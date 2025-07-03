«Ещё мгновение» – групповая выставка в музее Яакова Агама, Ришон ле-Цион

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – אליה בלוך, דבר שמתחפש לבית. צילום יובל אורבך

Десять художников, дизайнеров и иллюстраторов представляют в музее Яакова Агама работы в самых разных жанрах: живопись, скульптура, иллюстрация, фотография, видео, дизайн, мода и текстиль. Это произведения, на понимание которых нужно чуть больше времени: на первый взгляд (или издалека) они кажутся одним, но при более внимательном, близком или долгом взгляде раскрываются как нечто совсем иное.

17.7.25 – 31.12.25

Куратор: Юваль Саар

Участники: Элия Блох, Зива Бусиба, Надав Баркан, Ади Гез, Узи Кацав, Амит Шехтер, Рахели Шарфштейн, Шабтай Пинчевски, Шира Зельвер, Томер Ханука.

Есть вещь, которую мы терпеть не можем, это ждать. А ещё больше мы не любим, когда нам говорят подождать. «Ещё немного», – говорят нам у светофора, в супермаркете, при выходе из самолёта или при входе в торговый центр. Но иногда мы задерживаемся по собственному желанию: потому что не хотим, чтобы что-то закончилось, или потому что понимаем, что если задержим взгляд ещё на мгновение, то сумеем по-настоящему понять увиденное, оценить труд, мастерство и талант.

На выставке «Ещё мгновение» в музее Яакова Агама работы как будто «просят» нас остановиться и посмотреть на них чуть дольше – так же, как и постоянная экспозиция самого Яакова Агама, в которой представлены его скульптуры, живопись, инсталляции и предметы. Все вместе они приглашают нас погрузиться в то, что Агам называет «четвёртым измерением», где присутствуют время, движение, перемены и элемент неожиданности.

Работы на выставке поднимают вопросы о доме, памяти, принадлежности, тоске и о границах, которые стираются между воображением и реальностью. Они отражают течение времени через неожиданные встречи и столкновения разных миров и материалов, которые распадаются и заново складываются. Это и текстильные техники с их историческим и кропотливым контекстом; и уличная съёмка на мобильный телефон; и картины по старым семейным фотографиям; и видео с элементами перформанса, объединяющее личное и общественное; и инсталляция из зеркал, отражающая идеалы женской красоты; и спутниковые снимки, раскрывающие отношения между идеологией и ландшафтом; и реалистичные скульптуры, создающие фантастическую иллюзию действительности; и иллюстрации, ловящие мимолётную интимность повседневной жизни.

Выставка «Ещё мгновение» открывается в одно из самых сложных и драматичных времён, которые переживало государство Израиль со дня своего основания. Призыв задержаться, попытаться понять и увидеть происходящее под другим углом приобретает сегодня особое значение – и становится обращением к каждому из нас в контексте нашей общей реальности.

17.7.25 – 31.12.25

Музей Яакова Агама, Ришон ле-Цион – улица Мишар,1 – מוזיאון אגם, רחוב מיש”ר 1, ראשון לציון

https://yama.co.il/

Facebook музея: https://www.facebook.com/agammuseum

Instagram музея: https://www.instagram.com/yaacov_agam_museum/

Куратор: Юваль Саар

Участники:

– Элия Блох @elia_bloch

– Зива Бусиба @the_quilt_maker

– Надав Баркан @nadavbarkan

– Ади Гез @adigez_

– Узи Кацав

– Амит Шехтер @amit_shechter

– Рахели Шарфштейн – @studio_reish

– Шабтай Пинчевски –

– Шира Зельвер @miss.zelwer

– Томер Ханука @tropical_toxic

О работах на выставке «Ещё мгновение»:

Элия Блох @elia_bloch

Вещь, притворяющаяся домом, 2024

Cтекло пескоструйная обработка, видео, ready-made

Элия Блох (р. 1995) бродит по улицам, собирает старую мебель и соединяет ее с произведениями из выдутого стекла. Мебели и предметам, оставленным на улице, она дает название «брошенные сироты»: стол, от которого остались только ножки, стул, потерявший устойчивость, или пара кресел-близнецов, из которых одно осталось без спинки.

Выпускной проект кафедры керамики и стекла, “Бецалель”

Зива Бусиба @the_quilt_maker

Одновременно, 1996–2025

Ткани и вышивка

Лоскутные работы Зивы Бусибы (р. 1946), развешанные в центре зала, издали кажутся картинами, насыщенными деталями и порой перекликающимися с яркой палитрой Эгона Шиле или выразительной геометрией Яакова Агама.

Надав Баркан @nadavbarkan

Сбойная графика, 2025

Фотография

Надав Баркан (р. 1977) снимает на мобильный телефон свой взгляд на городское пространство – автобусные остановки, вывески и объявления, электрические шкафы, здания, заборы и другое. Как графический дизайнер по образованию, он замечает в основном мелкие, случайные и, казалось бы, незначительные сбои букв и цифр, геометрические формы и неожиданные текстуры.

Ади Гез @adigez_

Даже у того, что кажется очень старым, есть миг рождения, 2024

Разбор и сборка существующей одежды (апсайклинг)

Какова роль модельера в эпоху, когда, кажется, уже все создано? Этот вопрос стал отправной точкой для Ади Газ (р. 1999): вместо того чтобы гнаться за новизной ради самой новизны, она подвергает сомнению миф чистого листа и выбирает творить из уже существующего. Она работает с техниками апсайклинга – разборки и повторной сборки – и соединяет материальные миры, которые «не должны» встречаться.

Выпускной проект кафедры моды, Шенкар.

Узи Кацав

Сейчас все так тихо, 2019–2025

Живопись, масло на холсте

Серия гиперреалистичных картин Узи Кацава (р. 1972) выросла из потребности заново взглянуть на знакомое и близкое— и подарить этому новое внимание. Картины основаны на старых семейных фотографиях, выглядят как страницы альбома, который есть у каждого дома. Они рассказывают о пути родителей Кацава — матери из Восточной Европы и отца из Ирака — до их встречи в кибуце в Израиле.

Амит Шехтер @amit_shechter

Let’s Go, 2025

Видео

Видео-работа Амита Шехтера (р. 1995) начинается обманчиво: фрагменты популярной музыки, резкие движения камеры и прямое обращение к зрителю напоминают лихорадочный ритм роликов в Reels и TikTok. Но в последнюю минуту появляется израильская реальность 2025 года: зонты, имитирующие оружие, и пластиковые ящики, превращенные в баррикады.

Выпускной проект программы магистратуры в области искусств, Бецалель

Рахели Шарфштейн | Студия Reish @studio_reish

Кринолин, 2025

Смешанная техника: оргстекло и зеркало

Работа из зеркал, подвешенная к потолку музея в центре зала, была создана специально для выставки Рахели Шарфштейн (р. 1972) и названа в честь кринолина – жесткой нижней юбки XIX века, призванной формировать и подчеркивать женское тело в соответствии с жесткими идеалами красоты и социального статуса.

Шабтай Пинчевски

Сетка Джефферсона, 2016

Спутниковые снимки

Шабтай Пинчевски (р. 1986) собирает спутниковые снимки из Google Earth участков земли, нарезанных по геометрической схеме, предложенной в конце XVIII века в США Томасом Джефферсоном. Согласно этой системе, учет и деление земель должны были строиться на основе квадрата со стороной в одну милю. Получившиеся снимки поражают: иногда они выглядят как абстрактные картины, а иногда, лишь узнав, что это спутниковые фотографии, взгляд начинает различать привычные узоры дорог и сельскохозяйственных полей.

Шира Зельвер @miss.zelwer

Скульптура из воска

Шира Зельвер (р. 1978) создает из воска реалистичные скульптуры, наполненные эмоциями, памятью и иллюзией. Будь то лежащая немецкая овчарка, изящная цветочная композиция, стая ворон, наблюдающая за посетителями с высоты, или вышитые цветы в стиле гобеленов – Зельвер создает многослойные образы, размывающие границу между иллюзией и реальностью.

Томер Ханука @tropical_toxic

Идеальный шторм, 2014

Возьми серую линию, 2016

Цифровая иллюстрация

Молодая пара сидит на двуспальной кровати и смотрит на бушующую за окном метель. Религиозный еврей с бородой и в черном костюме стоит спиной к бородатому и татуированному хипстеру в майке и рваных джинсах. Как в зеркальном отражении, Томар Ханука (р. 1974) показывает интимность двух пар, вынужденных ждать: романтическую близость в перегретой нью-йоркской квартире и вынужденную близость в вагоне метро. Обе иллюстрации были на обложках журнала The New Yorker и выражают диапазон, в котором работает Ханука – между искусством и журнальной иллюстрацией, где он создает волнующие и неожиданные образы.

Музей Яакова Агама, улица Мишар 1, Ришон ле-Цион

yama.co.il

Часы работы: понедельник–среда 10:00–14:30, четверг 16:00–20:00, пятница и суббота 10:00–14:30