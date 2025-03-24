Изумительная “Богема”

Впечатления – Ольга Гольдин. Фото – Yossi Zwecker

Ну что можно сказать о постановке «Богемы», с премьеры которой в нашей Опере я только что вернулась?

Пожалуй, что она безупречна. Вот всё было прекрасно. Знаменитое и покорившее уже не одну сцену режиссёрское решение Михаэля Хампе, бережно возобновлённое на израильской сцене работавшей с Хампе Эйке Экер и нашей Региной Александровской – идеальный пример классической постановки, лишённой новомодных “примочек”, и прекрасной в своей эталонной простоте и изяществе.Декорации изумительные! А мгновенный переход из состояния графических силуэтов в полноценную многоцветную объёмность просто восхитил.

Оркестр был хорош, и давно я не слышала такой замечательной гармонии с певцами. Дирижёру, Маэстро Карло Монтанаро – шапо!

Но ГЛАВНОЕ!.. Точнее, ГЛАВНЫЕ… Это, конечно же, грандиозные солисты. Алла Василевицкая и Валентин Дытюк.

Слышать в одной опере на одной сцене два этих потрясающих голоса, это такое везение, такое наслаждение!

Они великолепны и каждый в отдельности, и в дуэтах, когда просто фантастически гармонируют их голоса. А как оба играют! Не оторвать глаз было от них. Трогательная хрупкая милая и несчастная Мими. Беспечный и легкомысленный, встретивший любовь и познавший горе Рудольфо.

Невозможно не отметить также яркую и темпераментную Яэль Левита – удивительно органичную в роли гризетки Мюзетты. Красавец Марио Касси, давно полюбившийся нам баритон, замечательно исполнил роль художника Марчелло.

Да и остальной состав порадовал высоким качеством исполнения.

Наши знаменитые хоры (взрослый и детский), хоть в “Богеме” им подарена лишь одна сцена, спели и сыграли, как всегда, сочно и артистично.

Кажется, не было в зале того, кто не был покорён этим спектаклем. Овации зашкаливали. Я не смогла удержать порыв и пошла за кулисы, чтобы выразить свой восторг Алле и Валентину. Очень рада, что смогла это сделать!

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Джакомо Пуччини. «Богема» (La Bohème).

Опера в четырех действиях на либретто (по-итальянски) Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики со значительным участием Джулио Рикорди и самого композитора, основанное на эпизодах из романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы».

Время действия: около 1830 года.

Место действия: Париж.

Первое исполнение: Турин, театр «Реджо», 1 февраля 1896 года.

Постановка – Михаэль Хампе

Режиссеры возобновленной версии –Эйке Экер и Регина Александровская

Дирижер – Карло Монтанаро

Декорации и костюмы – Герман Дрогетти

Видеодизайнер – Томас Раймер

Художник по свету – Андреас Грютер

В этой постановке «Богемы» в Израильской Опере примут участие ведущие солисты из Израиля и других стран, в том числе: теноры Валентин Дытюк и Павел Петров (Рудольфо), сопрано Алла Василевицкая и София Фомина (Мими), баритоны Марио Касси и Одед Райх (Марчелло), сопрано Лаура Уллоа и Яэль Левита (Мюзетта), бас Алекс Биркус (Колин), баритоны Джулиан Ван Меллартс и Итало Профериче (Шонард), а также баритон Яир Полищук и бас Йоав Аялон (Бенуа/Альциндоро).

В постановке принимают участие: оркестр Оперы – Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона, хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича и хор «Эфрони» под управлением Яэль Бинсток-Инбар.

Даты представлений:

Пятница, 21 марта,13:00

Воскресенье, 23 марта, 19:30, премьера

Понедельник, 24 марта, 20:00

Вторник, 25 марта, 18:00

Четверг, 27 марта, 20:00

Пятница, 28 марта, 13:00

Суббота |29 марта, 20:00

Воскресенье, 30 марта,18:00

Вторник, 1апреля, 20:00

Среда, 2 апреля, 20:00

Четверг, 3 апреля, 18:00

Опера идет на итальянском языке с субтитрами на английском и иврите.

Продолжительность постановки 2 часа и 30 минут с антрактом.

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/81434