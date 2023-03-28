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Дети выходного дня

Фестиваль «Искать и обрести» в дни Песаха

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פסטיבל מפה ומצה - חצר ראשונים עין שמר צילום טל בדרק

Верхнее фото – פסטיבל מפה ומצה – חצר ראשונים עין שמר צילום טל בדרק – Двор первопроходцев Эйн-Шемер -© Таль Бедрак

Фестиваль «Искать и обрести», рассказывающий об истории первопроходцев Эрец-Исраэль, пройдет   в дни Песаха на 12 объектах наследия еврейского ишува  в разных уголках Израиля.
Праздничные мероприятия для всей семьи, «фотобудки», где можно будет сфотографироваться в одежде, которую носили первопроходцы, музыкальные площадки, уличные артисты в аутентичной одежде того времени, десятки спектаклей детских театров – театра Орны Порат, театра «Карон», увлекательные мастер-классы и экскурсии.
Вход свободный.
В дни праздника Песах, 9-10 апреля 2023 года.

Министерство наследия и Совет по сохранению исторических памятников в Израиле (чей девиз – «Прикоснуться к прошлому и сохранить его для потомков») приглашают всех желающих посетить мероприятия фестиваля «Искать и обрести», посвященный пионерам-первопроходцам Эрец-Исраэль, и знакомящий гостей фестиваля  с атмосферой этого периода страны, полного трудностей и испытаний, но также одного из самых духоподъемных – для тех, кому интересна история Израиля.

פסטיבל מפה ומצה - בית עתיד במדבר צילום אלון שרייבמן

פסטיבל מפה ומצה – בית עתיד במדבר צילום אלון שרייבמן. Дом будущего в пустыне. Фото © Алон Шрайбман

В дни фестиваля представится уникальная возможность перенестись в другую эпоху, которая будет представлена и благодаря уличным  артистам, и благодаря тем или иным экспозициям и артефактам. Вы сможете узнать много интересного о повседневной жизни первопроходцев, вплоть до малейших деталей – к примеру, какие инструменты и предметы они использовали для работы, в сельском хозяйстве и дома, как и в чём готовили еду, из какой посуды ели, какую одежду носили (вы даже сможете примерить ее и  почувствовать себя на несколько минут пионером, халуцем).

12 объектов наследия по всей стране будут открыты для посетителей и проведут десятки разнообразных мероприятий, спектаклей, мастер-классов. Интерактивные экскурсии и театрализованные повествования о годах зарождения еврейского государства будут интересны зрителям любого возраста – будь ты стар иль млад.

В специальных «фотобудках», которые будут установлены на каждой из фестивальных площадок, вас будет ждать одежда – в точности такая, как носили первопроходцы, и на любой размер.

Уличные актёры будут разыгрывать исторические сценки  на каждом из объектов наследия, соответствующие его истории. И немного ностальгии, прямо в душу – два раза в день можно будет посетить концерт известных и любимых песен того незабываемого времени. Мастерские по реставрации, мастерские по росписи, старинные игровые площадки и многое другое.

Специально для фестиваля подготовили спектакли известные и любимые театры для детей и юношества – театр Орны Порат, театр «Карон» и «Театрон Шелану – Тарбутаф». Среди спектаклей , такие как «Ученик волшебника», «Путешествие, которое началось в коробке», «Ящик Бялика», «Какой у меня праздник», «Друзья на мосту», «Миссис Ничто», «Гилель», «Весна вокруг» и другие.

מסע שהתחיל בקופסה צילום כפיר בולוטין x533

מסע שהתחיל בקופסה צילום כפיר בולוטין  Фото © Кфир Болотин

Исторические объекты, на которых пройдет фестиваль «Искать и обрести», с севера на юг:
Музей Основателей в Маалот Таршиха, исторический полицейский участок Нахалаль, Станция железной дороги Эмек в Кфар-Иехошуа, Музей первопроходцев  в Эйн-Шемере, Дом Бен-Гуриона в Тель-Авиве, Миквэ-Исраэль, Бейт-Елин в Моце, Центр наследия Гуш-Эцион, Дом основателей в Сдероте, Музей-мааборот в Хацерим, «Колодцы Негева – Беэрот бе-Негев» в кибуце Алумим  и дом основателей в Йерухаме.

Фестиваль «Искать и обрести» на 12 объектах еврейского наследия 10-9 апреля 2023 г., 18-19 нисана.
Вход бесплатный.
Более подробная информация на сайте фестиваля https://mapaumatza2023.co.il/ , на странице Фейсбука «Совета по сохранению исторических памятников  в Израиле» https://www.facebook.com/shimur.org.il и на сайте https://shimur.org/events/passover-2023/

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля

 

 

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