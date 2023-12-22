3-й Фестиваль «Мауаль Балади» в Иерусалиме – с 26 по 29 декабря 2023 года. Оратория Генделя и пиюты. И много всего другого.

Кто-то когда-то доходчиво объяснил мне почему обувные магазины в Рамат-Гане расположены все рядом на улице Бялик. Объяснение забылось, а оно бы пригодилось, чтобы понять, почему все фестивали этнической музыки в Иерусалиме проходят одновременно в последнюю неделю декабря.

О «Фестивале уда», посвященному музыкальным традициям стран Ближнего Востока и «Hullegeb» – фестивале, посвященный творчеству выходцев из Эфиопии, можно прочитать вот здесь https://www.israelculture.info/festivali-v-dome-konfederacij-v-ierusalime/ , и вот еще информация о «Мауаль Балади» – еще одном фестивале этнической музыки, точнее лабиринте из музыки этнической и современной, организуемым в ту же последнюю неделю декабря, с 26 по 29 декабря Музеем искусства исламских стран. В более скромном формате – как это происходит со всеми фестивалями, но все-таки происходит. Художественный руководитель – всемирно известный исполнитель на уде и скрипач Яир Далаль (не сомневайтесь, он участвует и в двух других фестивалях).

С тех пор, как жанр музыки мира, этнической музыки ворвался на сцены четыре десятилетия назад, существует, казалось бы, бесконечная синергия между музыкантами различных культур и различных дисциплин. Учитывая, что подавляющее большинство израильтян или их родителей или бабушек и дедушек родом из разных стран, культур и полушарий земного шара, то вполне логично, что в Израиле появились многочисленные совместные художественные проекты, в которых музыканты, группы и ансамбли все глубже погружаются в некую – скажем так – «общую общность», в многослойную смесь. Яир Далаль стал художественным руководителем фестиваля «Мауэль Балади три года назад, и включил в программу фестиваля музыку самаритян, суфийскую, галилейскую, иракскую, западную, еврейскую литургическую и классическую арабскую. Есть музыка на тексты псалмов, музыка из Индии, звуки пустыни, народные свадебные традиционные песни и т.д.

Подробности – https://www.islamicart.co.il/Events/Event.aspx?pid=2297

На странице фейсбука музея https://www.facebook.com/islamic.art.museum есть видео – можно посмотреть, послушать и решить ехать или не ехать. Если ехать – то на какой фестиваль? Или лучше так – если ехать, то сразу на все три фестиваля. Концерты фестиваля «Мауаль Балади» пройдут как в самом Музее искусства исламских стран, так в и «Театрон Иерушалаим» и в клубе «Запа» в Иерусалиме.

Открывается фестиваль исполнением оратории «Израиль в Египте». Знаменитая оратория Фридриха Генделя в новой аранжировке дирижера и скрипача Вернера Эрхарта (Германия) и Яира Далаля. Вторник , 26.12.23, в 20:00, «Театрон Иерушалаим». Оратория написана Генделем в Лондоне в 1738 году на основе библейской истории Исхода, переведенную почти дословно на английский язык. Музыкальный проект, инициированный Вернером Эрхартом и Яиром Далалем сочетает исполнение оратории на английском языке и еврейские пиюты, песни из Пасхальной Агадыи и суфийскую поэзию.

Иерусалимский Симфонический оркестр. Яир Далаль и ансамбль «Альоль»; хор «Неве Шир», хор «Шахар», хор а-капелла «Ораторио Иерушалаим».

Далее в программе: «Аркадеш» – турецкая музыка

Среда 27.12 | В19:00 | Музей искусства исламских стран

Дальше изучайте расписание сами вот на этом сайте https://www.islamicart.co.il/Events/Event.aspx?pid=2297

Мирного всем нам неба.