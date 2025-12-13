Иерусалимский декабрь, или Сказка о Неве-Шалом

Декабрь в наших широтах – это месяц метафор. Мы можем сколько угодно воображать себе сугробы и окна в инее, но реальность побеждает: у нас есть ливни и солнце, пальмы и прохладные вечера. Однако, существует внутренняя, почти негласная традиция: в момент, когда вся страна немного выдыхает из своего бешеного ритма, превратить обычный уик-энд в семейное приключение с аттракционами. В Израиле Новый год каждый раз приходится немного выдумывать. Не в смысле праздника – он существует, его ждут, к нему готовятся, – а в смысле погоды и декораций. Декабрь здесь не помогает: ни снега, ни инея, ни привычного зимнего фона, зато есть пауза в календаре, повод для семейных путешествий, вылазок и смены привычного маршрута.

В этом году эпицентр такого замедления, совмещенного с весельем, обнаружился в поселке Неве-Шалом около Латруна, где 19 и 20 декабря 2025 года планируется Большое Новогоднее Шоу с размахом от планетария до рыцарского турнира. Само слово «шоу» в данном случае звучит шире привычного. Это не одна сцена и не один номер, а день, который можно собрать по частям – как маршрут или как плейлист, где каждый выбирает своё.

Программа здесь устроена параллельно и немного хаотично, но именно в этом и есть её логика. Пока где-то разворачивается кукольный театр, неподалёку собираются зрители у рыцарской площадки, а в стороне поднимается купол планетария. В одном месте – мыльные пузыри и клоунада, в другом – огонь и вечерний цирк, дальше – ярмарка, город мастеров, фотозоны, где дети уговаривают взрослых «ещё один кадр». Представьте, что вы заглянули в старый, богато украшенный сундук и высыпали его содержимое на траву Неве-Шалом. Примерно так выглядит и программа, собравшая все жанры, которые только можно вообразить:

Вселенная в Куполе: Планетарий.

Планетарий в Неве-Шалом – особая часть этого уик-энда. Привозит его астроном, который, как и положено, с детства влюблен в космос. Он разворачивает свой шатер, чтобы вы могли увидеть путь Солнца за год и, вероятно, почувствовать себя немного ближе к звездам. Задача простая: выйти из купола с легким чувством, что вы чего-то не поняли, но это было красиво. В новогодний уик-энд легкое недоумение – вполне уместное чувство.

Рыцари на Траве: Средневековый абсурд в израильских декорациях. Откуда в Неве-Шаломе взялись люди в доспехах? Этого никто не знает, но они есть. Рыцарские поединки добавляют в происходящее элемент неожиданности. Дети будут наблюдать за поединками с безопасного расстояния, а взрослые – с чувством ностальгии. Новый год тем и хорош, что допускает временные сбои: рыцари рядом с планетарием, трубадуры рядом с городом мастеров, принцессы – рядом с цирковыми артистами.

Чемодан-Сцена: Театр марионеток LEO’S MARIONETTE SHOW, который существует с начала девяностых и объехал полмира в одном чемодане. Миниатюрные персонажи выходят на сцену, и зрители – независимо от возраста – довольно быстро забывают, что всё это держится на нитях и руках..

Классика Жанра: Дед Мороз и Снегурочка. Куда без них? Они будут. Нарядные, но, к счастью, не замерзшие.

Добавим Огня: Израильский цирк, который в пятницу вечером прибавлет немного зрелищ и адреналина. Вечерняя программа включает огненное шоу, которое, надо признать, на открытом воздухе смотрится эффектнее, чем новогодний дождь.

Форматы посещения устроены просто. В пятницу, 19 декабря, можно прийти утром – на кукольный театр, планетарий, мыльные пузыри и новогоднее представление, а можно остаться до вечера и добавить огненное шоу. Есть и вариант провести здесь весь день. В субботу, 20 декабря, программа идёт с 11:00 до 16:00: рыцарские турниры, театр марионеток, город мастеров, мыльные пузыри и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для семей с разным возрастом детей удобнее полный билет, для малышей чаще хватает дневного времени.

Из практического: детям до четырёх лет билеты не нужны, мастер-классы оплачиваются отдельно, между дневным и вечерним блоком работает местная кухня с детским меню. Билеты продаются у организаторов, в кассах «Бимот» и на месте, но на площадке принимают только наличные – деталь, о которой лучше помнить заранее.

Отдельного упоминания заслуживает новогодняя ярмарка- полноценная часть события: подарки, украшения, мелочи, которые потом неожиданно переживают сам праздник. Фотозоны расположены так, что кадры получаются сами.

Детали и инструкции к действию:

Пятница, 19 декабря

Утренний билет (11:00–16:00): кукольный театр, планетарий, шоу мыльных пузырей, новогоднее представление – 99 шекелей.

Вечерний билет (17:00–19:00): огненное шоу – 120 шекелей.

Весь день – 150 шекелей.

Суббота, 20 декабря (11:00–16:00) – 99 шекелей.

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/share/1CtzNge3S9/

Билеты: https://did.li/191225

Навигация Waze: https://waze.com/ul/hsv8v5bhz

Все фотографии предоставлены продюсером мероприятия Григорием Тамаром.