Два дня творческой жизни: фестиваль «В Чемодане» в АНУ на Шавуот

После вынужденной паузы семейный фестиваль «В Чемодане» возвращается в музей АНУ. 20 и 21 мая пространство музея снова наполнится разговорами, детскими голосами, спектаклями, мастер-классами, книгами и всем тем, что обычно называют культурной жизнью.

Фестиваль проходит на Шавуот. Праздник важный и очень многослойный. Именно такой многослойной и очень насыщенной будет программа двух дней.

Театральная часть фестиваля устроена так, чтобы в ней было место и детям, и взрослым. В программе ожидаются спектакли театра «Смешной», постановки театра «Дом чёрной совы», шоу фокусов Давида Шмеджика и отдельный перформанс-моноспектакль Линор Горалик «Уходите» для взрослой аудитории.

Параллельно в музее будут идти экскурсии. Взрослые маршруты с Асей Фикс, Зоей Брук и Константином Бондарем, а также отдельные детские экскурсии, которые проведёт Люба Шинкарук. Это возможность посмотреть на постоянную экспозицию не «по школьной программе», а как на живую историю, в которой всё ещё можно находить неожиданные детали и новые сюжеты.

Отдельная часть фестиваля – встречи с писателями. Среди участников детский автор Лев Яковлев и израильские писательницы Софья Рон-Мория и Вика Ройтман, а также уникальный мастер-класс поэта Германа Лукомникова «Как делать стихи и палиндромы». Гостей ждет глубокий, но понятный, интересный и живой разговор о еврейской традиции с раввином Бени Миничем.

Конечно, «В Чемодане» – это ещё книги, ярмарка и множество развлечений. Большой книжный маркет с литературой для разных возрастов, ярмарка с авторскими изделиями ручной работы, мастер-классы, интеллектуальные игры и граффити – все то, что с первого дня существования фестиваля определяет его ДНК. А для тех, кому сложно усидеть на месте, организаторы придумали активности на свежем воздухе, включая бои на поролоновых мечах с тренером Николаем Санчуком.

Приходите вернуть себе ощущение течения нормального человеческого времени, когда можно провести день с семьёй, встретить знакомых, купить книгу, посмотреть спектакль и отпустить ребёнка погулять по музею.

Именно поэтому организаторы и называют эти два дня «спокойными и счастливыми». Звучит как вполне конкретное обещание.

Фестиваль «В Чемодане» ждет всех 20 и 21 мая!

Мероприятие проходит при поддержке Фонда НАДАВ и UJA Federation of New York.

АНУ – Музей еврейского народа, ул. Клаузнер 15, Тель-Авив