7 роялей на одной сцене: CandleLive в Кейсарии

7 роялей. 10.000 свечей. Один вечер, который вы не забудете. CandleLive – шоу, которое освещает музыку по-иному.

18 июня 2025 года в легендарном амфитеатре Кейсарии состоится музыкальное событие, не имеющее аналогов: шоу «7 роялей на одной сцене» под руководством маэстро Гиля Шохата. Это не просто концерт, это часть глобального формата CandleLive, который покорил мир и, наконец, добрался до Израиля, наполнив одно из самых красивых мест страны тысячами огней, живой музыкой и магической атмосферой.

Амфитеатр Кейсарии – это не просто концертная площадка. Это место с историей, уходящей в глубины двухтысячелетней давности. Здесь, на берегу Средиземного моря, под звёздным небом и среди античных камней, оживает особая энергия. В такой обстановке каждый аккорд звучит сильнее, свет каждой свечи – ярче, каждое исполнение – глубже. И именно здесь пройдет уникальное шоу, в котором объединяются классика и современность, виртуозность и поп-музыка, сольные номера и ансамблевое звучание.

To-mix представляет в Израиле международный формат CandleLive – формат, изменяющий восприятие музыки, шоу при свете 10.000 свечей, где визуальная поэзия освещения сочетается с изысканностью музыкального исполнения. Этот формат родился в Европе и быстро покорил залы всего миру: 18 июня древний амфитеатр Кейсарии превратится в завораживающее пространство света и звука.

В рамках этого шоу выступит команда прославленных пианистов, каждый из которых – звезда международного масштаба. На сцену одновременно выйдут такие музыканты, как Даниэль Саломон, Леонид Пташка, Даниэла Лугасси, Йонатан Перельман, Михаэль Зельцекер, Лиор Пери, Гай Москович, Идан Штурман, Даниэль Круглов. Вместе с ними выступят известнейшие израильские вокалистки – Гали Атари, Эстер Рада и Иланит.

Программа «7 роялей на одной сцене» была задумана маэстро Гилем Шохатом как способ соединить стили, эпохи и темпераменты. Секрет её успеха – в уникальном сочетании классической виртуозности с ритмами поп-музыки, джаза и даже рока. На концерте вы услышите не только переработки известных классических произведений, но и израильские хиты в неожиданной интерпретации, авторские композиции, премьеры и любимые песни в роскошном инструментальном сопровождении.

Гиль Шохат – композитор, пианист, дирижёр, музыкальный предприниматель, удостоенный множества наград, в том числе французского Ордена Почётного легиона, – стал главным идеологом проекта. Его цель – стереть границы между классикой и популярной культурой, между элитарностью и доступностью, превратив каждый концерт в захватывающее шоу для самого широкого круга слушателей.

Каждый из участников-пианистов обладает своим неповторимым почерком — кто-то ближе к классике, кто-то к джазу, кто-то к импровизационной манере исполнения. Вместе они создают уникальный ансамбль, где гармония достигается за счёт мастерства и тончайшего чувства партнёрства.

Идея подобного концерта с несколькими роялями одновременно впервые появилась в Австрии, но именно Шохат смог адаптировать её для израильской публики, сделав формат живым, зрелищным и эмоциональным.

Шоу «7 роялей» звучало уже 150 раз и собирало аншлаги в Тель-Авиве, Тимне, Лондоне и, конечно, в Кейсарии. Но, новый этап предполагает новую концепцию и в 2025 году проект получил новую жизнь. Появились другие участники, обновленные аранжировки, неожданные сюжетные линии. И, главное: расширился спектр эмоций, которые зрители испытывают от первых нот и до финального аккорда.

Это концерт, в котором соединяются индивидуальность и ансамблевость, сила и тонкость, страсть и строгость. Это концерт, в котором 70 пальцев семи мастеров создают музыкальное волшебство под светом 10.000 свечей. Это вечер, который стоит и запомнить навсегда.

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7 РОЯЛЕЙ. CANDLELIVE – МУЗЫКА ПРИ СВЕТЕ СВЕЧЕЙ

18 июня 2025, среда | Амфитеатр Кейсарии

10.000 свечей • 7 роялей • 7 пианистов • 5 вокалистов

Гали Атари | Эстер Рада | Иланит | Даниэль Саломон | Даниэла Лугаси

Леонид Пташка | Йонатан Перельман | Михаэль Зельцекер | Лиор Пери | Гай Москович | Идан Штурман | Даниэль Круглов

Открытие дверей: 19:00 | Начало шоу: 20:30

Заказ билетов:

https://www.to-mix.co.il/product/sevenpianos-25