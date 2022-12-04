Фестиваль «Коломбина»: русскоязычные любительские театры всей страны приезжают в Ришон ле-Цион

Ришон ле–Цион становится театральной столицей Израиля. По крайней мере, с 14 по 17 декабря, когда в знаменитом историческом здании Бейт ха-Ам пройдет Четвертый фестиваль любительских и общинных театров «Коломбина». В эти дни можно будет увидеть спектакли на русском языке, созданные выходцами стран из стран бывшего Союза.

В фестивале примут участие 14 любительских театров из 10 городов страны, которые представят 16 спектаклей – так что каждый вечер можно будет увидеть сразу несколько представлений. Предыдущие три фестиваля, на которых залы были заполнены до отказа, показали, как важны эти встречи и зрителям, и коллективам. А сейчас, после трехлетнего перерыва из-за коронавируса, фестиваль снова соединяет поклонников театра.

Любительские театры – уникальное культурное явление в Израиле. Для многих репатриантов именно театр стал средством самовыражения, терапией, социальной средой, в которой абсорбция проходит легче и мягче. Репатрианты разных поколений вместе репетируют, создают декорации и костюмы, отмечают праздники, и вместе с тем становятся центрами культурной жизни своих городов и поселков.

Создатели и руководители этих коллективов – талантливые мастера с большим сценическим опытом. Некоторые театры существуют много лет, некоторые появляются прямо сейчас, с новой волной алии, в которой много людей творческих профессий.

Вот лишь некоторые из интересных постановок, которые будут показаны на фестивале:

– Театр «Штрудель.ком» из Ришон ле-Циона, а также его Молодежная студия «Штрудельки» и Детская студия «Штруделёчки» при нем покажут спектакль «БАГАЖ» по произведениям Маршака, Михалкова, миниатюры для детей, родителей и родителей родителей. А вот для взрослых «Штрудель.ком» подготовил вечер двух пьес, двух спектаклей: «Дама дождей» по пьесе Федора Афанасьева – об отшельнике и женщине из ниоткуда. «В засаде» – по мотивам смешной трагедии «В тисках» Галины Лавриненко – о ревности и прошлом.

– Студия актерского мастерства «Верю!» из Кирьят-Оно, под руководством Марины Белявцевой и Олега Родовильского покажет сказку для взрослых и детей “Тряпичная кукла” по пьесе Уильяма Гибсона. Приключения девочки Марселлы и ее оживших кукол превращаются в яркую и трогательную историю о любви, дружбе и милосердии. Студия создана в 2008 году при театре ZERO и объединяет любительских актеров разных возрастов.

– Театр «Маагаль» из Петах-Тиквы представляет пылкую комедию о любви “Осторожно! Женщины” по пьесе А. Курейчика. Главный герой: французский художник, который любит трех женщин. Страсти, любовь, ненависть, неожиданные повороты переплетаются в этом сюжете, и женщин в нем никак нельзя назвать “слабым полом”. Театру «Маагаль» под руководством Лары Бар уже 7 лет, в его репертуаре спектакли для взрослых и детей. Театр много гастролирует по стране и за рубежом.

– Моно-театр Владимира Лившица представит на фестивале документальную драму “Фонд 7021, опись 65а, ед.хр.5”. С 2009 года Владимир Лившиц создает моноспектакли, в основе которых литературные произведения и документы. Сегодня в репертуаре моно-театра восемь спектаклей разных жанров: от документальной драмы до комедии.

Театр Ноф а-Галиль представляет «Первые впечатления» – короткометражный фильм, сделанный специально для фестиваля «Коломбина» двумя недавно репатриировавшимися режиссерами документального кино – Григорием Курдяевым и Владимиром Розиным, а также концерт двух вокалисток – сопрано Юлией Кудряевой и Марией Полищук. «Первые впечатления» – 10 минутный фильм, специально снятый для фестиваля двумя недавними репатриантами из Москвы и из Петербурга. Их первая совместная работа, первые впечатления об Израиле, о новых друзьях, соседях, – с улыбкой обо всех нас…. Одна из героинь фильма – молодая оперная певица, Юлия Кудряева, недавно репатриировавшаяся в Израиль в Ноф ха-Галиль споет после показа фильма несколько арий дуэтом с оперной певицей Марией Полищук.

– «Студия Т» из Тель-Авива покажет на фестивале спектакль «Вирус “Любовь” или три истории на одну тему». В этой трагикомедии объединены отрывки из трех пьес: «Я стою у ресторана» Эдварда Радзинского, «Танец Дели» Ивана Вырыпаева и «Любовь» Людмилы Петрушевской. Режиссер Маша Малишевская поставила спектакль о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в поисках ответа на вечный вопрос «что есть любовь?»

– Театр МоноАрт, авторский проект Татьяны Хазановской представит моноспектакль «Лучше вдвоем» – лирическую комедию по рассказу испанской писательницы Ланды Мариасун об одном странном дне из жизни молодого испанца. Татьяна Хазановская приехала в Израиль из Харькова, закончила театральную школу Бейт-Цви, участвовала в ряде антрепризных проектов, играла в театре «Идишпиль» и в других театральных коллективах. Но затем Татьяна стала выпускать собственные моноспектакли. Так возник театр МоноАрт.

– «Пятница» представляет новую программу «10 лет не строгого режима» – настоящий суд над театральной группировкой «Пятница», которая вот уже 10 лет во главе с бандершей Еленой Сахановой берет под свое влияние всё новых и новых актеров и актрис, и осуществляет преступную деятельность на сцене! Чем же закончится этот судебный процесс? Какой приговор вынесет честный и неподкупный суд? Приходите 15 декабря, в четверг в 21.30.

– Музыкальный театр «Домовой» представляет спектакль «Ночное кабаре» – гремучую смесь жанров и приемов, как музыкальных, так и театральных. В этом кабаре рассказывается, что такое быть «русским среди израильтян» и «израильтянином среди русских». В спектакле много стендапа, смешных диалогов, песен, танцев и живой музыки. 16 декабря, пятница, 22:00.

Также в фестивале принимают театры Mix-Art из Нешера со спектаклем «Чужая жизнь», «Корни» из Афулы со спектаклем «Дом моего сердца», «Менора» из Ашкелона со спектаклем «Две женщины», «Балаган-Шпиль» из Ариэля со спектаклем «Брачный договор» и «Новый театр» из Петах-Тиквы.

Вход на спектакли : с 14 по 17 декабря будет свободным ТОЛЬКО по предварительному заказу пригласительных билетов .

Фестиваль стал возможен благодаря инициативе Михаила Райфа, вице -мэра города, ответственного за развитие туризма и международный связей и продюсируется отделом культуры муниципальной компании при поддержке городского туристического бюро Ришон ле-Циона.

Фестиваль хочет познакомить посетителей не только со спектаклями, но и с самим городом. Во время фестиваля, перед и между спектаклями для зрителей будут организованы экскурсии по историческим местам города: пешеходные интересные блиц-экскурсии по историческому Ришону – первой еврейской колонии нового времени, созданой в 1882 году.

Само историческое здание, в котором будет проходить фестиваль – Бейт ха-Ам, построенное в 1894 году – это первый в мире дом для народных собраний и мероприятий не связанный с религией.

Подробная информация о фестивале и описание всех спектаклей: https://www.facebook.com/kolombina.rishon.3

Создатели и продюсеры фестиваля – Оля Премингер – продюсер и создатель контента культурных мероприятий в городской компании Ришон ле-Циона и Рафаэлла Дели – режиссер и руководитель театра «Штрудель.ком»

*Поскольку зал небольшой, пригласительные билеты на спектакли желательно заказывать заранее:

по телефону 050-8680054 (с 9:00 – 14:00 и 18:00-19:00, кроме пятницы и субботы) или по электронной почте: kolombinarishon@gmail.com

*Заказанные билеты можно будет получить в муниципальном информационно-туристическом бюро по адресу: ул. Ротшильд 19 (мидрахов), согласовав часы по тел 050-8680054 , каждый день, кроме пятницы и субботы с 10:00 до 16:00.