебютное выступление Миннелли в Израиле, не скрывала желания его увидеть снова. И теперь такая возможность представится – в этот раз певец даст два концерта: в Тель-Авиве и Хайфе.

Миннелли – универсальный артист, в равной степени владеющий классическим и современным музыкальным материалом. Его репертуар охватывает оперные арии, неаполитанскую классику и современные песни в жанре поп-оперы. При этом каждая его интерпретация – это не просто вокал, а эмоциональное путешествие, в котором сочетаются сила, обаяние и артистизм.

История Луки – пример удивительной музыкальной судьбы. С юных лет он пел на городских мероприятиях в родной Венеции, а впоследствии вышел на самые престижные сцены Европы и Америки, работая с известными оркестрами и дирижёрами. С 2014 года он гастролирует по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, сотрудничая с выдающимися исполнителями.

Особое место в его творчестве занимает стремление соединить оперу и рок, которое появилось ещё в детстве. Миннелли рос, слушая Лучано Паваротти и великие рок-группы – Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. Позже он стал одним из немногих исполнителей, кто смог реализовать эту идею на сцене.

В 2021 году он записал композицию Forever and Ever with You, в которой симфоническая музыка переплетается с роком. Дуэт с британской певицей, звездой лондонского «Вест-энда» Керри Эллис и легендарным гитаристом группы Queen Брайаном Мэем стал мировым хитом и открыл новую страницу в творчестве Миннелли. По словам самого Луки, для него это было исполнение мечты, которая когда-то казалась невозможной.

В 2022 году он представил альбом La Voce e Musica, записанный с Будапештским симфоническим оркестром и хором Art Voice Academy. Над музыкальной частью работал маэстро Диего Бассо, один из ведущих дирижёров Италии, который выполнил особые аранжировки песен, чтобы подчеркнуть невероятный вокальный диапазон Луки. Альбом включает кавер-версии и оригинальные композиции, в которых ярко раскрывается мастерство и музыкальный язык Миннелли. После выхода альбома певец отправился в мировое турне, в рамках которого впервые посетил Израиль.

Программа новых концертов Минелли в Израиле будет включать самые яркие произведения его репертуара на итальянском и английском языке – от Caruso, Largo al factotum, Nessun Dorma до Volare, My Way, Libertango, а также композиции из альбома La Voce e Musica.

«Я с нетерпением жду возвращения в Израиль. Публика здесь невероятная – искренняя, открытая, чувственная. Это всегда особое вдохновение», – говорит Миннелли.

Январские гастроли Луки Минелли в Израиле:

2 января 2026 г., пятница, в 20:00 – Хайфа, «Аудиториум»

3 января 2026 г., суббота, в 20:00 – Тель-Авив – Яффо, «Бейт а-Опера»

