«Алеф Тав Тав Алеф» – спектакль со смартфоном в руках

Самая расхожая фраза в современном театре перед началом спектакля «Пожалуйста, выключите ваши телефоны». Но, поскольку фестиваль TAITF 2023 «Большие друзья Маленького театра» посвящен театру будущего и его инновациям, то на его спектакли надо приходить со смартфоном и наушниками. Для того, чтобы стать частью спектакля, зрители должны быть «подключены»…

Фестиваль TAITF 2023 «Большие друзья Маленького театра» представляет аудио-визуальный спектакль Шифры Каждан «Алеф Тав Тав Алеф», который будет показан четыре раза в субботу, 9 сентября.

У каждого человека свой уникальный язык, который интересно понять. Важны его идеи, акцент, фразы и перевод. Буквы ивритского алфавита ассоциируются с 22 названиями историй. Зритель может выбрать порядок букв, чтобы создать свою историю. 22 буквы – 22 варианта, 22 истории, рассказанные актерами. И у каждого зрителя «режиссируется» свой свободный спонтанный спектакль. Из частей-фрагментов каждый создает свое уникальное «целое» от «алеф» до «тав», от «а» до «я», от ТА – Тель-Авив до «ат» – ты.

Спектакль начинается с игры слов и букв – но это только предлог, чтобы рассказать истории – о школе и баухазе, о городе и о себе, об искусстве и эмиграции. 22 темы, 22 части, которые складываются в определяемым зрителями порядке. И еще в спектакле звучит музыка – фон для пространства и творческой экспрессии, фон реакции на современную ситуацию и роли театра в ней. Это спектакль – абсурд и грусть, квест и задача, в изначальных условиях которой много юмора и экзистенциальных ощущений.

Этот перформанс-алефбет вырос из нового шрифта художницы Шифры Каждан, вдохновленной наследием тель-авивского баухауза. Буквы соединены в 22 названия. Процесс конструирования идентичности из драмы и случайности является темой этого коллективного гибридного образования между театральным представлением и выставкой, в котором зритель играет центральную роль.

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Спектакль «Алеф Тав Тав Алеф» будет показан четыре раза в субботу, 9 сентября в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Билеты: https://2201.kassa.co.il/announce/76129

Мероприятие на иврите

Продолжительность: 55 минут

Идея, декорации, графика, драматургия и постановка: Шифра Каждан

Актеры, читающие текст: Анна Дубровицкая, Хадас Эяль, Ксения Маркузе, Родье Козловский,

Переводчица: Юлия Голанд.

Музыка: Алекс Наджаров.

Художник по свету и видео: Александр Кузнецов.

Все зрители получают ссылку на онлайн-алфавит иврита (от алеф до тав) с озвучкой каждой буквы. Так что у каждого должен быть свой смартфон и наушники. Звук на иврите. Для не говорящих на иврите есть возможность получить ссылку с английским или русским переводом, специально предназначенным для скачивания отдельно от аудио исполнения.

TAITF – Tel Aviv International Theatre Festival 2023 – ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

6 сентября, среда

19.00 – Открытие фестиваля. «Виртуальная маска фестиваля»

20.00 – «Я боюсь!» Новый спектакль театра Маленький на тему искусственного интеллекта. Премьера.

Действующие лица: Илон Маск, Джеффри Хитон, AI, Голем и другие герои нашего времени.

Экспериментальный спектакль о том, что происходит здесь и сейчас: о технологической и дигитальной революции, которая уже изменила и продолжает менять нашу жизнь. Цель спектакля – попытаться понять, на каком языке будет говорить современный театр завтра.

Над проектом работает большая команда, в которую входят визуальные художники, компьютерщики и другие специалисты из разных областей. В спектакле участвуют актеры театра «Маленькие». Спектакль и постановка – Михаил Теплицкий.

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

7 сентября, четверг

20.00 – Спектакль «Сосед» (Латвия)

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

8 сентября, пятница

12.00–14.00 – международная конференция «Использование новых технологий в театре»

19.00 – спектакль «Сосед» (Латвия)

21.30 – «Катарсис. Краткая история расизма» – спектакль Ори Леванона и Юрия Казанцева. Премьера

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Красноярск (VR) Schauspielhaus – Грац, Австрия

10.00, 12:00, 14:00, 16.00

9 сентября, суббота

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

00.30–24.00 Ночь Кеннеди. I AM (VR) – «Я есмь» – спектакль Сюзанн Кеннеди

ЗАЛ

00.30–14.00 Демонстрация фильма о Сюзанн Кеннеди

14.00–18.00 – Спектакль Шифры Каждан «ТЫ – ТА» – премьера.

20.00- 21.00 Хагай Айзенберг. Концерт современной музыки – премьера.

21.00 – закрытие фестиваля

Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/programe-2023

или https://bravo.3221.org.il/tisff

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/TAITF2023

Страница в инстаграме: https://www.instagram.com/tlv_internationaltheatrefest/

Телеграмм – https://t.me/malenkytheatre

Страницы театра Маленький – https://www.facebook.com/malenkitheater/

https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.

https://www.malenky.co.il/

Все фотографии предоставлены пресс-службой Театра Маленький

Адрес театра Маленький – улица Хома у-Мигдаль, 32. Тель-Авив.