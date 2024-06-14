Фото – Sergey Semkin

Во второй половине июня АНУ – Музей еврейского народа, приглашает на несколько мероприятий, которые пройдут при поддержке фонда НАДАВ.

16 июня в АНУ выступит Дима Зицер с педагогическим стендапом «Любовь в условиях турбулентности». Разговор о взрослении, о переменах как дома, так и окружающем мире, когда наши любимые дети чувствуют себя растерянными и незащищенными, и просто о сложных ситуациях и темах, когда и сами взрослые не до конца понимают, что и как говорить своим самым любимым людям. Обещание Димы найти ответы на эти вопросы прилагается.

anumuseum.org.il/ru/events/dima-zicer/

«Как прожить гнев и тревогу через музыку» — лекция-концерт Полины Фрадкиной пройдет в АНУ в среду 19 июня. Музыка умеет влиять на человека по-разному, в том числе и целительно, терапевтично. Так, на стыке музыки и психологии, представляет свою уникальную программу известная пианистка Полина Фрадкина.

Вот что говорит о событии сама Полина: «В музыке нет деления на положительные и отрицательные эмоции. Поэтому, музыка — безопасное пространство, в котором мы можем проживать любые эмоциональные состояния. В том числе те, которых мы стараемся избегать в нашей повседневной жизни. На встрече поговорим о том, зачем нам нужны эмоции, как проявляются эмоции в музыке и как музыка может помочь в сложные времена».

В программе прозвучит музыка Бетховена, Шопена, Прокофьева и др.

Полина Фрадкина — концертирующая пианистка и лектор. Ее деятельность охватывает широкий спектр музыкальных проектов и выступлений. Сотрудничает с современными композиторами, пишущими музыку специально для нее, гастролирует с сольными концертами, лекциями, а также в различных ансамблях, участвует в международных музыкальных фестивалях. Полина записала и выпустила пять сольных альбомов. После начала войны с Украиной, в марте 2022 года, Полина и её муж уехали из России и сейчас живут в Дании. До отъезда Полина жила в Санкт-Петербурге, ее аудитория варьировалась от таких академических площадок как Санкт-Петербургская Филармония, Концертный зал Мариинского театра, Александринский театр, и музеев, таких как Эрмитаж, музей Ахматовой до джазовых клубов и арт-пространств.

На сегодняшний день главный интерес в профессиональной деятельности Полины — исследование взаимосвязей музыки и психологии. Она выступает с концертами-лекциями, проводит мастер-классы. В 2021 году выступила на конференции TEDx Talks “О роли диссонансов в музыке и жизни”.



anumuseum.org.il/ru/events/polina-fradkina/ Родилась в семье музыкантов. Её родители известные музыковеды, авторы книг. Дед Израиль Финкельштейн — композитор, работал ассистентом Дмитрия Шостаковича в Ленинградской консерватории. Полина окончила Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру, а также Академию музыки им. Рубина Тель-Авивского Университета и Санкт-Петербургский Институт Глубинной Психологии.

“После 7 октября. Как Пабло Пикассо научил нас видеть войну”. «Современный художник не живёт в безвоздушном пространстве. Он ведет диалог с классическими сюжетами в живописи. И тема войны не исключение. Поговорим о том, как Герника Пабло Пикассо изменила наше восприятие войны и о том, как эта картина повлияла на израильских художников, очень по-разному ищущих ответ на трагедию 7 октября» – рассказывает лектор. Юлия Патракова – непревзойденный рассказчик, автор образовательных программ, экскурсовод, преподаватель иврита и литературы, человек космического обаяния и эрудиции. Юлия Патракова: «Очень люблю музеи и картины. Я не искусствовед и не претендую. Говорить буду о том, что люблю».

Лекция состоится 28 июня, в пятницу утром.

*После лекции пройдут экскурсии по основной экспозиции. anumuseum.org.il/ru/events/patrakova/

Дополнительная информация: 03-5008080

АНУ – Музей еврейского народа, ул. Клаузнер 15, Тель-Авив