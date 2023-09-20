Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/haifafestival/

39-й Хайфский Международный кинофестиваль пройдет – традиционно, как и всегда – в дни праздника Суккот, с 28 сентября по 7 октября 2023 года.

Хайфский кинофестиваль – самый первый из кинофестивалей в Израиле – проводится с 1983 года (Иерусалимский кинофестиваль появился в 1984 году; «Док-Авив» – совсем молод, существует с 1999 года; не говоря уже о таких «юных» фестивалях, как фестиваль студенческого кино, анимации, кино австралийского, польского, французского, фестиваля независимого кино и других).

Фильмов будет показано примерно миллион – так много, что я не стала подсчитывать; даже рубрики и категории сложно подсчитать и описать. Вообще фестивали последних лет как-то слишком уж всё хотят показать, а объять необъятное нельзя. Но это так – ворчливое замечание по ходу дела, так что вот – сайт https://www.haifaff.co.il/ и факты:

Открывается фестиваль французским фильмом “Жанна Дюбари” (Jeanne du Barry), впервые показанным на фестивале в Каннах. Беспроигрышно – так как главные роли исполняют Джонни Депп и Пьер Ришар. Депп играет (первый раз на французском языке) Людовика XV, а Пьер Ришар – маршала Ришелье. сыграл Джонни Депп, а маршала Ришелье – Пьер Ришар.

В программе фестиваля – семь израильских картин, в том числе “Исчезнувший солдат” Дaни Розенберга, “Здесь была Дебби” Даны Голдберг, “Дом обезьян” Ави Нешера с Ади Миллером и Сюзанной Папян в главных ролях. (по следам сериала “Совецка” с Сюзанной Папян в главной роли “Дом обезьян” уже демонстрируется в некоторых кинотеатрах Израиля).

В расписании фестиваля много различных программ:

Tribute – то есть “оммаж” режиссерам Питеру Гринуэю и Вернеру Херцогу – 10 фильмов в подборке.

The Masters, в которую включены фильмы Люка Бессона, Хироказу Кореэда, Вима Вендерса, Франсуа Озона и других. Culinary Cinema – фильмы художественные и документальные, в том числе «Звезды Мишлена – истории с кухни”, фильмы о любви к кулинарии и о том, как превратить любовь в кулинарию, или в поджаренный кусок мяса.

Фильмы студии Disney к ее – студии – 100-летию, будут сопровождаться живой музыкой Хайфского Симфонического оркестра. Это часть общей программы “Анимация”.

Хайфский кинофестиваль – площадка для знакомства с фильмами стран Ближнего Востока. В этом году в программе заявлена категория The Iranian connection, где будут показаны фильмы об Иране – как иранских, так и европейских режиссеров.

Не забывайте, что Хайфский фестиваль -это, в первую очередь, конкурс израильских полнометражных фильмов , конкурс израильского документального кино и израильского короткометражного кино, в котором, в свою очередь, проводится конкурс короткометражных, студенческих, анимационных и независимых документальных фильмов. И также два международных конкурса – “Кармель” и конкурс “Золотой Якорь” – конкурс дебютного кино.

Отдельная программа израильского документально кино ( я эту программу предпочитаю остальным)

Категория “Панорама” – в ней все фильмы хороши. Обратите внимание на австралийский фильм “Лимбо” – мне уже удалось его посмотреть – отличный, но сразу скажу, очень медлительный… Что и хорошо…

Особая программа, посвященная израильскому кино и телевидению. Обратите внимание на фильм режиссера Ави Маора Марзука “Секреты войны”, посвященных одному из эпизодов Войны Судного дня.

Показы фестиваля проходят в четырех залах в Хайфы – “Аудиториум”, “Раппопорт”, “Синематека” и в кинозале музея японского искусства имени Тикотина..

На фестивале будут проводиться две выставки – польского киноплаката дизайнера Виктора Садовского и выставка, посвящённая Hipgnosis – лондонскому дизайнерскому коллективу, известному своим обложками альбомов для рок-музыкантов и рок-групп.

Билеты можно покупать на отдельные показы или на несколько показов сразу – в рамках “кинопакетной” сделки выйдет заметно дешевле.

Сайт фестиваля – https://www.haifaff.co.il/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/haifafestival/