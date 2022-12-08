Верхнее фото – деталь работы Карима Абу-Шакра

«Дух человека, дух места. Художники семьи Абу-Шакра в Эйн-Хароде. Валид, Салид, Фарид, Асам и Карим Абу-Шакра»

Художники Валид, Саид, Фарид, Асам и Карим Абу-Шакра – родственники, члены одной большой семьи из Умм-эль-Фахм. В Музее «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод проходит их выставка – впервые все 5 художников выставляются вместе одновременно в одном музее. Кураторы – Галья Бар-Он и Хусни Альхатиб Шехаде.

Теперь представьте, сколько вокруг этой выставки политики. Как часто употребляют кураторы слово накба и тот факт, что эта семья до 1948 года жила в деревне Ладжун (на месте нынешнего Мегидо), а потом перебралась в Умм-эль-Фахм и вот – выставляется в Эйн-Хароде, в кибуце, в первом художественном музее страны, коллекция еврейской и израильской живописи которого огромна и шедевры которой выставлены бок о бок рядом с выставкой «Дух человека, дух места. Художники семьи Абу-Шакра в Эйн-Хароде. Валид, Салид, Фарид, Асам и Карим Абу-Шакра». Пять персональных выставок в музее. Впервые в выставочной истории Израиля музей – один из первых художественных музеев страны, основанный в 1938 году, отдает экспозиционные площади всех залов сменных выставок под выставку арабо-израильского искусства.

«Но вообще мы не ждем русскоязычные группы» – сказали мне в музее. «Почему?» -«Ну, может потому, что все русские правые и не захотят смотреть на картины арабских художников». О времена, о боги! Какие боги у вас и какие у нас, когда речь идет о музее? На дворе – декабрь 2022. В мире – война. У нас – правительство. Так какой бог в музее? Разве не искусство? Художники творят в мире, полном противоречий, содержащем множество идентичностей, культур, языков и территорий. Для кого они рисуют, сохраняя свою свободу мысли, свою человечность и индивидуальность?

Для нас. И выставка-то прекрасная… Прекрасна стилистически и тематически и теми контекстами, которые связывают художников этой семьи – тотальных, харизматичных, тонких, сложных художников.

И вот о выставке – немного. Много можно найти на иврите и английском. В конце текста есть ссылки на интересные статьи об интересной семье.

Пять художников семьи Абу-Шакра родились и выросли в Умм-Эль-Фахме. Их влияние на израильское искусство невозможно переоценить. С годами художественная галерея Умм-Эль-Фахма, основанная двумя братьями – Саидом и Валидом – стала местом обмена мнения и искусством, и никогда не закрывалась (хотя задуманный музей современного арабского искусства построить пока не удалось, но эта уже пусть не совсем другая, но и не эта история).

Валид Абу-Шакра был первопроходцем, за ним последовал Саид, за ним его младший брат Фарид и их двоюродный брат Асам, скончавшийся в молодом возрасте, но успевший оставить след в художественной жизни страны.

Взаимное влияние – результат совместной жизни семей, хамулы. Дети вместе росли в общем дворе: Валид (1946 г.р.), Саид (1956 г.р.), Асам (1961 г.р.) и Фарид (р. 1963). В 1969 году, когда Валид учился на втором курсе художественного института в Тель-Авиве, он устроил студию в комнате для гостей в доме своей матери, где обучал своих братьев рисовать натюрморты. В Умм-эль-Фахме были построены новые дома, постепенно семьи оказались в разных кварталах города, и позже искусством занялся самый молодой из художников Абу-Шакра – Карим (1982 г.р.). Год назад его выставка проходила в музее Петах-Тиквы.

После смерти Асама и была основана в 1996 году Художественная галерея Умм-эль-Фахма. Галереей с момента ее основания руководит Саид Абу-Шакра. Выставки и коллекции этой галереи служат образцом терпимости к несопоставимым точкам зрения – иногда зачастую полярным. Но тут проходят кураторы с искусствоведами и… И вообще-то делают хорошее дело – организуют отличную выставку и пересказывают истории.

Вот две из них: в юности Фарид уехал из Умм-Эль-Фахма в Тель-Авив, где работал на черных работах, на кухнях ресторанов и прятался в заброшенных домах, чтобы скопить денег на независимую жизнь, но поначалу стал налоговым инспектором. Саид же был крупным чином в израильской полиции, но уволился, потому что хотел реализовать свою мечту – открыть художественную галерею Саид Абу-Шакра – лауреат ряда израильских и международных премий за вклад в развитие современного искусства, автор книг и статей.

Итак, пять персональных выставок. Графика, живопись, вышивка. Суфийские течения в исламе, биографические рассказы художников, значение природы, земли и ландшафта в их искусстве и то, как они отражены в работах пяти Абу-Шакра, общая деятельность которых длится более пятидесяти лет. Сотрудничество их галереи и музея Эйн-Харод также длится давно и неудивительно, что именно в «Мишкан ле-Оманут» показывается первая совместная музейная выставка художников этой семьи.

Дальше перевод пресс-релиза.



Валид Абу-Шакра (1946-2019) – живописец и гравер. Он начал свое обучение в Художественном институте Авни в Тель-Авиве в 1968 году (одновременно работая налоговым инспектором в Хадере, а изучать живопись его убедили квартирные хозяева) и уже в начале 1970-х годов выделялся своими оригинальными работами. Позже Валид уехал учиться гравюре в Лондон, создал там семью и остался в Англии. Персональная выставка Валида Абу-Шакра проходила ​​в Тель-Авивском музее искусств в 2011 году. Кстати, одним из тех, кто рекомендовал выдать Валиду стипендию для обучения в Лондоне гравюре в Центральной школе искусства и дизайна от имени Общественного совета по культуре и искусству был его педагог по институту Авни -Йехезкель Штрайхман.

Асам Абу-Шакра (1961-1990) окончил с отличием Школу искусств Калишер в Тель-Авиве и стал педагогом. Его взлет в искусстве и его жизнь были прерваны его очень ранней смертью от рака в возрасте 29 лет. В 1994 году была устроена его посмертная персональная выставка в павильоне Елены Рубинштейн в Тель-Авиве.

Саид Абу-Шакра (род. 1956) – художник, директор галереи в Умм-эль-Фахме, которую он основал вместе со своим братом Фаридом. Саид – автор идеи создания первого арабского музея современного искусства в Израиле . Он черпает вдохновение в окружающей его действительности: жизнь деревни и его семьи, истории боли и войны, портреты пожилых и женщин. При подготовке этой выставки, Саид завершил свой фильм «Мириам», рассказывающий о жизни его матери, три сына которой стали художниками.

Фарид Абу-Шакра (1963 г.р.) – многопрофильный художник, творящий в различных средствах и техниках, включая поэзию, вышивку, эстамп, живопись, скульптуру, перформанс и инсталляции. Фрид подчеркивает в своих работах мультиидентичность, связь с землей, обычаями и традициями. Параллельно Фарид преподает в колледже «Ораним» и является соучредителем и куратором галереи в Умм-эль-Фахме. Фарид работает над образованием и продвижением художественной деятельности в арабском обществе, особенно среди арабских художниц.

Карим Абу-Шакра (1982 г.р.) – живописец, самый младший из художников семьи. Вдохновение он черпает из своих детских воспоминаний, из странствий по природе, охоты и рыбалки и заявляет, что его главным источником вдохновения являются работы его покойного дяди Асама Абу-Шакра, с которым он чувствует глубокую и особую связь. На выставке представлены различные его работы, в том числе серия автопортретов, представляющих собой смесь уродства и странности, уязвимости и деликатности.

Cсылки для неленивых:

Сайт музея – המשכן לאמנות עין חרוד (museumeinharod.org.il)

https://museumeinharod.org.il/wp-content/uploads/2022/11/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%94.-%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf

https://museumeinharod.org.il/wp-content/uploads/2022/12/Abu-Shakra-Shani-littman.pdf

https://www.erev-rav.com/archives/55082

О выставке коллекции еврейской и израильской живописи музея «Мишкан ле-Оманут2 кибуца Эйн-Харод проходящей одновременно с выставкой «Дух человека, дух места» семьи Абу-Шакра – https://www.israelculture.info/vyderzhki-iz-muzejnoj-kollekcii-chast-pervaya/ и здесь https://www.israelculture.info/puteshestvie-dlinoyu-v-vek-po-trem-zalam-vystavki/

Маша Хинич. Все фото – © Daniel Hanoch – предоставлены музеем «Мишкан ле-Оманут» Эйн-Харод