Опера-загадка, где пролог, эпилог, трагедия и комедия исполняются одновременно

Как известно, театр начинается с вешалки, а опера «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в постановке Идо Риклина – с буфета, что является, конечно, некоторым преувеличением… Но, пока публика вчера вечером, в понедельник, рассаживалась в зале, шурша программками и звякая телефонами, то по сцене уже пробегали статисты с подносами угощения в руках – ведь идет подготовка к балу: цветы расставлены в вазах, хрустальные люстры сияют, золоченные кресла выстроились строго по ранжиру, и пока мажордом и прислуга в ожидании гостей накручивают километраж с кубками в руках, вспомним о создании «Ариадны на Наксосе» – самой странной оперы в мире, состоящей из пролога и одного длинного действия.

Надо сказать, что «Ариадна на Наксосе» ставилась в Израильской Опере еще в 2007-м году и тогда ей тоже дирижировал маэстро Ашер Фиш. Так что забегая вперед – спойлер: после антракта перед вторым действием учитель танцев и учитель музыки, приглашая на сцену дирижера – самого что ни на есть реального, то есть маэстро Ашера Фиша, предлагают импровизировать, что, собственно говоря, и происходит после антракта с Ариадной на острове Наксос и нагрянувшими к ней в гости персонажами комедии из пролога.

Напомню, что в опере «Ариадна на Наксосе» пролог, эпилог, трагедия и музыкальная комедия должны быть исполнены одновременно – по воле композитора, либреттиста и по воле самой оперы. Публика об этом узнает от управляющего, передающего пестрой собравшейся творческой компании указания хозяина роскошного дома где-то в центре Европы в хорошие времена. И начинается веселая суматоха под музыку, которая звучит как прекрасная симфония, и все это вместе – явная предтеча современной оперы.

Это пьеса в пьесе, опера в опере, действующая на трех разных уровнях и высмеивающая декадентскую венскую буржуазию начала XX века, во многом как «Мещанин во дворянстве» Мольера – источник ее вдохновения. Но Штраус и либреттист Гуго фон Гофмансталь отошли от социальной сатиры к эмоциям – искренним и фальшивым. В опере молодой и амбициозный оперный композитор получает заказ от покровителя-нувориша (который постоянно остается за кулисами) на написание трагической оперы. Композитор выражает свое справедливое возмущение, когда ему говорят, что его шедевр будет исполнен перед комедией дель арте. Его гнев только усиливается, когда хозяин дома приказывает, чтобы его опера была исполнена одновременно с комедией. Но гнев рассеивается в тот момент, когда он замечает очаровательную главную героиню комедии, Цербинетту. Точно так же душераздирающий плач героини его оперы – Ариадны – по ее потерянному возлюбленному растворяется в воздухе, когда на сцену врываются актеры бурлеска, чтобы избавить ее от одиночества, а затем появляется ее новый Бог – Вакх. Я представила себе Штрауса и Гофмансталя, с иронией наблюдающих из-за кулис за тем, как их опера в нынешней постановке показывает, что нет ничего, что заслуживает серьезного отношения, включая саму оперу.

«Ариадна на Наскосе» представляет собой причудливое смешение разных начал – серьезного и шутливого, мифологического и реалистического, сцены и закулисной жизни и даже разных оперных традиций – немецкой и итальянской.

Одновременное исполнение трагедии и комедии создает путаницу как для актеров, так и для зрителей. Следовательно, никто точно не знает в какой момент, горевать или смеяться. Эта постоянная путаница создает отличную динамику на фоне поющих нимф, бесконечных переодеваний, яркой сценографии, моря, роскоши, на фоне волшебного сочетания современного и классического, сериа и буффа, техники и технологии, которое радует; и вновь – музыки плавной, величавой, волнующей, смешно , умной – все эпитеты пригодятся. В музыке Шрауса – одновременно причудливой и великой – вся история и комическая, и драматическая. Кажется, что в самой музыке есть и слова – но нет, их все-таки отлично пропели вчера на предпремьерном показе солисты этой постановки.

Немного из мифов: из греческой мифологии мы знаем, что Ариадна, критская царица, помогла Тезею убить Минотавра. Естественно, она влюбилась в героя, и – также естественно – он увез ее с собой. Согласно одной из легенд (сюжетной линии которой следует это произведение), он бесцеремонно покинул ее на острове Наксос. Здесь мы и застаем Ариадну, когда начинается опера.

Немного из оперной истории: Штраус не считал комедию жанром низшим по сравнению с трагедией – он считал их дополняющими друг друга, как отражение самой жизни, где комическое и трагическое переплетаются. «Ариадна на Наксосе» продолжает драматический и музыкальный стиль «Кавалера розы» под влиянием Мольера (первая часть оперы вдохновлена пьесой «Мещанин во дворянстве»), персонажей комедии дель арте и венского салона XVIII века. В опере заметен также интерес Штрауса к классической мифологии.

В наши дни эта опера ставится регулярно и пользуется успехом у зрителей во всем мире, но первая версия «Ариадны на Наксосе», поставленная в 1912 году, стала провалом. Оперу «Ариадна на Наксосе» Рихард Штраус создавал как своеобразное музыкальное приношение великому режиссеру Максу Рейнгарду, которому он был обязан постановкой другой своей оперы – «Кавалер розы». «Ариадна на Наксосе» замышлялась как легкое развлечение, следовавшее за постановкой мольеровского «Мещанина во дворянстве», но длина всего представления (более шести часов!) и контраст между французской комедией и немецкой оперой не пришлись зрителям по вкусу. В переработанной версии, премьера которой прошла в 1916 г. в Венской государственной опере, Рихард Штраус и его либреттист Гуго фон Гофмансталь решили заменить пьесу более коротким комическим прологом, который разворачивается в особняке венского буржуа, заказавшего два оперных представления: оперу-сериа «Ариадна на Наксосе» и оперу-буффа в исполнении итальянской труппы, причем обе должны звучать одновременно. В результате получилась интересная и удачная смесь необарокко и позднего романтизма с философским подтекстом. Именно эта версия наиболее известна сегодня. И все же опера «Ариадна на Наксосе» сохранила признаки «спектакля в спектакле».

Изначально представление определялось как «пьеса Гуго фон Гофмансталя с музыкой Рихарда Штрауса». Теперь же мы слушаем «Ариадну на Наксосе» Рихарда Штрауса с либретто Гуго фон Гофмансталя.

Об опере подробно – https://www.israelculture.info/tragicheskaya-opera-i-burlesk-ariadna-na-naksose-budet-pokazana-v-tel-avive/

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В спектакле участвуют ведущие солисты из Израиля и мира:

Анн Петерсен, Корнелия Баску (Ариадна), Питер Вуд (Бахус), Хила Фахима, Нофер Яакоби (Цербинетта), Рахель Франкель, Анат Чарны (Композитор), Йонуц Паску (Учитель музыки), Энтони Уэбб (Учитель танца), Одед Райх (Арлекин), Яэль Левита, Тали Кецеф (Наяда), Шай Блох, Рона Шрира (Дриада), Эфрат Хакоэн-Брам, Шакед Струль (Эхо), Юрий Кисин, Йоав Аялон (Труффальдино), Ади Эзра (Скарамуччио), Эйтан Дрори (Бригелла), Йоав Аялон, Кирилл Одинцов (Слуги), Рои Виц и Шахаф Регев (Мастер париков) Итай Тиран (Мажордом).

Оркестр Израильской оперы – Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона и танцевальная труппа Fresco.

Даты и время спектаклей:

Вторник | 20.05.2025 | 19:30 | Премьера

Четверг | 22.05.2025 | 20:00

Пятница | 23.05.2025 | 13:00

Суббота | 24.05.2025 | 21:00

Вторник | 27.05.2025 | 18:00

Среда | 28.05.2025 | 20:00

Пятница | 30.05.2025 | 13:00

Опера идет на немецком языке с субтитрами на английском и иврите.

Титры – Исраэль Юваль

Продолжительность постановки 2 часа и 15 минут.

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво» – https://best.kassa.co.il/announce/81946

Текст – © Маша Хинич

Photos by © Yossi Zwecker

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