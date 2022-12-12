Сначала самое главное в одном предложении: фестиваль «Звуки пустыни» в Сде-Бокер отмечает 25-летие; на все концерты в день открытия фестиваля 21 декабря вход бесплатный; билеты бронировать не нужно. Вот сайт – https://tzlilimbamidbar.co.il/

Обратите внимание, что существует три типа мероприятий:

a. Бесплатные, на которые не надо резервировать билеты.

б. Представления в зале гостиницы «Кадма» – также бесплатные, но надо заранее зарезервировать места

в. Платные концерты – придется покупать билеты.

На сайте фестиваля, сильно улучшенного за время ковида (сайт улучшился, а фестиваль был и есть отличный), все очень подробно и детально расписано, озвучено и показано – жмите на квадратики и ссылки.

Дальше – больше слов, звуков, концертов, поездок и, собственно, самой пустыни: фестиваль пройдет в течение 4 дней, с 21 по 24 декабря 2022 года, традиционно в дни Хануки в Сде-Бокер в Негеве. Фестиваль был основан композитором Михаэлем Вольпе еще в 1999 году – в прошлом тысячелетии. Направление – любое: все жанры, все оттенки спектра, от классики и оперы до рока и джаза с эстрадой, сочетание восточной и западной музыки. Единственное условие – оригинальная израильская музыка.

За прошедшие годы Центр Бен-Гуриона в кибуце Сде-Бокер стал основным прибежищем, главной сценой фестиваля, собирая десятки добровольцев и музыкантов из кибуца, не говоря уже о сотнях музыкантов со всей страны и постоянных слушателях фестиваля, приезжавших послушать концерты и погулять по пустыне.

Один из краеугольных камней фестиваля – оригинальные постановки, объединяющие солистов и оркестры, камерные ансамбли и композиторов. Фестиваль – это всегда премьеры, новые аранжировки, новые музыкальные связи. Здесь ежегодно предоставляются концертные площадки для музыкантов – новаторов, отвергающих традиционные пути в музыкальном искусстве. На фестивальных концертах авангардные произведения музыкального модерна перемежаются современными аранжировками классики. Можно услышать и хип-хоп, техно-, фолк- и рок-музыку.

На фестивале всегда выступают бок о бок именитые мастера и начинающие музыканты и молодые композиторы. Сцена фестиваля, по сути, – открытая студия для молодых композиторов, возможность для них (и для нас) услышать свои произведения в исполнении камерных оркестров и ансамблей.

В первый день фестиваля, 21 декабря, можно будет послушать в центральном зале фестиваля концерт оркестра «Симфонетт Раанана», «Еврейско-арабского оркестра», выступление «Трио Бен-Хаим», свинг биг-бэнда «Brasstet».

Бессмысленно перечислять всё, что написано на сайте, но обратите внимание на то, что в концерты начинаются как днём, так и вечерние часы. И что среди интересной программой можно найти ещё более интересные жемчужины, как, например, выступление Йоси Баная и «Революционного оркестра» 22 декабря (хочу! – они, кстати, и в Тель-Авиве выступают с этой программой 24 декабря в Опере), и как сольный концерт Идана Райхеля 23 декабря. Тоже, разумеется, хочу. Придется ночевать в пустыне между концертами. Или смотреть вот это видео – https://www.youtube.com/watch?v=6MACX9qiTBA – снова и снова. Есть еще и два концерта ансамбля «Мейтар», в том числе и проект, посвященный молодым израильским композиторам. И многое другое – так что снова совет: изучайте сайт и страницу в фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100063557770805 צלילים במדבר | Facebook. Не забудьте и про экскурсии – освежающее дополнение к фестивалю.

Маша Хинич