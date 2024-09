Тенор Алессандро Сафина: большая итальянская любовь

Фото – © Daniel Robert Dinu

Итальянский певец Алессандро Сафина, один из самых знаменитых теноров, выступающих на стыке классической, электронной, рок и поп-музыки, приезжает в октябре в Израиль. Два его сольных концерта пройдут в Хайфе и Тель-Авиве 22 и 24 октября в сопровождении большого симфонического оркестра Раананы «Симфонет Раанана».

Алессандро Сафина начинал свою карьеру как классический оперный тенор. Он вырос в итальянской Сиене, поступил на вокальное отделение в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции. Еще не успев закончить учебу, он выиграл первую премию на конкурсе, организованном знаменитой оперной певицей и педагогом Катей Риччарелли – Katia Ricciarelli International Lyric Competition. Это стало началом его оперной карьеры.

Катя Ричарелли (которую на самом деле зовут Катюша, в честь Катюши Масловой – героини романа Толстого «Воскресение» и неоконченной оперы Шостаковича) – основательница Академии оперного вокала, а сегодня одна из самых известных популяризаторов оперного искусства. В 1990 году она стала сценической партнершей Алессандро Сафина, когда он дебютировал в роли Рудолльфо в «Богеме» Пуччини.

Молодой талантливый тенор сразу стал востребованным – его приглашали почти во всех оперные театры Италии и на главные сцены Европы. Он пел в «Севильском цирюльнике» в Мантуе и в Марселе, в “»Капулетти и Монтекки» в Базеле, «Любовный напиток» в Страсбурге, в «Русалке» на Вексфордском международном фестивале в Ирландии и т.д. Его исполнение Ленского в «Евгение Онегине» получило прекрасные рецензии. Параллельно он исполнял духовные произведения: «Месса Гуно» в Базилике Сен-Дени с Барбарой Хендрикс, «Месса ди Глория» Пуччини, «Маленькую торжественную мессу» и т.п. В середине 1990-х голос Сафина привлек внимание известного итальянского композитора, аранжировщика и пианиста Романо Мусумарры. Романо Мусумарра – легендарная личность, которой обязаны своим успехом многие итальянские и французские звезды. Мусумарра писал музыку для Селин Дион, Мирей Матье, Демиса Русоса, Алена Делона, Гару, а еще для принцессы Монако Стефании. Он «запускал» новые имена, в частности Эльзу и Жанну Мас. С 2000 годов посвятил себя сочинению песен в жанре оперной поп-музыку, сотрудничал с Лучано Паваротти, II Divo, Витторио Григоло.

Сафина и Мусумарра объединил интерес к классическому кроссоверу, к работе на стыке музыкальных жанров. Они начали записывать песни вместе. Результатом стал дебютный альбом Алессандро «INSIEME A TE», выпущенный в 1999 году. Перед его выпуском певец впервые представил свой новый музыкальный стиль перед живой аудиторией в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Алессандро назвал жанр «поп-опера» – соединение поп-музыки, соула, мюзиклов и академического вокала.

Слушатели оценили: «INSIEME A TE» был выпущен в более чем 30 странах, продано 2 миллиона экземпляров. После выступления в престижном шоу The Night of the Proms в Нидерландах песня Luna с этого альбома оставалась на вершине хит-парадов в течение 14 недель. Итальянская вокальная школа, гипнотический голос, стильные аранжировки и запоминающиеся мелодии сделали Сафина международной звездой.

В 2001 году он участвовал в записи саундтрека музыкального фильма База Лурмана «Мулен Руж», где вместе с Эваном Макгрегором исполнил песню Элтона Джона YOUR SONG (на сегодня только в Spotify у этой композиции более 60 миллионов прослушиваний). Фильм, как известно, получил два “Оскара”, признана классикой киномюзикла и вернула на экраны двухтысячных этот жанр.

В том же году Алессандро выступил в компании Элтона Джона, Шер и Дженнифер Лопес на концерте для королевы Елизаветы II по случаю 73-го Королевского варьете.

Он пел в Radio City Hall в Нью-Йорке, в Сеуле на открытии чемпионата мира по футболу 2002 года, гастролировал с Суми Джо в Корее.

Песня Luna стала главной темой популярного бразильского сериала “Клон”, и в Бразилии у певца огромное количество поклонников. Он гастролировал во многих городах, включая Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, и в конце концов телекомпания попросила его принять участие в некоторых эпизодах сериала.

Затем были выступления на фестивале Сан-Ремо, множество гастролей по всему миру, новые альбомы и еще большая любовь зрителей. Сафина пел дуэты вместе с Родом Стюартом, с Андреа Бочелли, Пласидо Доминго. В 2009 году в Роттердаме состоялся совместный концерт с Хосе Каррерасом. В 2007 году он записал дуэт с британской певицей Сарой Брайтман для ее альбома Symphony. С Брайтман его связывает много выступлений – он был специальным гостем в ее мировом туре, они исполняли вместе две композиции “Canto della Terra” и “Sarai Qui”. Русскоязычным слушателям он запомнился ностальгическим дуэтом с азербайджанским рэпером Emin – они записали песню Blue Eternity (“Синяя вечность”) для Гала-концерта в честь Муслима Магомаева. Сегодня Алессандро поет эту песнюна своих концертах на итальянском – и она пользуется любовью зрителей всех стран.

Особенная связь сложилась у Алессандро с Украиной. Помимо множества концертов в разных городах, он был судьей в программе X Factor Ukraine в 2019 году, получил премию Solo Star в рамках премии «Человек года» в Киеве.

На концертах в Израиле певец планирует спеть и свои главные хиты, в том числе нестареющую Luna, а также новые песни, среди которых – интерпретации известных мелодий, оригинальные композиции и, конечно, итальянская музыка.

Даты концертов:

22 октября, 20:00 – Хайфа, Центр конгрессов Хайфа

24 октября, 20:00 – Тель-Авив, Израильская опера

