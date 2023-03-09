Антон Долин представляет «Треугольник печали» Рубена Эстлунда (и свою новую книгу)

Проект «Линия жизни» и Антон Долин в рамках клуба «Про кино и не только» представляют в апреле 2023 года лекцию-беседу о скандинавском кинематографе и фильм «Треугольник печали», получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 2022 года и только что вошедший в номинацию на «Лучший фильм» приза «Оскар». Шведский режиссер Рубен Эстлунд в своем первом англоязычном фильме подтверждает свою репутацию главного enfant terrible современного кино. Эта язвительная, смешная, парадоксальная картина полна узнаваемых персонажей. Однако, обстоятельства, в которых их отправляет режиссер, весьма экзотичны. В дни показов Антон Долин не только расскажет о скандинавском кинематографе, но и представит свою новую книгу «Акт неповиновения. Фильмы Джафара Панахи», только что вышедшую из печати в Латвии. Эта книга – о кинематографе сопротивления, плод полугодовой работы и размышлений с момента начала вторжения.

Рубен Эстлунд обожаем киноманами еще с 2014 года, с фильма «Форс-мажор» о событиях, произошедших на лыжном курорте с одной типичной шведской семьей. Тогда фильм получил несколько шведских премий. Но всемирную известность Эстлунд приобрел после фильма «Квадрат», за который он получил свою первую Золотую пальмовую ветвь в Каннах, чуть ли не все кинопремии Европы, премию Национального совета кинокритиков США и номинацию на «Оскар” за лучший фильм на иностранном языке. Поместив в центр повествования модного куратора художественного музея, Эстлунд создал картину, которую критики назвали «изысканно безжалостным разгромом декаданса современного мира искусства» (Variety).

«Треугольник печали», вышедший на экраны через пять лет после «Квадрата», уже успели назвать третьим фильмом антикапиталистической трилогии и «самым возмутительным фильмом» в прокате. Снова сатира, доведенная временами до абсурда, снова «скромное обаяние буржуазии», которая со времен Бунюэля утратила и скромность, и обаяние, но стала еще богаче.

Фильм поделен на три части. В первой мы встречаемся с юношей и девушкой, парой очень красивых моделей и инстаграм-инфлюенсеров,а также узнаем некоторые любопытные подробности мира фэшн-индустрии. Эта тема появилась благодаря жене Эстлунда, фэшн-фотографу Сине Гетц. В небольших зарисовках Эстлунд очень остроумно показывает, как устроена индустрия, где красота является валютой, почему мода разделяет и объединяет людей в социальные группы. Особенно забавно выглядит демонстрация правила: в чем разница между рекламой массовых и люксовых брендов.

Действие второй части похоже на пародийный «Титаник». Оно происходит на шикарной круизном лайнере, куда моделей приглашают ради рекламы. (Кстати, сцены на яхте снимали на яхте «Cristina O», которая в своё время принадлежала Аристотелю Онассису). Яя и Карл находятся на борту бесплатно, потому что фотографии, на которых она позирует с едой, которую она на самом деле не ест, увидят миллионы. Их соседями оказываются русский олигарх с женой и любовницей, шведский IT-магнат и британские милые пенсионеры – торговцы оружием. Жизнь на яхте протекает в нескольких измерениях: роскошные каюты и рестораны, многочисленная обслуга под управлением строгой блондинки, и рабочие из нижних трюмов, которых пассажиры не видят (разве что капризная миллионерша заставит всех “радоваться моменту” и кататься с надувной горки).

А потом, как и положено, начинаются неприятности: шторм во время торжественного ужина с капитаном и кораблекрушение. Так что третья часть – классическая робинзонада, пародийный «Повелитель мух», продолжается на необитаемом острове, где оказались выжившие, и где их социальные роли драматически меняются.

«Точка зрения Рубена Эстлунда может быть резкой – да, богатые люди плохие – но его рассказ об этом захватывает дух» (рецензия Empire).

В фильме собрана великолепная актерская команда. Юных моделей Карла и Яю играют Харрис Дикинсон и Шарлби Дин. К несчастью, для Шарлби, модели и многообещающей актрисы из Кейптауна, эта роль стала последней; в августе 2022 года она умерла от легочной инфекции.

Русского олигарха Дмитрия («я продаю дерьмо» – повторяет он, любуясь произведенным эффектом) играет датско-хорватский артист Златко Бурич. Он составляет колоритную пару с Вуди Харрельсоном («Прирожденные убийцы», «Народ против Ларри Флинта», «Старикам тут не место» и другие), который играет капитана корабля, убежденного марксиста. Сцены их идейного спора с цитированием то Маркса, то Хомского, пока всех остальных гостей тошнит, пожалуй, можно считать кульминацией фильма. Эстлунд, по его признанию, «вспомнил детство, проведенное в шведской коммуне с мамой, коммунисткой-пятидесятницей, под непрерывное цитирование Маркса, и решил, что это будет смешно». Филлипинская актриса Долли Де Леон проснулась знаменитой после роли уборщицы Абигейл. Ее героиню на корабле будут политкорректно называть «менеджером туалетов». А на острове она неожиданно окажется важнейшей фигурой, от которой зависит жизнь всех.

«Треугольник печали» разглагольствует и ухмыляется над состоянием мира в течение двух с половиной часов, что довольно много для сатирической комедии. Но это ни одной минуты не скучно. Отчасти благодаря проницательности этих заметок, а отчасти потому, что в фильме много тепла и человеколюбия. Эстлунд показывает, что даже в самых абсурдных ситуациях люди остаются людьми, такими же, как и мы» (BBC).

Каждый образ в фильме узнаваемый, яркий и фактурный. Каждая шутка точная, злая и смешная. Например, милую пожилую пару британцев, которые оказываются торговцами оружием, зовут Уинстоном и Клементиной, так же, как и Уинстона и Клементину Черчилль. В персонаже Дмитрия обыгрывается Дмитрий Рыболовлев, российский олигарх, в прошлом фактический владелец «Уралкалия» и обладатель супер-яхты, разбогатевший на удобрениях.

В фильме удалось собрать буквально все современные «горячие» темы: от гендерного неравенства до тимбилдинга и абсурда корпоративного этикета. Но обо всем этом Эстлунд говорит с улыбкой, легко, будто призывая вслед за одним из персонажей: расслабьте морщину на лбу, свой «треугольник печали». Мир устроен нелепо, но разве это не повод повеселиться?

*****

Вторая встреча с Антоном Долиным из цикла «Про кино и не только». Фильм «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, беседа о скандинавском кинематографе и представление новой книги Антона Долина «Акт неповиновения. Фильмы Джафара Панахи». Книгу можно будет приобрести с автографом автора.

Смотрите фильм на большом экране с субтитрами на русском языке. Расписание показов:

Иерусалим, 9 апреля, воскресенье, 19:00, кинотеатр «Лев Смадар Иерусалим».

Раанана, 10 апреля, понедельник, 19:00, кинотеатр «Лев Раанана»

Тель-Авив, 13 апреля, четверг, 19:00, кинотеатр «Лев Тель-Авив»

Хайфа, 14 апреля, пятница, 12:00, «Синематека Хайфа»

Заказ билетов: https://bravo.newsru.co.il/announce/74184

Страница проекта «Линия жизни. Израиль» – https://www.facebook.com/LiniyaZhizniIsrael/

Фотографии – кадры из фильма «Треугольник печали» – предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»