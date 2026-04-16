149 минут адреналина

«Марти Великолепный» («Marty Supreme») — одна из самых захватывающих и изобретательных американских лент года, одна из самых живых, противоречивых и честных картин последних лет, феерический аттракцион, тот редкий случай, когда выражение «американская мечта» становится прыжком с ракеткой и обольстительной улыбкой авантюриста во весь экран. Фильм «Марти Великолепный» с титрами на русском языке будет показан в первой половине мая в нескольких городах Израиля в рамках проекта «Линия жизни».

Есть вещи, которые случаются только в кино — в буквальном смысле. Ну кто, скажите, в здравом уме придумает снять эпический блокбастер за 70 миллионов долларов о профессиональном игроке в настольный теннис? Причем не просто снять, а сделать из этого главный фильм года, номинировать на девять «Оскаров», включая «Лучший фильм», и заработать 250 миллионов в прокате — рекорд за всю историю студии A24. Режиссер Джош Сафди — вот кто. И, как обычно, он оказался прав, а все остальные — нет.

Фильм уже получил 8 номинаций Critics’ Choice; 6 номинаций BAFTA, а исполнители главных ролей Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу — по «Золотому глобусу». Рейтинг на Rotten Tomatoes достиг 95% от критиков, что в наше время примерно равнозначно канонизации.

О чем же этот фильм, где кинетика пинг-понга переходит в хаотичную энергию кинематографа?

1952‑й, Нью‑Йорк, легендарный Нижний Ист‑Сайд с облупленной штукатуркой, общими туалетами на лестничной клетке и яркой нищетой еврейского квартала, где мечтают хотя бы о собственной комнате без протекающего потолка. Там живет Марти Маузер — молодой продавец обуви, играющий в настольный теннис так, будто от каждой партии зависит судьба свободного мира.

Марти — классическое дитя иммигрантского Нью‑Йорка, который мечется между семьей и свободой, еврейской идентичностью и соблазнительной возможностью раствориться в большом американском «все мы просто люди», олицетворяет весь экзистенциальный кризис послевоенной Америки. Марти играет так же, как живет — быстро, дерзко и без особого плана. Его мечта о чемпионстве — это просто форма одержимости.

Если бы этот персонаж появился в литературе середины XX века, его наверняка сравнили бы с героями Сола Беллоу или Филипа Рота — молодыми людьми, которые хотят всё сразу: деньги, славу, любовь, признание и желательно к утру.

Марти именно такой: он мечтает стать чемпионом мира по настольному теннису и готов идти к этому всеми возможными и невозможными путями. Он обманывает, флиртует, импровизирует, берёт деньги в долг, проигрывает.

Сценарий (Джош Сэфди и Рональд Бронштейн) аккуратно подбрасывает Марти одну преграду за другой, превращая его биографию в гипер-заряженный роман воспитания, где в качестве антуража — тесные лавки, подпольные клубы с ароматом старой кожи, дешевого кофе и запредельного азарта и международные турниры.

В фильме «Марти Великолепный» нет ни одной спокойной сцены — все происходит в лихорадочном нервном темпе: от обувного магазина до отеля «Ритц» и романа с бывшей кинодивой Кей Стоун (безупречно «дегламуризированная» Гвинет Пэлтроу). Фильм смонтирован так, будто камера буквально задыхается, пытаясь угнаться за героем.

Это одновременно спортивная комедия, психопатологический портрет и маленькая история о том, как американская токсичная бравада стала экспортным продуктом

Но у «Марти Великолепного» настолько большой запас энергии, обаяния и киношной наглости, что фильм превращается в кино о человеке, который обречён верить, что создан для великих деяний, и в этой вере тонет не только сам, но и тащит за собой всех, кто оказался близок к нему.

«Марти Великолепный» вышел в прокат в США 25 декабря 2025 года – в Рождество. А началось всё в 2018 году, когда жена Сафди, Сара Россэйн, купила в букинистическом экземпляр автобиографии некоего Марти Рейсмана — реального чемпиона по настольному теннису, написавшего в 1974 году мемуары с характерным названием «Денежный игрок: Исповедь величайшего американского чемпиона по настольному теннису и авантюриста». Режиссер прочитал, загорелся и предложил главную роль Тимоти Шаламе, сделав акцент на физическом сходстве актера с реальным Райсманом. Шаламе согласился, не раздумывая и немедленно приступил к урокам пинг-понга. Семь лет он шел к этой роли — дольше, чем иные ходят к психоаналитику. Результат того стоил.

Сценарий написан по мотивам жизни Райсмана, но это не оригинальная история, а байопик, снятый в антуражах 1950-х, говорящий на кинематографическом языке 1970-х и сопровождаемый саундтреком из 1980-х — Public Image Ltd., Питер Гэбриэл, Tears for Fears.

Отдельного разговора заслуживает каст — один из самых причудливых в истории студии A24. В ролях: миллиардер Кевин О’Лири, рэпер Тайлер The Creator, иконический модный дизайнер Айзек Мизрахи, легендарный канатоходец Филипп Пети и бывшая звезда НБА Джордж «Ледяной» Джервин. Если вам кажется, что это звучит как описание безумного сна, — вы правы, именно таков режиссер Сафди.

Гвинет Пэлтроу играет гламурную голливудскую звезду. Фрэн Дрешер — мать главного героя, которая как и все персонажи фильма, постоянно что-то выдумывает, чтобы привлечь внимание сына. Одесса А’Зион — возлюбленная Марти, которая, к слову, замужем за его соседом. Её персонаж мог бы раствориться в роли верной подруги, но актриса наполняет Рейчел невероятной самоуверенностью.

Оператор Дариус Хондьи снял «Марти Великолепного» преимущественно на 35-миллиметровую плёнку, используя камеры Arriflex и винтажные анаморфные объективы Panavision серий C и B, чтобы воссоздать атмосферу 1950-х.

Продакшн-дизайнер Джек Фиск буквально заново построил целые куски старого Нью-Йорка, используя архивные фотографии, чтобы воссоздать улицы Нижнего Ист-Сайда, а некоторые современные здания на время съёмок закрывали декоративными конструкциями, чтобы они не попадали в кадр. Клуб настольного тенниса Lawrence’s Broadway Table Tennis Club пришлось строить заново по старым чертежам и архивным фотографиям — оригинальное здание давно исчезло.

Основу саундтрека фильма составляет 23-трековый альбом постоянного соавтора братьев Сафди композитора Дэниэла Лопатина (Oneohtrix Point Never), выпущенный студией A24 Music 25 декабря 2025 года одновременно с премьерой фильма.

Тимоти Шаламе играет харизматично, почти гипнотически — от манеры держать ракетку до дерзких импровизаций на корте и вне его. В этой роли он достигает пика своего обаяния, энергии и дерзости. Шаламе на экране заимствует, крадет, морочит голову и завораживает в головокружительном вихре: выкладывается по полной, превращая амбицию в чистый адреналин, гениально воплощая электризующего героя на топливе негодования и жалости к себе.

Так кто же такой сам Марти Рейсман? Он — легендарный американский игрок в настольный теннис и шоумен из Нью-Йорка. чья жизнь вдохновила фильм «Marty Supreme» с Тимоти Шаламе в главной роли.Марти Рейсман родился в 1930 году на Манхэттене в семье еврейских иммигрантов: мать Сара из России, отец Моррис — таксист, букмекер и заядлый игрок, которого сам Марти называл «компульсивным неудачником» за то, что тот мог за ночь спустить в покер шесть такси.

В 9 лет Марти пережил нервный срыв и попал в клинику Bellevue, где ракетка стала спасением: пинг-понг успокоил его и определил всю жизнь. К 13 годам Марти Рейсман стал чемпионом Нью-Йорка среди юниоров, а в 15 поставил на себя 500 долларов в национальном турнире, приняв организатора за букмекера, — его тут же дисквалифицировали.

Играл в клубах Нижнего Ист-Сайда вроде Lawrence’s Broadway Table Tennis Club, где делал деньги на ставках: обманывал соперников, давая им фору, а потом громил.

Ему дали прозвище «Игла» (the Needle) за худобу и острый ум.

Марти Рейсман выиграл 22 крупных титула с 1946 по 2002 год, включая чемпионат мира 1949-го, два U.S. Open и British Open. В 67 лет стал самым возрастным национальным чемпионом в ракеточных видах спорта (Hardbat Championship 1997).

С 1949 по 1951 гастролировал с Harlem Globetrotters как разогрев: бил по мячу сковородками и подошвами кроссовок, исполняя «Mary Had a Little Lamb». На «Tonight Show» Джонни Карсона и у Дэвида Леттермана ломал спички ударом мяча через стол.

Трижды становился миллионером на ставках на себя, трижды всё терял. Измерял высоту сетки стодолларовой купюрой и любил гладиаторский азарт.

Марти Рейсман умер в 2012 году от осложнений сердца и лёгких. В фильме Джоша Сафди его образ — Марти Маузер — усиливает драму: больше амбиций, мафии и шоу, но суть та же — дерзкий авантюрист, для которого пинг-понг был не спортом, а жизнью.

******

«Марти Великолепный» («Marty Supreme») с титрами на русском языке

Заказ билетов — https://fn.kassa.co.il/announce/85611

Иерусалим, понедельник, 11.05.2026, 19:00, «Лев Смадар»

Раанана, среда, 13.05.2026, 19:00, кинотеатр «Лев Раанана» — зал 1

Тель-Авив, четверг, 14.05.2026, 19:00, кинотеатр «Лев» — зал 2

Хайфа, пятница, 15.05.2026, 19:00, «Синематека»

Страница проекта «Линия жизни. Израиль — https://www.facebook.com/LiniyaZhizniIsrael/

Текст- Маша Хинич. Фотографии предоставлены продюсером проекта Фаиной