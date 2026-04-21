Национальная библиотека Израиля получила личный архив Орда Вингейта

Иллюстрации и текст — по материалам пресс-релиза Национальная библиотека Израиля. Верхнее фото — последняя фотография Орда Вингейта, сделанная за несколько дней до его гибели в 1944 году. Коллекция Орда Вингейта, Национальная библиотека Израиля.



Боевая доктрина и деятельность Вингейта в доизраильский период стали основой современных Сил обороны Израиля. Среди полученных материалов: тетрадь по изучению иврита, личный дневник, планы борьбы с Арабским восстанием, подробные планы создания армии для еврейского государства, фотографии и многое другое.

Национальная библиотека получила личный архив генерал-майора Орда Чарльза Вингейта (1903–1944) — британского офицера, широко признанного отцом современной партизанской войны и ключевой фигуры в истории подмандатной Палестины. Архив включает ранее не известные исторические документы, проливающие новый свет на военную деятельность Вингейта, его идеологическое мировоззрение и его связи с сионистским руководством в британской подмандатной Палестине.

Среди основных материалов архива: тетради Вингейта по изучению иврита, личный дневник, документирующий его деятельность в подмандатной Палестине, редкие фотографии, отчёты о точечных командных операциях, отчёты об изъятии оружия, планы атак, разведывательные донесения и многое другое. В их числе — документация о Специальных ночных отрядах (СНО), совместном британско-еврейском контрповстанческом подразделении, действовавшем в Галилее и долине Изреель.

Вингейт был известен своей глубокой причастностью к сионистскому делу и значительным вкладом в безопасность зарождающегося государства. В 1938 году он основал СНО и разработал новаторскую боевую доктрину, основанную на наступательных действиях, точной разведке, инициативе и скрытных ночных операциях. Эта особая боевая сила спасла десятки поселений от уничтожения в ходе Арабского восстания (1936–1939) и подготовила израильских военачальников — Игаля Аллона и Моше Даяна, — которые впоследствии стали костяком Сил обороны Израиля. В среде ишува — еврейской общины подмандатной Палестины — он был известен как ха-Йедид («Друг»).

Вингейт родился в 1903 году в глубоко верующей христианско-сионистской семье, принадлежавшей к движению «Плимутские братья». Он учился в Королевской военной академии в Вулидже и получил офицерское звание в Королевской артиллерии в 1923 году. В 1928–1933 годах служил в Судане, а в 1936 году был назначен на должность штабного офицера в подмандатной Палестине. В период службы в доизраильской Палестине он стал офицером разведки, установил тесные связи с руководителями сионистского движения — в том числе с Хаимом Вейцманом и Моше Шаретом, — и открыто выражал убеждённость в праве еврейского народа создать независимое государство на Земле Израиля. Его позиция вызвала противодействие британского истеблишмента и в конечном счёте привела к его переводу в 1939 году — с пометкой в паспорте «Въезд в Палестину запрещён». Однако это не ослабило поддержку Вингейтом сионистского дела.

В годы Второй мировой войны Вингейт воевал на различных театрах военных действий в Африке и Азии, где был произведён в генерал-майоры. Он погиб в авиакатастрофе по дороге из Бирмы в Индию в 1944 году.

Эта уникальная коллекция была передана в дар Национальной библиотеке Израиля Клайвом Льюисом из Лондона (Великобритания). Саллай Меридор, председатель Национальной библиотеки Израиля, заявил: «От имени библиотеки хочу выразить благодарность господину Клайву Льюису за этот дар. Это архив исключительно важной национальной и общественной ценности, который способствует пониманию характера Вингейта и его влияния на формирование будущих сил безопасности и обороны страны».

Подписи к иллюстрациям

Избранные страницы из 12-страничного документа 1938 года, в котором изложены планы Вингейта по обороне еврейского государства, включая пехоту, военно-воздушные силы, внутреннюю безопасность, использование женщин в армии и развитие местной сталелитейной промышленности. Коллекция Орда Вингейта, Национальная библиотека Израиля.

Последняя фотография Орда Вингейта, сделанная за несколько дней до его гибели в 1944 году. Коллекция Орда Вингейта, Национальная библиотека Израиля.

Страницы, написанные рукой Вингейта, из его тетрадей по изучению иврита. Коллекция Орда Вингейта, Национальная библиотека Израиля.

Список телефонных номеров, написанный рукой Вингейта, включающий номера канцелярии и прямые линии Уинстона Черчилля. Коллекция Орда Вингейта, Национальная библиотека Израиля.