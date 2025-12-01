Предновогодняя сказка в Неве-Шалом

Новый год в Израиле – праздник, который каждый раз собирает вокруг себя удивительную компанию. Декабрь в нашей полосе – это, в некотором смысле, упражнение в воображении. У нас нет снежных сугробов, и мороз не рисует узоры на окнах; однако существует внутренняя, негласная традиция: превращать короткие зимние уик-энды в семейный отдых, в семейное приключение. В каком-то смысле это тот редкий момент, когда страна, живущая в бешеных ритмах и темпах, вдруг синхронно решает, что пора немного замедлиться, вдохнуть и позволить себе роскошь почувствовать настроение праздника без спешки.

В этом году повод для такого семейного замедления найдется в самом центре страны – в поселке Неве-Шалом возле Латруна, где 19 и 20 декабря 2025 года пройдёт Большое Новогоднее Шоу. Место хорошо известное: просторные лужайки, красивые виды, много воздуха и естественная сцена. Здесь часто проводятся различные мероприятия и пространство устроено так, чтобы семья могла гулять, смотреть, играть и не думать о логистике. В программе: Вселенная в Куполе, Рыцари на Траве, Дед Мороз и Снегурочка, Театр Марионеток, Цирковое Огненное Шоу – И Т. Д. – Всё С Большой Буквы! Параллельно будут работать ярмарка, фотозоны и городок ремесленников.

Новогодняя программа собрана как плэйлист с расчётом на любой возраст – от малышей до подростков, от тех, кто предпочитает спокойные мастер-классы, до тех, кто хочет зрелищ и приключений. День складывается из хорошо знакомых, но всякий раз удивляющих жанров: кукольный театр, музыкальные номера, клоунада, шоу мыльных пузырей, планетарий, рыцарские бои, огненная программа Израильского цирка, новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. На различных площадках параллельно работают ярмарка, фотозоны и город мастеров.

Планетарий в Неве-Шалом – отдельная история. Его привозит астроном, который с детства влюблен в космос и считает, что праздник – идеальный повод взглянуть на небо по-новому. Он разворачивает купол, и шатер планетария превращается в звездное пространство, где можно увидеть путь Солнца за год и почувствовать близость звезд, не покидая Земли. Задача простая: направить взгляд так, чтобы выйти из-под купола с легким чувством удивления. В новогодний уик-энд это чувство особенно уместно.

Будет здесь и театр марионеток – маленький, но живущий долгой и насыщенной жизнью театр LEO’S MARIONETTE SHOW, созданный ещё в начале девяностых. С тех пор этот чемодан-сцена объехал множество стран на разных континентах. В Израиле миниатюрные актёры продолжают выступать, и пораженные зрители забывают, что это чудо рождается из движений нитей и рук.

Отдельная часть праздника – рыцарские поединки. Они устраиваются так, чтобы дети могли наблюдать за действием с безопасного расстояния, а взрослые – с чувством ностальгии и лёгкого недоумения: откуда в Неве-Шаломе взялись люди в доспехах? Но Новый год – праздник, в который внезапные соседи по расписанию вполне допустимы: рядом с рыцарями могут стоять трубадуры, рядом с клоунами – принцессы, рядом с планетарием – город мастеров.

Израильский цирк добавляет огня – в буквальном смысле. Вечерняя программа пятницы включает огненное шоу, которое особенно эффектно смотрится на открытом воздухе. Именно в эту часть входит шоу огней, доступное по полному билету. Днём в пятницу действует утренний билет, включающий кукольный театр, планетарий, шоу мыльных пузырей и новогоднее представление. В пятницу 19 декабря можно выбрать формат «целый день», чтобы совместить утренние программы и вечернее зрелище.

В субботу 20 декабря программа устроена иначе: с 11:00 до 16:00 проходят рыцарские турниры, театр марионеток, город мастеров, шоу мыльных пузырей и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для малышей достаточно утреннего посещения, для семей с детьми разного возраста – рекомендуются полный билет.

Важно знать и практические вещи. Детям до четырёх лет билеты не нужны. Мастер-классы оплачиваются отдельно, цены обещают сделать максимально умеренными. В перерыве между дневным и вечерним блоком работает местная кухня с детским меню. Билеты можно купить у организаторов, в кассах «Бимот» и на месте – но на площадке принимают только наличные.

Новогодняя ярмарка – одна из главных точек притяжения. Это большая, нарядная, разнообразная ярмарка: здесь можно купить новогодние подарки, украшения, зимние мелочи. Фотозоны расположены так, чтобы каждая семья смогла сделать кадры, которые потом долго будут обсуждаться в семейных чатах.

Если попробовать определить, что делает это событие «праздником для всей семьи», ответ окажется довольно простым. Новогоднее шоу в Неве-Шалом не пытается быть волшебством – оно просто создаёт пространство, где у каждого есть свой угол для развлечений. Малыши наслаждаются шоу мыльных пузырей, подростки – рыцарскими поединками, взрослые – тем, как в куполе планетария медленно движется солнце или как ребёнок растерянно смотрит на куклу-марионетку, не веря, что она деревянная.

Израиль празднует Новый год по-своему. Без снега, но с ощущением, что в декабре всё равно можно сделать паузу и подарить семье небольшое путешествие – пусть всего на один уик-энд. А Неве-Шалом, с его пригорками, залами, огнями и людьми, которые умеют собирать вместе очень разные миры, кажется для этого делом очень подходящим.

Расписание и форматы билетов:

Пятница, 19 декабря:

Утренний билет: кукольный театр, планетарий, шоу мыльных пузырей, новогоднее представление

Вечерний билет (полный): вся утренняя программа + огненное шоу

Суббота, 20 декабря (11:00–16:00): Рыцарские турниры, театр марионеток, город мастеров, шоу мыльных пузырей, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Практическая информация:

Дети до 4 лет – вход свободный.

Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Работает местная кухня с детским меню.

Билеты продаются у организаторов и в кассах «Бимот».

Важно: на площадке принимают только наличные.

Новогодняя ярмарка – одна из главных точек события. Здесь можно купить подарки, украшения и зимние мелочи. Фотозоны расположены так, чтобы каждая семья могла сделать памятные кадры.

Цена билетов:

Пятница, 19 декабря:

Утреннее представление 11:00-16:00 – 99 шекелей

Вечернее Шоу Огней -17:00-19:00 – 120 шекелей

Весь день – 150 шекелей.

Суббота – с 11.00 до 16.00 – 99 шекелей

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/share/1CtzNge3S9/

Билеты – https://did.li/191225

Используйте Waze для поездки к «Вы здесь»: https://waze.com/ul/hsv8v5bhzw

Все фотографии предоставлены продюсером мероприятия Григорием Тамаром