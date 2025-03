Алессандро Сафина: музыка радости

Фото – © Daniel Robert Dinu

Алессандро Сафина, знаменитый тенор из Италии, должен был выступать в Израиле в октябре 2024-го, но перенесены из-за ограничений службы тыла. Но сейчас, несмотря на все трудности, Алессандро приезжает к нам в мае 2025 года и дает два больших сольных концерта в Хайфе и Тель-Авиве в сопровождении большого симфонического оркестра Раананы «Симфонет Раанана».

Сафина поет в стиле, объединяющем классическую, электронную, рок и поп-музыку. Итальянская вокальная школа, гипнотический голос, стильные аранжировки и запоминающиеся мелодии сделали Сафина международной звездой. Многие знают его по песне Luna из его дебютного альбома, которую он впервые исполнил в голландском шоу The Night of the Proms. Песня была на вершинах хит-парадов в Нидерландах целых 14 недель, а потом стала главной темой популярного бразильского сериала “Клон”. Его популярность в Бразилии после этого взлетела до небес, и он даже снимался в некоторых эпизодах сериала.

Тот дебютный альбом INSIEME A TE, вышедший в 2000 году, имел оглушительный успех, было продано более 2 млн экземпляров в 30 странах. Алессандро представлял его на концерте в знаменитой “Олимпии” в Париже. А уже в 2001 году он участвовал в записи саундтрека музыкального фильма База Лурмана «Мулен Руж», где вместе с Эваном Макгрегором исполнил песню Элтона Джона YOUR SONG (на сегодня только в Spotify у этой композиции более 60 миллионов прослушиваний). Фильм получил два «Оскара» и признан классикой киномюзикла.

Алессандро Сафина начинал как классический оперный тенор. Он вырос в Сиене, закончил консерваторию Луиджи Керибини во Флоренции. Его карьера стартовала рано: уже в студенческие годы он занял первое место на международном вокальном конкурсе Katia Ricciarelli International Lyric Competition. Катя Ричарелли, мировая оперная звезда, основательница Академию оперного вокала, стала первой, кто заметил талантливого молодого тенора. Спустя год после победы в конкурсе Алессандро вышел с Катей Ричарелли на одну сцену, во время дебюта в роли Рудольфо в опере «Богема».

Карьера классического оперного певца была блестящей. Он выходил на главные сцены Европы, исполнял ведущие партии в «Севильском цирюльнике», в «Капулетти и Монтекки», в «Любовном напитке», «Русалке» и «Евгении Онегине». Много исполнял и духовные произведения: «Месса» Гуно в Базилике Сен-Дени с Барбарой Хендрикс, «Месса ди Глория» Пуччини, «Маленькую торжественную мессу» и т.д. Критики писали о нем восторженно.

Но, становясь старше, Сафина заинтересовался новыми направлениями в музыке, на стыке жанров: опера и поп-музыка, опера и соул, опера и мюзикл. Решающей стала встреча со итальянским композитором и аранжировщиком Романо Мусумара, который к тому времени был легендой. Мусумара писал песни для Демиса Руссоса, Мирей Матье и Селин Дион, для принцессы Монако Стефании, его композиции в стиле поп-опера исполняли ЛУчано Паваротти, II DIVO и другие звезды.

Мусумарра увидел в голосе Сафина возможности для экспериментов, и они стали работать вместе. И альбом INSIEME A TE стал плодом их совместного творчества.

После первого большого успеха для Алессандро началась новая карьера в жанре, который он буквально создавал сам. Он выступал на фестивале Сан-Ремо, выпускал новые альбомы и сольные шоу, пел в компании Элтона Джона, Шер и Дженнифер Лопес, в дуэтах с Родом Стюартом, с Андреа Бочелли, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Сарой Брайтман.

С Сарой Брайтман его связывает много выступлений – он был специальным гостем в ее мировом туре, они исполняли вместе две композиции «Canto della Terra» и «Sarai Qui».

Однажды он записал дуэт с азербайджанским рэпером Emin, они исполнили вместе песню «Синяя вечность» на гала-концерте в честь Муслима Магомаева. Сегодня Алессандро часто исполняет Blue Eternity на своих концертах на итальянском – и она всегда пользуется успехом.

Особенная связь сложилась у Алессандро с Украиной. Помимо множества концертов в разных городах, он был судьей в программе X Factor Ukraine в 2019 году, получил премию Solo Star в рамках премии «Человек года» в Киеве.

Сегодня Алессандро находится в прекрасной форме, в его репертуаре, помимо любимых публикой хитов, есть и новые песни на разных языках, и обработки известных мелодий. В его музыке соединены итальянская мелодичность и современные ритмы, классическое пение и неожиданные аранжировки, легкость и обаяние.

Даты концертов:

22 октября, 20:00 – Хайфа, Центр конгрессов Хайфа

24 октября, 20:00 – Тель-Авив, Израильская опера

Все фотографии (© Daniel Robert Dinu) предоставлены продюсером гастролей – компанией Global Productions