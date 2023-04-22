75 объектов исторического наследия будут открыты для посетителей БЕСПЛАТНО в День Независимости

75 объектов исторического наследия (те, которыми занимается Совет по сохранению исторических памятников – «Моаца ле шимур атарей морешет бе-Исраэль») будут открыты для посетителей БЕСПЛАТНО в День Независимости – в среду, 26 апреля. А в пятницу, 28 апреля пройдет марш-шествие по «Тропе наследия» между кибуцем Дгания и Кинеретом – нечто вроде торжественной семейной прогулки. Запись и подробности – вот здесь https://shimur.org/events/israel-75 и здесь –https://strauss.smarticket.co.il/%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA_2023_232/?id=2357

Перечисление возможных маршрутов и экскурсий по регионам Израиля – вот здесь https://shimur.org/events/israel-ind2023/

Совет по сохранению исторических памятников в Израиле приглашает БЕСПЛАТНО посетить те места и те памятники, где начинается рассказ об истории современного Израиля – история борьбы за создания государства, подполья и его лидеров, первопроходцев, поселенцев и бойцов. В День Независимости посетителей ждут экскурсии по 75 объектам исторического и культурного наследия, особые мероприятия в честь праздника, увлекательные исторические экспозиции, аудиовизуальные представления и т.д.

Флагманским мероприятием празднования Дня Независимости Совета по сохранению исторических памятников станет шествие «Дорога наследия», которое пройдет в пятницу, 28 апреля. Прогулка для всей семьи по тропе между Дганией и Кинеретом: круговой маршрут протяженностью 2,5 километра, стартующий от Кинерета и возвращающийся к нему. Марш пройдет через объекты исторического наследия, по следам рассказов пионеров Иорданской долины, так что будет интересно и ностальгично.

Шествие начнется от Мошавы Кинерет, пройдет через Сад Рахели, через пальмовую рощу, посаженную в 1933-м году (ростки этих пальм были привезены из Ирака), через мемориал Девичьей сельскохозяйственной ферме на берегу Кинерета которая действовала между 1911-м и 1916-м годами, через эвкалиптовую рощу, служившую источником вдохновения для стихов Наоми Шемер и т.д.

На маршруте участников шествия ждут ностальгические театрализованные и музыкальные представления в атмосфере времен первопроходцев. Не обойдется и без кулинарной составляющей, не говоря уже о захватывающих пейзажах. Цена участие в марше-шествии для участников от 3 лет и старше – 10 шекелей. Только по предварительной записи на вышеуказанном сайте.

Объекты исторического наследия, которые будут открыты БЕСПЛАТНО в День независимости – всё перевести слишком много и длинно, их 75, но всй подробно с описанием экскурсий и того, что собственного говоря, происходит в День Независимости на этих объектах исторического наследия, перечислено на сайте https://shimur.org/events/israel-ind2023/ – на иврите, естественно, но гугл-переводчик не дремлет, если кому-то сложно разобраться..

Вот все-таки – не удержалась, как обычно – названия некоторых объектов на мой вкус:

СЕВЕР – музей Бейт ха-Шомер в Кфар-Гилади, Музей «Хацер Тель-Хай», Дом Зинати в Пкиине, Историческое здание полицейского участка в Наалале, Музей «Дом Игаля Алона» в кибуце Гиносар, «Стена и башня» в кибуце Ханита, «Бейт Штурман» в Эйн-Харод, Музей узников подполья в Акко, Музей первой Алии в Зихрон- Яакове – очень длинный и интересный список, так что перехожу к

ЦЕНТРУ – опять-таки, выборочно: Махон Аялон около Реховота, Центр наследия йеменского еврейства в Рош ха-Аин, Центр посетителей в Микве-Исраэль, Музей Банка Израиля в Тель-Авиве на улице Лилиенблюм, Дом Йосефа Бау, Музей Нахума Гутман и т.д.

ИЕРУСАЛИМ: «Бейт Елин» в Моце, Музей узников подполья, Музей Старого ишува, Музей наследия Бегина, практически все музеи Старого Города, Дом-музей Агнона, Музей итальянского еврейства и т.д. И это – краткий список…

ЮГ – Музей основателей Йерухама – он же Музей будущего пустыни, Дом-музей Бен Гуриона в Сде-Бокер, Музей Катастрофы и возрождение в кибуце Яд-Мордехай, и далее и далее, так что еще раз привожу сайт https://shimur.org/events/israel-ind2023/

Хорошего всем праздника и в дорогу!