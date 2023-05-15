Зов болеро: Испанский национальный балет представит в Израиле программу Invocación

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Национальный балет Испании – легендарный коллектив, первым руководителем которого был Антонио Гадес, вновь выступит в Тель-Авиве 15 лет спустя, под занавес балетного сезона в Израильской опере. Лучшая труппа королевства на Пиренейском полуострове, сразившая весь мир мастерством высочайшей пробы – отточенной хореографией, искусным преломлением народных танцевальных традиций, дионисийским эротизмом и магией наэлектризованных страстью тел – на сей раз намерена вскружить зрителю голову взрывной смесью болеро, фламенко и хоты в современном и очень стильном прочтении.

Руководитель труппы и хореограф Рубен Ольмо растворил вселенную танца в юбках, мантильях, матадорских плащах, воздухе, мужской фарруке и чисто женском фламенко. Получился невероятный гибрид хореографических языков, включая традиционный и стилизованный танец, причудливо смешанный с балетом, с оттенками джаза и contemporary – прямодушные народные плясы и мудреные современные, старое и новое, иберийское и андалузское. Порой вам кажется, что фантастическое кружение байлаоров Национального балета Испании сродни суфийским танцам: оно способно ввести в транс, дуэнде. Рубен Ольмо пластически красноречив и изобретателен, его хитроумное телесное кружево, сплетенное из текучих, нежных и неистовых движений, завораживает эмоциональными контрастами и кропотливой отделкой каждого жеста.

Все это нам предстоит наблюдать в июле, когда Ballet Nacional de España привезет в Тель-Авив программу «Обращения» (Invocación) – четыре одноактные постановки, где фольклорные традиции вдруг оборачиваются академическими, феноменальная синхронность коллективного жеста сродни филиграни, а дробные ноги выкаблучивают нечто феерическое. В первом отделении нас ожидают «Зов болеро» (Invocación Bolera), «Хауленья» (Jauleña) и «Вечная Иберия» (Eterna Iberia), а во втором – танцевальная сюита «О фламенко», посвященная памяти Марио Майя – легенде испанского танца, хореографа и танцовщика, создателя школы, синтезирующей искусство балета и фламенко.

«Зов болеро» (Invocación Bolera) руководителя труппы Рубена Ольмо – реверанс мастерам жанра, определившим линию развития этого танца. Как известно, танец болеро зародился в Испании в 18 веке в результате соединения андалузских народных танцев с академической балетной традицией. Именно тогда в Андалусии возникла la Escuela Bolera – школа болеро. Это один из самых сложных стилей испанского танца, характеризующийся использованием кастаньет, но без притопывания ногой, как во фламенко. Наверное, каждый любитель балета вспомнит «Болеро» Мориса Бежара, вскрывшего его ритуальные, магические корни – однако «Зов болеро» Рубена Ольмо совсем иной. Он представляет в современной манере и стиле тот самый танец, название которого впервые появилось в 1773 году как сценическая ремарка в комедийной интермедии Рамона де ла Круса «Приличная гостиница» (La hostería del buen gusto). Кстати, историки полагают, что музыкальный материал для ранних болеро его исполнители заимствовали из сегидильи. А музыка для этой постановки, мировая премьера которой состоялась в 2020 году в городке Херес-де-ла-Фронтера, была специально написана по заказу Испанского национального балета композитором, уроженцем Севильи Мануэлем Бусто.

«Хауленья» (Jauleña) – еще одна миниатюра Рубена Ольмо на музыку Мануэля Бусто, на сей раз для танцовщика соло (поначалу он сам исполнял эту партию). По словам хореографа, «для Jauleña я взял за основу Гранаду, город, где встретились три культуры: христианская, еврейская и арабская. Хауленья – это мост между традициями болеро, испанским стилизованным танцем (речь, между прочим, об отдельном жанре – la Danza Estilizada) и фламенко». Центральное место в постановке занимают арабо-мавританская гранаина – фанданго из Гранады, и виртуозный сапатеадо – выстукивание ритма стопами ног.

«Вечная Иберия» (Eterna Iberia) – постановка знаменитого хореографа Антонио Нахарро, в которой за основу взят уже упоминаемый la Danza Estilizada – испанский стилизованный танец, но теперь в него вплетены элементы танго и джаза. Мастер мелких деталей и магических нюансов, Нахарро представляет этот танец с иберийской безудержностью в каждой из пяти частей: «Бурлеск», «Фаррука», «Праздничный танец», «Скорбная любовь Ронды» и «Танец смелых». Примечательно, что этот спектакль обязан своим появлением находке старой партитуры: ровно полвека назад, в 1963 году композитор Мануэль Морено-Буэндия по просьбе хореографа Антонио Руиса Солера написал для балета «Вечная Кастилия» (Eterna Castilla) симфоническую поэму «Кельтиберия» (Celtiberia). И воплотил в этой музыке энергетику древней земли, о которой писал еще Геродот, на которой жили люди с гордым и непокорным нравом. Именно эта композиция вдохновила Антонио Нахарро на создание хореографической поэмы о знойной Иберии – с соло и дуэтами, массовыми сценами и кастаньетами, испанскими плащами и кордовскими шляпами, а главное, с сапатеадо во всей красе. Мировая премьера «Вечной Иберии» состоялась в 2019 году в испанском городе Мурсия.

Финальное обращение труппы – танцевальная сюита «О фламенко» (De lo flamenco), в которой Национальный балет Испании воздает должное легендарному визионеру и новатору испанского танца Марио Майя (1937-2008), создателю собственного уникального стиля. «Критика традиционной мысли является отправной точкой для приобретения новых знаний. Культурная традиция должна выстоять в напряженном и непрерывном процессе, чтобы сохранить свой характер «искусства» и адаптировать его к новым условиям и социальным потребностям. Глубокие социально-экономические и культурные изменения заставляют меня искать новые выразительные формы как единственную возможность избежать упадка фольклора. Искусство – это не ритуализированная память. Искусство – это концепция жизни и символический вызов, это крик в такт», – так выразил своего кредо Марио Майя, блестящий танцор, хореограф и педагог, создатель целой художественной школы, который в 1994 году основал Compañía Andaluza de Danza, нынешний Андалузский балет фламенко. Программа, которую Марио Майя впервые представил в том самом 1994 году, была скачком вперед, глотком свежего воздуха и отличалась от традиционного фламенко, которое исполнялось до той поры. Впрочем, и сегодня его стиль остается новаторским и радикально отличается от других.

Хореографию к «О фламенко», помимо использования фрагментов самого Марио Майя, создали Милагрос Менхибар, Рафаэла Карраско, Исабель Байон, А. Руэда Тона, Маноло Марин. В постановке использована музыка Марио Майя, Диего Карраско, Хесуса Торреса, Мораито Чико, Лоса дель Рио – музыка, заметим, живая, поскольку на сцене присутствуют инструменталисты и певцы-байладоры. Ну и, безусловно, стоит упомянуть костюмы Яизы Пинильос, воплотившей в цветах и дизайне три источника, три составные части Испании: море, оливу и вино.

Кстати, Invocación (от латинского глагола invocare «призывать, давать») может означать не только «обращение», но и мольбу, молитву или заклинание, а также самоотождествление с определенными духами. Выбирайте, что вам по душе – тем более в случае с постановками Национального балета Испании каждое предположение окажется верным. Как верно подметил один американский критик, «их танец – точен и скор, как толедская сталь; их страсть – глубока и горяча, как биение сердца, и сдержанна, как опущенный долу взгляд. Они и есть – сама Испания». Самое время использовать выпавший нам шанс – рассмотреть Испанию сквозь танец.

Национальный балет Испании – Ballet Nacional de España

Испанский национальный балет был основан Министерством культуры Испании в 1978 году с целью объединить в репертуаре одного коллектива фольклор различных народностей и провинций страны. Создать труппу было поручено легендарному танцовщику фламенко Антонио Гадесу, который стал ее первым художественным руководителем. О работе Гадеса лучше всех сказал испанский писатель и поэт Кабальеро Бональд: «Его танец скрывает в себе всю глубину народного обычая. В нем нет ни одного движения, жеста, который бы не соответствовал почтенному выражению всего человеческого. Я не знаю ни одного испанского танцора или хореографа, которому бы удалось объединить все испанское артистическое наследие с самым универсальным понятием об эстетике танца. В стилистической силе танца Гадеса бьется душа Андалузии, но также и наследие европейского балета». Два года спустя эту должность занял Антонио Руис Солер, который вслед за Гадесом искусно объединил стихийный ритуальный танец фламенко и академический балетный язык. Далее последовал целый ряд художественных руководителей, чья деятельность была основана на поддержании интереса ко всем испанским танцевальным стилям и на сочетании современного с традиционным. Среди них – Мария де Авила и Хосе Антонио Руис, первый премьер Национального балета Испании, Аида Гомес и Эльвира Андрес, Антонио Нахарро и сменивший его на этом посту Рубен Ольмо.

Рубен Ольмо

Ныне Национальный балет Испании возглавляет Рубен Ольмо, уроженец Андалусии, который, по его собственным словам, посвятил танцу всю свою душу и жизнь. Учиться танцу он начал в возрасте 9 лет, а в 39 его назначили руководителем самой известной танцевальной труппы страны. Выпускник консерватории Севильи по специальности «испанский и классический танец», он учился под руководством выдающихся педагогов, среди которых были Марисоль Дельгадо и Хосе Мануэль Морено. Уже в 16 лет он начал выступать на профессиональной сцене, в 18 дебютировал в кордебалете Испанского национального балета под управлением Аиды Гомес, а уже через год стал солистом и затем премьером. В 2002 году покинул труппу, чтобы поработать с другими коллективами страны в качестве танцовщика, режиссера и хореографа. Ольмо несколько лет руководил Андалузским балетом фламенко и преподавал в Андалузском танцевальном центре, сотрудничал с компанией Эвы Йербабуэны, основал собственную труппу. В 2019 году, как уже говорилось, он был назначен директором Национального балета Испании и свято следует миссии этой труппы: популяризовать и развивать богатейшее танцевальное наследие Испании, иначе, сохранять живой национальную классическую традицию.

Автор: Лина Гончарская

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Испанский национальный балет в Израиле

Спектакли пройдут в рамках балетного абонемента Израильской оперы

Среда, 12.7, в 20:00

Четверг, 13.7, в 20:00

Пятница, 14.07, в 13:30

Суббота, 15.07, в 16:00 (дополнительный спектакль)

Суббота, 15.07, в 20:00

Билеты в кассе Оперного театра по телефону: 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/41esJ6T

Посмотреть видео: https://youtu.be/1B7VKJd-Lz0

Фото: Ana Palma, Irina Tuminene, Jesus Robisco, Javier Fergo

Организатор гастролей – Bimot Global.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting