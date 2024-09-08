«Шедевры» в Эйн-Харод – с 20 сентября

Верхнее фото: Ассаф и Моран Гам Ха-Коэн. По следам «Ночного дозора» Рембрандта, видео, 2024 год

20 сентября в музее в музее «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод откроется выставка «Шедевры» (куратор – Ави Любин).

Выставка «Шедевры» в музее «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод формировалась в годы мирового затворничества и культурной изоляции. Сначала – из-за закрытия границ вследствие пандемии коронавируса, позже – на фоне попытки смены власти, многотысячных демонстраций протеста против политики правительства и готовящейся им судебной реформы. А в последние месяцы – из-за продолжающейся уже почти год войны.

На выставке представлено около 300 работ 46 художников и художниц разных поколений израильтян, обратившихся в своих работах к шедеврам западного искусства. Иногда они рассматривают знаковое произведение, почти в точности копируя его, иногда – изменяя художественный стиль, но всегда в рамках иной художественной, социальной или политической реальности и в условиях другого времени, другого места. Все эти произведения объединяет то, что они повторяют композицию оригинала, реконструируя его, однако не в форме дани, а в форме источника вдохновения, цитаты, синтеза или пересказа.

Выставка затрагивает параллельно две плоскости: плоскость истории западного искусства, от итальянского Возрождения до Пикассо, и историю местного искусства. Экспозиция следует за основными периодами и течениями в истории западного искусства – итальянским Ренессансом, Северным Возрождением, барокко, романтизмом, реализмом, импрессионизмом и постимпрессионизмом – но делает это через ретроспективный взгляд на израильское искусство. Таким образом, выставка рассматривает вопросы о различии оригинала и копии, о великих художниках и шедеврах, о локальности и универсальности, центре и периферии. Все это происходит на фоне современных политических процессов как в Израиле, так и во всем мире, которые часто приводят к изоляции вместо открытости, искажениям вместо урегулирования, и к массовому общественному протесту.

Практика копирования хорошо известна и принята в истории искусства. Она позволяет художникам погружаться в прошлое и одновременно создавать совершенно новые работы. С годами даже великие художники повторяли произведения своих предшественников. Рубенс создавал копии картин Тициана и Микеланджело, Сезанн — Делакруа и Рембрандта, Пикассо – Веласкеса, Брейгель-младший черпал вдохновение в творчестве отца, и этот список можно продолжать очень долго. Обращение к великим произведениям прошлого преследует несколько целей – иногда оно помогает изучению мастерства и истории, иногда копирование переносит современного художника в ту эпоху, которой он хотел бы принадлежать. Иногда это позволяет взглянуть на настоящее через призму прошлого, или предлагает способ иначе взглянуть на социальные или политические проблемы. А иногда мотивирует художественный процесс или исследование определенной среды.

Название «Шедевры» несколько иронично, поскольку на выставке отсутствуют шедевры классиков живописи, однако несомненно, все представленные на ней картины являются значительными оригинальными произведениями ведущих художников Израиля, и представленная экспозиция дает широкое представление о богатстве и глубине местного искусства.

Художники: Фуад Агбария, Йонатан Ульман, Оделия Эльханани, Орит Акта, Хаим Атар, Бойян (Boyan), Матан Бен-Кнаан, Ури Бен-Натан, Айя Бен-Рон, Йосель Бергнер, Асаф и Моран Гам Ха-Коэн, Цуки Гарбиян, Арам Гершуни, Реут Дафна, Йонатан Хиршфельд, Михаль Хельфман, Наталья Зурабова, Ирит Хемо, Боаз Таль, Рони Тахарлев, Эти Яакоби-Лелиор, Двир Коэн-Кейдар, Гай Леви, Анна Лукашевски, Цви Лахман, Михаэль Лиани, Браха Лихтенберг-Этингер, Сигалит Ландау, Идо Маркус, Карам Натур, Давид Нипо, Ади Несс, Саша Сербер, Ротем Амицур, Тамир Цадок, Уди Чарка, Зоя Черкасская, Ольга Кундина, Лилиан Клапиш, Катя Гали, Рут Шлосс, Менахем Шеми, Эли Шамир, Михаль Шамир, Игаль Тумаркин, Йоси Марк, Йосеф Криспель.

Выставка «Шедевры» откроется 20 сентября 2024 года.

Сайт на русском языке – https://tinyurl.com/EHMmasterpiecesRU

Сайт музея – museumeinharod.org.il/תערוכות/התערוכות-הבאות/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/Einharod.Museum

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/MishkanLeOmanutEinHarod

Часы работы: воскресенье – выходной; понедельник – четверг: 9:00-16:00; пятница 10:00-13:00; суббота 10:00-14:00.

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Об истории музея



Всего в коллекции музея «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод – более 20.000 единиц хранения, представляющих одну из самых больших и впечатляющих коллекций еврейского и израильского искусства. В ней, как в зеркале, отражается весь мир пионеров-первопроходцев, мечтавших создать новый мир, но не забывших при этом о своих корнях, о трагической и насыщенной еврейской истории 19-го и 20-го веков.

В 1948 году, в канун праздника Симхат-Тора, в разгар Войны за Независимость, в кибуце Эйн-Харод в Изреэльской долине (Эмек-Изреэль) произошло невероятное для тех времен и условий событие. В этом пасторальном сегодня месте, недалеко от древних развалин Бейт-Шеана, был открыт первый в стране художественный музей «Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод». Этому небольшому музею предстояло стать третьим по значимости художественным собранием Израиля, после Иерусалимского и Тель-Авивского музеев, появившихся много позже.

Осенью 1921 года группа из 74 молодых еврейских эмигрантов прибыла в Долину Эйн-Харод, названную по имени источника из истории о библейском герое Гидоне, получившем около источника Харод божественный совет, который вдохновил его на победу над мидианитянами и амаликитянами (книга Шофтим). Спасаясь от бедности и антисемитизма Восточной Европы, эта группа надеялась создать идеальное общества.

Предшественником Музея искусств Эйн-Харод был «Уголок искусства», который открыл в январе 1938 года в своем бараке член кибуца художник Хаим Атар, а уже через несколько месяцев этот барак стал называться «Мишкан ле-Оманут» («Обитель искусства») – с целью подчеркнуть важную роль искусства в духовной жизни и воспитании. Роль, которую отвели искусству члены кибуца Эйн-Харод, жившие в очень непростых условиях. В связи с церемонией закладки размещавшегося тогда в бараке, первого временного здания музея, один из его создателей, Хаим Атар, писал так: «Основывая кибуц Эйн-Харод, мы взяли на себя великую миссию – и ради нашего поколения и ради наших детей – унаследовать и передать духовные сокровища нашего народа и продолжать строить нашу жизнь на этом фундаменте. Потому мы и стремимся, и обязаны углублять и еще раз углублять духовные основы нашей жизни. Если этого не случится, мы погрязнем в мелочной суете и это сокрушит нас … Наша деятельность – и общественная, и рабочая – требует погружения в творчество. Возможно, достижение гармонии между тяжелой физической работой и искусством приведет к созданию другой системы отношений между трудящимися и их трудом, к другому обществу – и в будни и в праздники. Храм искусства – это храм нашей внутренней жизни». (Хаим Атар, письмо из Парижа друзьям в Эйн-Харод, по случаю открытия «Уголка искусств», 1938).

В 1948 году была открыта первая часть постоянного здания музея, спроектированного архитектором Шмуэлем Бикельсом (1909-1975). Данный проект – один из ярких примеров архитектурного модернизма, фокусирующегося исключительно на естественном освещении помещений. Здание музея послужило вдохновением для ведущих архитекторов мира, таких как, к примеру, Ренцо Пиано, спроектировавшего Центр Помпиду.

Расположение комплекса было определено в соответствии с генеральным планом Эйн-Харод-Тель-Йосеф, предложенным архитектором Ричардом Кауфманом в 1926 году. Согласно ему культурные учреждения будут построены на склонах холма Коми. Первая часть здания была открыта в октябре 1948 года в разгар Войны за независимость. К 1957 году была построена большая часть музея, в том числе южный вход. Строительство северных залов, двора скульптур, колонн, а также расширение музея продолжались до смерти Бикельса в 1975 году. Первоначальная концепция включала также создание студии для художников и дополнительного зала для скульптур. В 2004 году по проекту известного израильского архитектора Ады Карми музей был расширен. Были построены склады для коллекций, учебная мастерская (теперь студия Дуду Гева) и проведена реконструкция входа. В основе коллекции Музея «Мишкан ле-Оманут» – работы лучших художников-евреев, работавших в Европе и США, в том числе художников Парижской школы, самое большое в мире собрание работ еврейских художников – выходцев из Польши, произведения известных израильских художников. Основу коллекции «Мишкан ле-Оманут» составляют произведения еврейских художников, работавших в Европе с конца XIX века и до окончания Второй мировой войны.

Хаим Атар, первый директор коллекции «Мишкан ле-Оманут», был известен своими связями с местными художниками, такими как Менахем Шеми, Моше Мокади и Моше Кастель, и привлекал их для создания коллекции. Последующие руководители «Мишкан ле-Оманут» Зусия Эфрон и Галия Бар-Ор поставили перед собой цель сохранить искусство, созданное в кибуцах, и сделали для этого неизмеримо много. Их миссию продолжает и новое руководство музея.

Все иллюстрации предоставлены пресс-службой музея