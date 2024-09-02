«Звуки моря» и музыкальный звездопад в Ашдоде

Верхнее фото предоставлено организаторами фестиваль «Звуки моря 2024»

Уже около двух десятков лет в начале осени в Ашдоде проходит одно из самых значимых музыкальных событий для русскоязычной публики не только этого города, но и всей страны – международный фестиваль «Звуки моря». В нем всегда принимают участие самые яркие звезды и легендарные исполнители.

В этом году традиционный праздник музыки состоится 19 сентября в амфитеатре Ашдода, самом большом театре под открытым небом в Израиле.

Звездная гостья фестиваля – неподражаемая Лайма Вайкуле, голос которой невозможно не узнать. Благородная, таинственная, а порой и эпатажная обладательница чарующего тембра и безупречного вкуса. Уже несколько десятилетий эта эффектная, экстравагантная, ни на кого не похожая артистка остается эталоном изысканности и природной элегантности. В разнообразном репертуаре Лаймы Вайкуле нет и не было песен-однодневок, все запоминаются и становятся любимыми, ведь она поёт о том, что чувствует, рассказывает уникальную историю, превращая её в увлекательный моноспектакль.

Появившись на телеэкранах в середине 80-х, Лайма Вайкуле потрясла советских зрителей чувственными интонациями, легким балтийским акцентом и невероятной для эстрады того времени раскованностью. Тогда певица в основном исполняла песни маэстро Раймонда Паулса, с хитами которого поднялась к вершинам музыкального Олимпа, но потом для Лаймы писали и многие другие известные композиторы.

Творческий путь артистки олицетворяет её независимый характер, она по сей день смело экспериментирует со сценическими шоу, жанрами и образами – лирическими, характерными, шуточными и гротескными. Вайкуле обладает редким талантом придерживаться собственного артистического стиля, но при этом каждый раз по-новому исполнять любимые хиты.

Лайма Вайкуле записала больше десятка альбомов и в 1993 г. удостоилась премии World Music Awards как самый продаваемый российский исполнитель года.

В 2015-м певица создала и с тех пор ежегодно проводит в своей родной Латвии международный музыкальный фестиваль «Лайма рандеву Юрмала».

Сегодня одного имени «Лайма» достаточно, чтобы каждый понял, о ком идет речь. Будучи на вершине популярности, Вайкуле сохраняет балтийскую загадочность, что выделяет ее на звездном небосклоне.

В этом году в фестивале также примет участие всемирно известная французская группа Gipsy Kings. Этот легендарный коллектив прославился хитами в стиле фламенко. Основатель Gipsy Kings Хосе Рейес смог сделать почти невозможное – он перенес камерную атмосферу фламенко, мастерство цыган средиземноморского юга с площадей и трактиров на стадионы и заставил подпевать зажигательным песням весь мир.

В названии группы отразились и национальность исполнителей (gipsy – цыганские), и фамилия основателей («Рейес» в буквальном переводе с испанского – короли). Группа была образована в конце 70-х и исполняла традиционную музыку цыган-кале в современной интерпретации. Поклонникам нравился их романтический и зажигательный стиль испанской гитары. Постепенно в репертуаре добавились элементы поп-музыки и мотивы Латинской Америки. Песни Gipsy Kings становились популярными. В 1987 году появились две успешные композиции – Djobi Djoba и Bambole. Группа заключила контракт с Sony Music Group и выпустила первый альбом, который был назван Gipsy Kings и принес коллективу оглушительный успех и славу. Он попал в хит-парады 12 стран Европы, а в Великобритании продержался в чартах 40 недель. Группа стала популярной во всем мире, получила премию «Грэмми» и многочисленные награды за золотые, платиновые и бриллиантовые пластинки.

В свое творчество Gipsy Kings включали композиции в стиле румба, сальса, самба, соул и R’n’B. Однако основным является экзотический и привлекательный стиль румба-фламенко. Поклонники Gipsy Kings очень ценят музыкантов за выразительные и страстные песни, а также мастерскую игру на гитаре. На протяжении долгих лет группа с огромным успехом исполняет свои композиции на местном диалекте, где смешались французский, испанский и каталонский язык. В данный момент Gipsy Kings активно гастролируют по всему миру.

А откроет фестиваль «Звуки моря 2024» европейское трио теноров, которые исполнят популярные и любимые всеми произведения в сопровождении ашдодского оперного оркестра.

Как видите, программа нынешнего фестиваля получилась поистине международной, разнообразной и очень яркой. Приходите, чтобы послушать любимых артистов, спеть вместе с ними и потанцевать под романтические и зажигательные мелодии.

Фестиваль организован муниципалитетом города и отделом культуры при поддержке заместителя мэра Ашдода адвоката Эли Нахта.



Ведущий фестиваля “Звуки моря” 2024 в Ашдоде – популярный теле-и радиоведущий Влад Зерницкий.

«Звуки моря 2024» – 19 сентября в 20:00 в Амфитеатре Ашдода

Билеты субсидированы. Приобрести их можно в кассе «Браво» на сайте: https://bit.ly/47cF5kt

Фотографии предоставлены организаторами фестиваль «Звуки моря 2024»

Пиар -агентство : Sofia Nimelstein PR & Consulting