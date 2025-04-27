Трагическая опера и бурлеск. «Ариадна на Наксосе» будет показана в Тель-Авиве

«Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса новая совместная постановка Израильской оперы и Оперного театра Кракова. Режиссер – Идо Риклин. Дирижер – Ашер Фиш. С 19 по 30 мая в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве.

«Ариадна на Наксосе» – это необычный творческий гибрид: изысканная трагическая опера, в которую вторгается комедийный водевиль, напоминающий телевизионное шоу. Произведение, сочетающее в себе глубину мифологической драмы и легкость комедийного фарса.

Над постановкой работали: режиссер Идо Риклин (по совместительству – главный драматург Израильской оперы), известный своими современными интерпретациями классических произведений, подчеркивает в данном случае конфликт между высоким искусством и популярной культурой.

Музыкальное руководство осуществляет дирижер Ашер Фиш, один из ведущих израильских маэстро, и ранее много и успешно сотрудничавший с Израильской оперой.

Дизайнер костюмов – Орен Дар, художник по свету – Ади Шимрони, видео-художники – Йоси Яром и Йонатан Карни, хореограф – Йорам Карми. Декорации созданы британским художником Саймоном Лимой Холдсвортом – это его первая работа в Израильской опере.

Впервые в истории Израильской оперы часть костюмов, благодаря израильской компании Print D3, была создана с помощью 3D-печати. Кроме того, в спектакле появляется персонаж на экране – «Большой брат», которого сыграет актер Итай Тиран. Его роль заранее снята на видео, но каждое его появление будет синхронизировано с оркестром вживую, создавая иллюзию непосредственного участия.

Премьера состоится в Тель-Авиве, после чего спектакль будет показан в Кракове

Режиссер Идо Риклин называет эту постановку «режиссурой трех опер одновременно»: «Трагическая опера, посвященная возвышенной божественной любви, развлекательное шоу, воспевающее земную любовь, захватывающее столкновение между ними – все это объединено любовью к музыке и сцене».



Опера из двух половин? Комедия из двух половин? Отчасти классическая мифология, отчасти commedia dell’arte, отчасти венская сатира XVIII века. Театр в театре, опера о постановке оперы, изображающей жизнь за кулисами – ведь все мы любим заглянуть за кулисы… «Ариадна на Наксосе», вероятно, самая нестандартная опера выдающегося тандема – композитора Рихарда Штрауса и поэта Гуго фон Гофмансталя, автора либретто. И не только благодаря необычной истории создания. В ней соединилось, казалось бы, несоединимое: грубоватая комедия и высокая трагедия, венские чопорность и озорство.

И вечные вопросы: что важнее в опере – музыка или слово, должна ли женщина всю жизнь хранить верность одному-единственному мужчине, как складываются отношения творческой личности и влиятельного покровителя?

Действие пролога оперы «Ариадна на Накcосе» разворачивается в особняке чванливого венского богача, который даже не назван по имени. Он готовит необычное увеселение для гостей – устраивает пышную вечеринку: будут одновременно исполнены серьезная опера и комедия. Для гостей подготовлены два спектакля: сначала опера-сериа с грандиозной ролью примадонны, исполняющей роль отчаявшейся Ариадны, покинутой Тесеем, а затем сцену берет на себя труппа комиков во главе с дерзкой Цербинеттой. Вечер завершится фейерверком. Неожиданно мажордом приносит новость: фейерверк должен начаться раньше, поэтому оба спектакля должны быть исполнены одновременно. Хозяин дома отдает приказ исполнить трагическую оперу и бурлеск одновременно. Композитор ошеломлен, примадонна с трудом скрывает свою ярость. Тем не менее, занавес поднимается, и шоу движется по пересмотренному плану. Цербинетта вторгается в историю Ариадны, решив предотвратить трагический финал…

Актерам приходится готовить спектакль в большой спешке. Дополнительное смятение вносит влюбленность Композитора в балерину Цербинетту. И наконец, актеры разыгрывают спектакль, в котором мифическую героиню Ариадну, покинутую Тесеем, утешают персонажи итальянской комедии dell’arte – Бригелла, Арлекин, Труффальдино и Скарамуш – и присоединившаяся к ним кокетливая Цербинетта. Она убеждает «серьезную» героиню, что любовь к одному мужчине вовсе не лишает женщину права увлекаться другими.

Композитора – персонаж оперы – испытывает глубокую боль от идеи смешать свою «великую» оперу с элементами эстрады. Но сам Рихард Штраус не считал комедию жанром низшим по сравнению с трагедией, ведь они могут дополнять друг друга, как в самой жизни, сплетая комическое и трагическое.

Идо Риклин добавляет: «Непредсказуемое столкновение возвышенного и легкого, оперного и комического, создает настоящий праздник: прекрасная оперная музыка, сменяющиеся декорации, великолепные костюмы и неповторимое шоу. Это столкновение высокой и «низкой» культуры, древнегреческой мифологии и легкой музыки, вдохновляет как музыкантов, так и слушателей уже более ста лет».

В 1900 году фон Гофмансталь написал Рихарду Штраусу: «Я чувствую с полной уверенностью – и даже больше – я знаю, что мы предназначены для создания вместе красивых и незабываемых произведений». И действительно, союз композитора и поэта стал одним из самых плодотворных в мировой истории. Вместе они создали оперы «Электра» (1909), «Кавалер розы» (1911), «Ариадна на Наксосе» (в двух версиях: 1912 и 1916), «Женщина без тени» (1919), «Елена Египетская» (1928) и «Арабелла» (1933). Только безвременная смерть поэта прервала их сотрудничество.

«Ариадна на Наксосе», вероятно, самая нестандартная опера этого тандема. В наши дни она ставится регулярно и пользуется успехом у зрителей во всем мире, хотя первая версия «Ариадны», поставленная в 1912 году, провалилась. Тогда она мыслилась авторами как легкое развлечение, следовавшее за постановкой мольеровского «Мещанина во дворянстве», но длина всего представления (более шести часов!) и контраст между французской комедией и немецкой оперой не пришлись зрителям по вкусу. В переработанной версии, премьера которой прошла в 1916 году в Венской государственной опере, авторы заменили пьесу Мольера более коротким комическим прологом, который разворачивается в особняке венского буржуа, заказавшего два оперных представления. Именно эта версия наиболее известна сегодня.

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В постановке «Ариадна на Наксосе» участвуют ведущие солисты из Израиля и других стран:

Анн Петерсен, Корнелия Баску (Ариадна), Питер Вуд (Бахус), Хила Фахима, Нофар Яакоби (Цербинетта), Рахель Френкель, Анат Чарны (Композитор), Йонуц Паску (Учитель музыки), Энтони Уэбб (Учитель танца), Одед Райх (Арлекин), Яэль Левита, Тали Кецеф (Наяда), Шай Блох, Рона Шрира (Дриада), Эфрат Хакоэн-Брам, Шакед Струль (Эхо), Юрий Кисин, Йоав Аялон (Труффальдино), Ади Эзра (Скарамучча), Эйтан Дрори (Бригелла), Йоав Аялон, Кирилл Одинцов (слуги), Рои Виц и Шахаф Регев (Мастер париков), Итай Тиран (Мажордом).

В спектакле принимают участие: Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, а также танцевальный ансамбль Fresco.

Даты и время спектаклей:

Понедельник, 19 мая, 20:00

Вторник, 20 мая, 19:30 (премьера)

Четверг, 22 мая, 20:00

Пятница, 23 мая, 13:00

Суббота, 24 мая, 21:00

Вторник, 27 мая, 18:00

Среда, 28 мая, 20:00

Пятница, 30 мая, 13:00

Опера идет на немецком языке с субтитрами на английском и иврите.

Титры – Исраэль Юваль.

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех, 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/81946

Текст – Маша Хинич. Photos by © Yossi Zwecker

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