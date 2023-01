17-й Фестиваль камерной музыки в Эйлате

Заглавное фото: Vision String Quartet. Photo Tim Kloeckner

Фестиваль камерной музыки в Эйлате был создан 18 лет назад благодаря энтузиазму и широкой эрудиции скрипача, дирижера и педагога Леонида Розенберга. В течение четырех дней с 8 по 11 февраля 2023 года в залах отеля Dan Eilat пройдут 15 концертов, в которых примут участие более 100 ведущих музыкантов со всего мира и прозвучит музыка, начиная с эпохи барокко и до наших дней. За последние 18 лет фестиваль не раз становился местом премьер и выступлений ведущих музыкантов со всего мира. В этом феврале встречи с израильских артистами и виртуозами из стран Европы, несомненно, в очередной раз покорят сердца ценителей хорошей музыки.

Сеть отелей “Дан” предлагает гостям фестиваля пакеты, включающие вход на концерты по специальным ценам и проживание в отелях Dan Eilat и Neptune Eilat. Сеть отелей “Дан” уже 10-й год является спонсором фестиваля.

Программа 17-го фестиваля богата и разнообразна. Главное событие этого года – постановка семи-оперы британского композитора Генри Пёрселла “Король Артур” на либретто Джона Драйдена в исполнении британского ансамбля “Gabrieli Consort and Players” под руководством Поля МакКриша. Музыка оперы полна динамичных танцевальных ритмов и лирических арий. “Морозная сцена” – одно из самых незабываемых музыкальных достижений Генри Пёрселла. Эта ария по сей день исполняется в концертах даже артистами не классического жанра. Самое известное из них — исполнение Стинга.

В духе времени и изменений в монархии в Британии, ансамбль также представит израильскому слушателю оды, написанные в честь королевы Марии II, правившей в конце XVII века и глубоко почитаемой композитором.

Среди гостей фестиваля – струнный квартет Vision из Германии. В его исполнении прозвучат произведения Блоха, Шостаковича и Мендельсона, а на вечере “Spectrum” можно будет познакомиться с современными композициями, написанными участниками квартета, где сочетаются различные стили и направления.

Фортепианное трио Буш вернется на фестиваль в четвертый раз с программой, в которую вошли фортепианные трио Гайдна, Мендельсона и Рахманинова.

Еще одно очень интересное событие – это исполнение оратории Элама Ротема, написанной на библейский сюжет. Оратория прозвучит в исполнении ансамбля Profeti della Quinta из Швейцарии и Иерусалимского оркестра барокко.

Удивительная встреча состоится на сцене фестиваля между известным танцором фламенко Марко Флоресом, клавесинистом Игнасио Прего и ударником Дэвидом Майоралем. Их новый проект “Происхождение”, премьера которого состоялась на Фестивале старинной музыки в Аранхуэсе, перенесет нас в удивительный мир, где старинная музыка и танец фламенко идут рука об руку.

Молодой, талантливый французский виолончелист Эдгар Моро выступит с сольным концертом вместе со своим братом, пианистом Джереми Моро. В реситале прозвучат произведения Шумана, Штрауса и Грига. Эдгар Моро также примет участие в концерте с Камерным оркестром Галилеи под управлением Салима Аббуда Ашкара, исполнив концерт Шумана. В этом же концерте прозвучит третья “Героическая” симфония Бетховена.

Еще один интересный вечер можно провести с Камерным оркестром Галилеи. В концерте будут исполнены “Шотландская” симфония Мендельсона и фортепианный концерт Шумана с молодым пианистом Даниэлем Азрадом, уроженцем Эйлата.

В фестивале примут участие несколько популярных израильских исполнителей, работающих на грани классической музыки, джаза, фольклора и электронной музыки. Один из них – виртуозный Иерусалимский квинтет саксофонистов под управлением Герша Геллера. В их исполнении можно будет услышать две музыкальные программы, включающие классику, джаз, танго и музыку клезмеров.

Керен Тененбаум – певица, скрипачка, альтистка и композитор. В ее ночном шоу прозвучат как новые, так и известные композиции певицы.

Особенно интригующим станет выступление Марка Элияху – выдающегося композитора и уникального исполнителя на кяманче, входящего в число самых популярных израильских музыкантов в мире. В своем концерте Элияху познакомит публику со своими композициями в акустических и минималистичных обработках.

Все, кто побывал на концертах Фестиваля камерной музыки в прошлом, знают, что только здесь можно в буквальном смысле жить музыкой целых четыре дня, переходя с одного концерта на другой с бокалом вина в руке, наслаждаться волшебной атмосферой, впитывать незабываемые впечатления, а потом вспоминать их месяцами…

Фестиваль камерной музыки в Эйлате уже десять лет успешно сотрудничает с сетью гостиниц Dan.

Все концерты Фестиваля будут проходить в двух залах отеля – Большом Голубом Зале и в Зале Таршиш.

предоставляет пакетные сделки, включающие проживание, билеты на концерты и полеты.

Стоимость билетов на концерты от 180 до 300 шек.

Особые скидки предоставляются для слушателей фестиваля, проживающих в отеле Dan Eilat.

Вот, что говорит о международном Фестивале камерной музыки генеральный директор туристической корпорации Эйлата Йоси Хен: "Солнечная погода круглый год – вот что для большинства гостей Эйлата ассоциируется с этим городом-курортом. И в то же время Эйлат, особенно в последние годы, стал не просто местом отдыха – он превратился в настоящую столицу фестивалей и может уже с полным правом претендовать на звание крупнейшего международного центра культуры. Муниципальная туристическая корпорация Эйлата счастлива принимать в городе вечного солнца 17-й международный Фестиваль камерной музыки. Этот удивительный Фестиваль привлекает многочисленных любителей музыки из Израиля и из-за рубежа и предлагает слушателям незабываемые встречи с ведущими мировыми и израильскими музыкантами.

Во время пребывания в Эйлате мы приглашаем всех гостей насладиться многочисленными ресторанами, кафе и магазинами города.

Я хотел бы поблагодарить от всей души организаторов Фестиваля и наших партнеров – муниципалитет Эйлата, Министерство туризма, Министерство культуры и спорта, сеть отелей Dan за прекрасную организацию и предоставление услуг на самом высшем уровне. Нет сомнения, что именно это лежит в основе нашего успешного сотрудничества.

Для создания максимально комфортного отдыха мы предлагаем вам посетить официальный туристический сайт https://eilat-festival.co.il/ и нашу страницу в Facebook www.facebook.com/EilatFestival

Разрешите пожелать успеха Фестивалю, незабываемых музыкальных впечатлений его гостям и хорошего отдыха всем тем, кто решил провести это время года время в Эйлате”.

Фестиваль камерной музыки в Эйлате проходит под руководством Леонида Розенберга, педагога, скрипача и дирижера. Леонид Розенберг вносит свой неоценимый вклад в развитие и процветание музыкального образования в Эйлате. Восторженные отзывы музыкальных критиков способствовали тому, что Фестиваль камерной музыки вошел в высшую категорию мировых музыкальных событий. Вот, что рассказывает Леонид Розенберг, основатель, художественный руководитель и генеральный директор фестиваля: “Мы гордимся тем, что проводим фестиваль в 17-й раз и вновь можем пригласить в Эйлат выдающихся музыкантов современности. В этом году фестиваль продолжает следовать своим традициям – расширять границы жанра традиционной камерной музыки и знакомить слушателей с новыми, интересными и захватывающими событиями мировой музыки сегодняшнего дня”.

Пакетные предложения билетов:

4 концерта – 900 шек.

6 концертов – 1200 шек.

10 концертов – 1600 шек.

Скидки предоставляются жителям Эйлата, пенсионерам, студентам, учащимся и преподавателям Музыкального центра Красного моря, жителям региона Эйлот и тем, кто имеет право на дополнительные скидки, указанные на страницах продажи билетов.

Билеты и пакетные сделки: *6119

17-й Фестиваль камерной музыки в Эйлате. Полная программа фестиваля

Среда 8.2.2023

Концерт No.1 17:00, Tarshish Hall

Струнный квартет Vision

Эрнест Блох (1880-1959) Прелюдия B.63

Дмитрий Шостакович (1907-1975). Струнный квартет No.8 до минор, op. 110

Феликс Мендельсон (1809-1847) Струнный квартет No.2 ля минор, op. 13

Струнный квартет Vision (Германия)

Флориан Виллейтнер – скрипка

Даниэль Столл – скрипка

Сандер Стюарт – альт

Леонард Диссельхорст – виолончель

Среда 8.2.2023

Концерт No.2 20:45, Big Blue Hall

Немецкий Романтизм

Роберт Шуман (1810-1856) Концерт для фортепиано с оркестром ля минор op.54

Феликс Мендельсон (1809-1847) Симфония No 3 ля минор op.56 “Шотландская”

Даниэль Азрад – фортепиано (Израиль)

Салим Аббуд Ашкар – дирижер (Германия-США)

Камерный оркестр Галилеи (Израиль)

Четверг 9.2.2023

Концерт No.3 14:00, Tarshish Hall

Иерусалимский квинтет саксофонистов

Произведения Баха, Генделя, Моцарта, Чайковского, Альбинони, Римского-Корсакова, Синжеле и Авраама Фархи прозвучат в оригинальных обработках для квинтета саксофонистов.

Й.С. Бах – Ария “Nun Komm der Heiden Heiland”

Badinerie

Т. Альбинони – Адажио соль минор (арр. Фархи)

Г.Ф. Гендель – Прибытие королевы Шебы из оперы “Соломон”

Ж-Б. Синжеле– Allegro de concert

В.А. Моцарт – Фантазия ре минор (арр. ФархиП.И. Чайковский – Анданте из струнного квартета (арр. М.Мюле)

Н. А. Римский-Корсаков – Полет шмеля

А. Фархи – Агноренса де Аргентина

Иерусалимский квинтет саксофонистов (Израиль)

Алон Фархи — сопрано и альт-саксофон

Мейтав Хадар — сопрано и альт-саксофон

Малахи Биньямини — альт- и тенор-саксофон

Даниэль Виленчик — альт и тенор-саксофон

Эйтан Хадар — баритон-саксофон

Четверг 9.2.2023

Концерт No.4 17:00, Tarshish Hall

Спектр (Струнный квартет Vision)

Музыкальное представление «Спектр» состоит из оригинальных композиций, написанных участниками квартета с элементами различных современных ритмических структур – от народных песен до импровизаций в стиле джаза, панка и рока.

Струнный квартет Vision (Германия)

Флориан Виллейтнер – скрипка

Даниэль Столл – скрипка

Сандер Стюарт – альт

Леонард Диссельхорст – виолончель

Четверг 9.2.2023

Концерт No.6

20:45, Big Blue Hall

Героическая симфония

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) Симфония No 3 ми бемоль мажор op.55 “Героическая”

Роберт Шуман (1810-1856) Концерт для виолончели с оркестром ля минор op.129

Эдгар Моро – виолончель (Франция)

Салим Аббуд Ашкар – дирижер (Германия-США)

Камерный оркестр Галилеи (Израиль)

Четверг 9.2.2023

Концерт No.6 23:00, Fiesta Hall

Ночное танго и шоу в стиле джаза

Ночной концерт Иерусалимского квинтета саксофонистов – это виртуозное шоу, включающее классику, джаз, танго и музыку клезмеров.

Иерусалимский квинтет саксофонистов (Израиль)

Алон Фархи — сопрано и альт-саксофон

Мейтав Хадар — сопрано и альт-саксофон

Малахи Биньямини — альт- и тенор-саксофон

Даниэль Виленчик — альт и тенор-саксофон

Эйтан Хадар — баритон-саксофон

Пятница10.2.2023

Концерт No.7 11:00, Tarshish Hall

Виолончельный концерт: Эдгар Моро

Роберт Шуман (1810-1856) Adagio and Allegro op.70

Рихард Штраус (1864-1949) Соната для виолончели и фортепиано фа мажор op. 6

Эдвард Григ (1843-1907) Соната для виолончели и фортепиано ля минор op.36

Эдгар Моро – виолончель (Франция)

Жереми Моро – фортепиано (Франция)

Пятница 10.2.2023

Концерт No.8 14:00, Big Blue Hall

Фламенко. “Происхождение”

Музыка фламенко и барокко на одной сцене: Марко Флорес – лауреат Национальной премии фламенко и Игнасио Прего – обладатель первой премии на конкурсе клавесинистов в Вестфилде. Их новый проект “Происхождение”, премьера которого состоялась на Фестивале старинной музыки в Аранхуэсе, переносит нас в мир фантазий, в котором старинная музыка и танец фламенко идут рука об руку. Танец фламенко – это огнедышащая страсть и импровизация. В первые мгновения танцор (bailaor) неподвижeн. Он словно впитывает в себя звуки музыки Доменико Скарлатти, Антонио Солера и народных фолий. У «правильных» исполнителей фламенко в руках нет кастаньет! Пластика рук должна передавать состояние души танцора. А дальше – только испепеляющая все на своём пути страсть, с которой танцор, клавесинист и ударник начинают своё феерическое выступление.

Марко Флорес – танцор (Испания)

Игнасио Прего – клавесин (Испания)

Дэвид Майораль – ударные (Испания)

Пятница 10.2.2023

Концерт No.9 17:00, Tarshish Hall

Дуэт Маркa Элияху

Международный композитор и исполнитель-кяманчист Марк Элияху выступит в специальном концерте, посвященном выпуску его четвертого альбома “О любви”. Элияху – выдающийся композитор, уникальный продюсер и исполнитель на кяманче. На его счету четыре студийных альбома (альбом “Sands” получил статус золотого альбома), и он входит в число самых популярных израильских музыкантов в мире. Марк Элияху удостоен премии Acum Award, и премии Ophir (за музыку к фильму “Баллада о плачущей весне”), и премию Телевизионной академии (за музыку к сериалу «Тегеран»).В дуэтном шоу Элияху представит публике свои композиции в акустических и минималистичных обработках, отправляя слушателей в незабываемое путешествие по звукам своей музыки.

Марк Элияху – кяманча, саз (Израиль)

Хаим Вайс – клавишные (Израиль)

Пятница 10.2.2023

Концерт No.10 20:45, Big Blue Hall

Музыка, посвящённая королеве Марии

Оды ко дню рождения Королевы Марии входят в ряд самых величественных произведений Генри Пёрселла. Композитор традиционно был обязан откликаться памятными сочинениями на события в жизни королевской семьи и государства. Совместно с “поэтом-лауреатом” английского двора Наумом Тэйтом (Nahum Tate) он написал торжественные Оды, посвящённые королеве Англии и Шотландии Марии II из династии Стюартов, правившей в 1689 – 1694 гг.

Генри Пёрселл (1659-1695). Оды, посвящённые королеве Марии II

Celebrate This Festival (Радуйтесь этому празднику)

Come Ye Sons of Art (Придите, сыны искусства)

Анна Деннис, Мхайри Лоусон, Шарлотта Шоу – сопрано

Хью Каттинг – контратенор

Джереми Бадд, Крис Фицджеральд Ломбард – высокий тенор

Мэтью Лонг, Том Кастл – тенор

Маркус Фарнсворт, Эшли Ричес – бас

Пол МакКриш – дирижер (Великобритания)

Gabrieli Consort and Players (Великобритания)

Пятница 10.2.2023

Концерт No.11 . 23:00, Big Blue Hall

Керен Тeненбаум

Керен Тененбаум – певица, скрипачка, альтистка и композитор.

Она аккомпанирует себе, играя на альте, превращая его таким образом в гитару. Сочетание голоса и альта рождают оригинальное и неожиданное звучание. Не пренебрегая смычком и используя эффект лупера, Тененбаум создает в итоге целый оркестр. Иногда слова берут верх, а иногда – музыка. Что несомненно, её музыка не оставит слушателей равнодушными.

Керен Тененбаум – вокал, скрипка, альт и лупер (Израиль)

Суббота 11.2.2023

Концерт No.12. 11:00, Tarshish Hall

Иосиф и его братья

“Иосиф и его братья” — библейская драма в трёх действиях, написанная Эламом Ротемом в духе музыки барокко и ранней оперы. Произведение было впервые исполнено в 2012 году Иерусалимским Оркестром Барокко и вокальным ансамблем Profeti della Quinta. Премьера имела огромный успех, а ее запись на “Pan Classics” получила отличные отзывы.

В своем произведении «Иосиф и его братья» Элам Ротем демонстрирует удивительное владение языком ранней итальянской оперы. Текст пьесы взят из книги “Бытие”, в основе которой лежит история Иосифа – одна из самых трогательных историй в Библии. Сочетание библейского иврита с миром звуков, который словно возродился спустя 400 лет после Монтеверди и Кавальери, создаёт прекрасное, захватывающее и уникальное музыкальный полотно.

Элам Ротем – дирижер (Швейцария)

Profeti della Quinta (Швейцария)

Иерусалимский Оркестр Барокко (Израиль)

Суббота 11.2.2023

Концерт No.13. 14:00, Tarshish Hall

Новое поколение

Молодые и талантливые ученики из Музыкального центра на Красном море выступят с новой виртуозной программой.

Суббота 11.2.2023

Концерт No.14. 17:00, Tarshish Hall

Трио Буш

Встречи с Трио Буш стали постоянными на Фестивале в Эйлате. Мэтью, Ори и Омри – лауреаты несколько премий на международных конкурсах, окончили известные Музыкальные академии в Великобритании. Их общая страсть к музыке осталась их самой сильной связью. «Это Трио — плод многолетней дружбы», — так Омри Эпштейн описывает процесс, в результате которого Трио Буш появилось на свет в 2012 году.

Йозеф Гайдн (1732-1809). Трио No 35 до мажор Hob.XV: 21

Феликс Мендельсон (1809-1847). Трио No 1 ре минор оp.49

Сергей Рахманинов (1873-1943). Трио No 2 ре минор оp. 9 “Элегическое”

Трио Буш (Голландия)

Омри Эпштейн – фортепиано

Мэтью ван Беллен – скрипка

Ори Эпштейн – виолончель

Суббота 11.2.2023

Концерт No.15. 20:45, Big Blue Hall

Король Артур

Семи-опера “Король Артур” на либретто Джона Драйдена прозвучит в исполнении британского ансамбля “Gabrieli Consort and Players”. Эта уникальная патриотическая опера XVII века будет исполнена в новой редакции Кристофера Саклинга. Музыкальная сказка сосредотачивается на усилиях короля Артура вернуть свою невесту, слепую корнуолльскую принцессу Эммелин, похищенную его заклятым врагом, саксонским королём Освальдом Кент. Музыка полна динамичных танцевальных ритмов и лирических арий. «Морозная сцена” – одно из самых незабываемых музыкальных достижений Пёрселла. В течение пяти действий в опере находят себе место и любовь, и сверхъестественные силы, и зарождение новой нации. Зрителя ждет захватывающее представление, полное волшебства, волнений, забав и благородных деяний.

Опера будет исполнена под управлением Пола МакКриша.

Анна Деннис, Мхайри Лоусон, Шарлотта Шоу – сопрано

Хью Каттинг – контратенор

Джереми Бадд, Крис Фицджеральд Ломбард – высокий тенор

Мэтью Лонг, Том Кастл – тенор

Маркус Фарнсворт, Эшли Ричес – бас

Пол МакКриш – дирижер (Великобритания)

Gabrieli Consort and Players (Великобритания)

