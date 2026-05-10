About to Change. Квартет Раанана Хавуши в музее Иланы Гур

Верхнее фото — © Йоль Леви

Квартет Раанана Хавуши. About to Change — концерт в музее Иланы Гур

28 мая 2026 года в музее Иланы Гур в Старом Яффо пройдет концерт Raanan Havusha Quartet — квартета гитариста и композитора Раанана Хавуши, работающего с современным джазом как с открытой системой, где традиции не отменяются, а звучат по-новому, встречаясь с роком, фанком, этническими интонациями и атмосферной, почти кинематографической звуковой средой. Программа About to Change посвящена выходу нового альбома ансамбля — Next Chapter, где речь идёт о музыке, фиксирующей момент перехода, внутреннего сдвига, обновления.

Квартет Раанана Хавуши — один из самых самобытных и энергичных джазовых ансамблей Израиля, исполняющий современный джаз, не укладывающийся в привычные рамки. Это умное и органичное сочетание джаз-фьюжн, рока, фанка, этнической музыки мира — всё это сплавлено воедино через асимметричные ритмы, классические гармонии и трансграничные мелодии. Музыкальный критик Рони Вертхаймер так охарактеризовал звучание ансамбля: квартет напоминает группу, объединяющую широкий спектр стилей — от трансового эмбиента через рок к блюзу, и всё это в джазовой оболочке, с уважением к традиции и взглядом в будущее.

Этот квартет — через все трансы и границы — несёт живую энергию и общение через мелодии и путешествие по истории музыки; через, как уже сказано, современный джаз-фьюжн с отчётливым балканским, слегка дымным акцентом; через точность исполнения и «химию» между музыкантами, передающими смысл, душу и эмоции самой музыки — от драмы до спокойствия и внутреннего поиска, который беспечно парит между звуками.

Раанан Хавуша играет на гитаре так, как будто исповедуется: каждая нота — личная, каждая фраза — приглашение к разговору. Дебютный альбом квартета Fresh Stories вышел в апреле 2021 года и был удостоен внимания музыкальных изданий и радиостанций. В 2022 году Раанан Хавуша стал полуфиналистом конкурса композиций международного лейбла Records Pertichor. Новый альбом «Next Chapter» отражает новую главу в его жизни и творчестве, и концерт 28 мая станет первым живым представлением этого альбома.

Хавуша — джазовый гитарист, композитор и аранжировщик, выросший в Галилее, где с детства впитывал средиземноморские мелодии, регги, фанк, рок и электронные звуки. Он окончил академическую джазовую программу Израильской консерватории, созданную совместно с нью-йоркской New School, и продолжил обучение в Иерусалимской академии музыки и танца.

Раанан Хавуша руководил квинтетом Northern Lights Ensemble, выступал с регги-группой Ochaka в Таиланде, играл в индийском музыкальном трио и в цыганском джазовом трио в Индии, пел в вокальном ансамбле «Цалуль» и работал ведущим гитаристом группы Реувена Малхи. Среди его творческих партнёров — такие признанные музыканты, как Даниэль Замир, Омри Мор и Яир Далаль.

Квартет Раанана Хавуши. About to Change

28 мая 2026 года, четверг

19:00 — экскурсия по музею;

20:00 — концерт квартета Раанана Хавуши «About to Change»

Raanan Havusha QuartetРаанан Хавуша — гитара и композиции

Авив Блум — альт-саксофон

Дор Маймон — контрабас

Нир Дембинский — ударные

Музей Иланы Гур, Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4

Стоимость билета: 120 шекелей (включает концерт, экскурсию, входной билет в музей и пиво на крыше музея)

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Заказ билетов: на сайте музея https://www.ilanagoormuseum.org/product/raanan-havusha-quartet-next-chapter/ или по телефону 03-683-7676

Свободная рассадка – входные билеты не нумерованы. Количество мест ограничено.

Фото — © Yanon Chalfon, © Йоль Леви — предоставлено Раананом Хавуша