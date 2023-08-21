«Алеф Тав Тав Алеф» – спектакль со смартфоном в руках

Самая расхожая фраза в современном театре перед началом спектакля «Пожалуйста, выключите ваши телефоны». Но, поскольку фестиваль TAITF 2023 «Большие друзья Маленького театра» посвящен театру будущего и его инновациям, то на его спектакли надо приходить со смартфоном и наушниками. Для того, чтобы стать частью спектакля, зрители должны быть «подключены»…
Фестиваль TAITF 2023 «Большие друзья Маленького театра» представляет аудио-визуальный спектакль Шифры Каждан «Алеф Тав Тав Алеф», который будет показан четыре раза в субботу, 9 сентября.
У каждого человека свой уникальный язык, который интересно понять. Важны его идеи, акцент, фразы и перевод. Буквы ивритского алфавита ассоциируются с 22 названиями историй. Зритель может выбрать порядок букв, чтобы создать свою историю. 22 буквы – 22 варианта, 22 истории, рассказанные актерами. И у каждого зрителя «режиссируется» свой свободный спонтанный спектакль. Из частей-фрагментов каждый создает свое уникальное «целое» от «алеф» до «тав», от «а» до «я», от ТА – Тель-Авив до «ат» – ты.
Спектакль начинается с игры слов и букв – но это только предлог, чтобы рассказать истории – о школе и баухазе, о городе и о себе, об искусстве и эмиграции. 22 темы, 22 части, которые складываются в определяемым зрителями порядке. И еще в спектакле звучит музыка – фон для пространства и творческой экспрессии, фон реакции на современную ситуацию и роли театра в ней. Это спектакль – абсурд и грусть, квест и задача, в изначальных условиях которой много юмора и экзистенциальных ощущений.
Этот перформанс-алефбет вырос из нового шрифта художницы Шифры Каждан, вдохновленной наследием тель-авивского баухауза. Буквы соединены в 22 названия. Процесс конструирования идентичности из драмы и случайности является темой этого коллективного гибридного образования между театральным представлением и выставкой, в котором зритель играет центральную роль.
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Спектакль «Алеф Тав Тав Алеф» будет показан четыре раза в субботу, 9 сентября в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Билеты: https://2201.kassa.co.il/announce/76129
Мероприятие на иврите
Продолжительность: 55 минут
Идея, декорации, графика, драматургия и постановка: Шифра Каждан
Актеры, читающие текст: Анна Дубровицкая, Хадас Эяль, Ксения Маркузе, Родье Козловский,
Переводчица: Юлия Голанд.
Музыка: Алекс Наджаров.
Художник по свету и видео: Александр Кузнецов.
Все зрители получают ссылку на онлайн-алфавит иврита (от алеф до тав) с озвучкой каждой буквы. Так что у каждого должен быть свой смартфон и наушники. Звук на иврите. Для не говорящих на иврите есть возможность получить ссылку с английским или русским переводом, специально предназначенным для скачивания отдельно от аудио исполнения.
TAITF – Tel Aviv International Theatre Festival 2023 – ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
6 сентября, среда
19.00 – Открытие фестиваля. «Виртуальная маска фестиваля»
20.00 – «Я боюсь!» Новый спектакль театра Маленький на тему искусственного интеллекта. Премьера.
Действующие лица: Илон Маск, Джеффри Хитон, AI, Голем и другие герои нашего времени.
Экспериментальный спектакль о том, что происходит здесь и сейчас: о технологической и дигитальной революции, которая уже изменила и продолжает менять нашу жизнь. Цель спектакля – попытаться понять, на каком языке будет говорить современный театр завтра.
Над проектом работает большая команда, в которую входят визуальные художники, компьютерщики и другие специалисты из разных областей. В спектакле участвуют актеры театра «Маленькие». Спектакль и постановка – Михаил Теплицкий.
ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00
7 сентября, четверг
20.00 – Спектакль «Сосед» (Латвия)
ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00
8 сентября, пятница
12.00–14.00 – международная конференция «Использование новых технологий в театре»
19.00 – спектакль «Сосед» (Латвия)
21.30 – «Катарсис. Краткая история расизма» – спектакль Ори Леванона и Юрия Казанцева. Премьера
ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
«Красноярск (VR) Schauspielhaus – Грац, Австрия
10.00, 12:00, 14:00, 16.00
9 сентября, суббота
ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
00.30–24.00 Ночь Кеннеди. I AM (VR) – «Я есмь» – спектакль Сюзанн Кеннеди
ЗАЛ
00.30–14.00 Демонстрация фильма о Сюзанн Кеннеди
14.00–18.00 – Спектакль Шифры Каждан «ТЫ – ТА» – премьера.
20.00- 21.00 Хагай Айзенберг. Концерт современной музыки – премьера.
21.00 – закрытие фестиваля
Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:
https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/
https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/programe-2023
или https://bravo.3221.org.il/tisff
Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/TAITF2023
Страница в инстаграме: https://www.instagram.com/tlv_internationaltheatrefest/
Телеграмм – https://t.me/malenkytheatre
Страницы театра Маленький – https://www.facebook.com/malenkitheater/
https://www.facebook.com/Malenki.Theatre
Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.
https://www.malenky.co.il/
Все фотографии предоставлены пресс-службой Театра Маленький
Адрес театра Маленький – улица Хома у-Мигдаль, 32. Тель-Авив.