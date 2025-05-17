Искусство во время войны. Всегда есть время выплеснуть слезы и боль

Актер театра «Маленький» Илья Доманов, создатель документальной пьесы «Мой красный нос» о событиях 7 октября, отвечает на вопросы журналистки Юлии Цодыкс в передаче «Доброе утро» радиостанции Кан-РЭКА (эфир от 30 апреля 2025 года). Верхнее фото – © Станислав Каплан.

– Как вы считаете, Илья, что изменилось для вас в восприятии искусства с началом войны?

– Я понял, что искусство сейчас исполняет некую терапевтическую роль, которая помогает справляться с болью и тяжестью, помогает посмотреть на мир немного другими глазами. Посмотреть через искусство на всю эту ужасную трагедию, которая происходит с нами, посмотреть в будущее с надеждой.

– Есть подход – искусство как уход от действительности, а есть подход – искусство как сопротивление, как вызов. Что вы скажете по этому поводe?

– Мне кажется, что там, где есть искусство, там всегда есть встреча. Встреча человека с чем-то великим, тем, что больше нас, и это именно та сила, которая помогает переплавить боль, которая в нас есть. Будь то игра артиста, или потрясающая картина – в момент, когда происходит искусство, происходит что-то, что превращает боль в какое-то другое чувство.

– Как вы думаете, есть ли у этой страшной трагедии, которая произошла с нами 7 октября, и которая продолжает происходить, какие-то рамки? Я имею в виду: «об этом еще рано говорить?», «об этом еще напишут потом, когда-нибудь, не сейчас?», «давайте отложим, а через пару лет об этом напишем»?

– Я помню, что в первую неделю после 7 октября у меня было такое ощущение, что прошел месяц. И я в эти дни просто ходил и почти механически раздавал всем красные носики, и видел, как люди «заморожены», подавлены горем. Я давал каждому этот нос и говорил: «Ну так, а теперь давай, улыбайся, мы фотографируемся, у тебя должна быть фотография с улыбкой!»” Это было очень мощно. И, когда возникает вопрос – стоит ли сейчас об этом говорить? – я понимаю, что всегда есть время выплеснуть эти слезы, эту боль.

Одна женщина сказала, что она не плакала целый год, но на нашем спектакле позволила себе расплакаться. То есть это терапевтично, это помогает, освобождает.

– Илья, в конце апреля состоялась премьера спектакля по вашей пьесе в Тель-Авиве, в театре «Маленький» в постановке Михаила Теплицкого, были показаны три спектакля, а следующие состоятся в мае…

– Да, 21, 22, 23 и 24 мая пройдут еще четыре спектакля, и я надеюсь на еще больший резонанс.

– Я была на премьере. Это было очень сильное впечатление, никто в зале не мог сдержать слез, и я тоже плакала. Но в этом спектакле много светлых моментов, много любви, давайте немного расскажем, о чем он.

– Спектакль «Мой красный нос» посвящен трагедии 7 октября, это история, рассказанная глазами медицинского клоуна. Я много лет работаю в больнице «Барзилай» в Ашкелоне в качестве медицинского клоуна, и в первые недели войны вместе с моей партнершей Агар Хофеш (ее сценический псевдоним Мими, а мой – мистер Боба), мы вдвоем, как могли, поддерживали тех, кто был в больнице.

Я обычно записываю все, что происходит со мной, разные истории, которые случаются. И я также записал то, что произошло 7 октября, и понял, что нужно с этим огромным материалом что-то делать.

Московский театр «Док», который продолжает существовать он-лайн, сделал мастер-класс по документальной драматургии, и я, в рамках этого мастер-класса, написал эту документальную историю. Я взял порядка 20 интервью, и до сих пор их еще беру – с врачами, медсестрами, пациентами больницы, и, конечно, это наши истории с Мими, моей партнершей, как мы это все видим. В процессе написания пьесы я понял, что любая боль, любые слезы, могут превратиться во что-то светлое, и, собственно, об этом и говорится в спектакле. Он про свет и про любовь. Есть чувства, которые гораздо сильнее боли и слез. Есть смех, который может одухотворить все, что угодно.

Я обожаю потрясающих артистов, с которыми выступаю вместе на сцене: Лена Яралова, Аня Дубровицкая, Наташа Гантман, Ори Леванон. Эффектные и очень точные визуальный ряд и свет стали возможными благодаря Стасу Каплану и Габриэлю Островскому. Но все это произошло благодаря Михаилу Теплицкому, которому я принес пьесу, он ее прочитал и сказал: надо подумать, я не знаю, как отреагируют люди.

– И как они реагируют? Какие были отзывы на тех спектаклях, которые уже прошли в апреле?

– Люди подходили и говорили, что это очень сильно. И многие плачут на наших спектаклях Как сказала Мария Мушкатина: «ребята, вы прошли по какой-то грани, очень аккуратненько», и мне кажется, сила театра как раз в том, чтобы что-то приоткрыть и показать другой взгляд на боль, на смерть. Это спектакль про жизнь, про любовь, про то, что мы победим, что у нас есть надежда. Что, обретя красный нос и надев его, можно видеть мир по-другому. Где-то год назад мои друзья делали танцевальные проекты в разных местах Израиля. И я им сказал – ребята, подскажите мне, а то я волнуюсь – у нас война, а мы танцуем. И мой друг сказал: знаешь, есть два варианта, как встретиться с болью – можно сидеть и плакать, и тогда ничего не произойдет. А можно действовать, заражать людей любовью, хорошим настроением, смехом, тогда появятся силы, мы же все играем во имя жизни, во имя любви.

– Вы играете самого себя в этом спектакле, это первый ваш подобный опыт?

– Меня иногда переклинивает, честно говоря. Моя защита иногда не срабатывает. Ведь в чем прелесть красного носа? Когда я его надеваю, я становлюсь другим человеком, я – образ, он забирает часть переживаний. А здесь получается, что некому отдать, все как есть.

– Есть еще одна участница спектакля, которую не видно на сцене, это ваша дочь.

– Да. Ей было три года, когда все началось, и все диалоги с ней это документальная история: «А что это за сигнал тревоги? – Нет, это скорая помощь. – А почему мы бежим прятаться в комнату? – Чтобы она к нам не приехала. – А что там так грохнуло? – Это медведь пукнул. – А почему так громко? – Какой медведь, такой и пук» – это все наши с ней диалоги…

– Что означает «документальный театр»? Там нет ни капли выдумки?

– Документальный театр должен показывать все события, как есть, и желательно беспристрастно, не вставая ни на чью сторону, и это очень важно. Поэтому, когда я писал, я позволил себе только одно отступление – я изменил название игры, в которую мы играли с дочкой, но все события, все диалоги, все наши размышления, все они настоящие.

– Прототипы героев вашего спектакля уже увидели, как они показаны на сцене?

– Да, несколько героев пьесы уже были на спектаклях. Один из них перед спектаклем пошутил: надеюсь, у меня там главная роль. А я сказал – не волнуйся, ты будешь в выгодном свете! Я бесконечно благодарен персоналу больницы «Барзилай», всем людям, которые там работают. Они до сих пор переживают события тех дней, многие до сих пор ходят к психологам…

– Уточню для тех, кто, быть может, не знает, что «Барзилай» это не очень большая больница в Ашкелоне, которая приняла 7 октября беспрецедентное количество раненых и, к сожалению, убитых, когда врачи и медперсонал сутками и неделями не выходили из операционных.

– 7 октября, когда все началось, та смена врачей, которую трагедия застала в больнице, осталась там еще как минимум на сутки, потому что основной поток раненых немного схлынул только через день. Самое интересное, что за некоторое время до этого в «Барзилай» проводилась симуляция ситуации, когда в приемный покой одновременно поступает, скажем, 100 больных. Никто не мог предположить, что больнице придется принять сразу 300 раненых. Медики в ту ночь были единым организмом, сплоченной командой – все были в реанимации, в приемном покое, в операционных, профессор Хези Леви предпринял беспрецедентные организационные меры.

И вот что еще мне важно добавить: театр – это же мгновение. Прошло, и нет. Я понимаю, что в принципе написал историю, которая является документом. Эта история, на которую кто-то может уже ссылаться. И были уже такие случаи, когда журналисты обращались к драматургам, чтобы восстановить те или иные события.

Еще вопрос, открытый для меня – кто зритель, который приходит на мой спектакль, для кого мы это делаем? Но люди, которые приходят к нам, это всегда радость, и мне все равно, кто это, нет возраста, нет ничего. Просто приходите к нам в театр «Маленький» на спектакль «Мой красный нос».

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Спектакли «Красный нос» в театре «Маленький» пройдут с 21 по 24 мая.

Актеры – Елена Яралова, Илья Доманов, Анна Дубровицкая, Наталья Гантман, Ори Леванон.

Видеоарт – Станислав Каплан.

Свет – Габриэль Островский.

СПЕКТАКЛЬ ИДЕТ НА ИВРИТЕ

В постановке используется мультимедиа, благодаря специальному гранту муниципалитета Тель-Авива, выделенному на новое оборудование для Театра Маленький.

Сайт театра – https://www.malenky.co.il/

Facebook – https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

https://www.facebook.com/malenkitheater

Телеграм – https://t.me/malenkytheatre

Билеты – 2201.kassa.co.il/announce/Мой-красный-нос-Театр-Маленький

Адрес театра: Тель-Авив, улица Хома у-Мигдаль, 32.

Фото – © Станислав Каплан.