Амос Тальмон представляет новый сезон Большой симфонической серии  в Герцлии

Заглавное фото – Амос Тальмон. Photo by Raffaele Castiglione Morelli

Маэстро Амос Тальмон создал Большую симфоническую серию концертов в Центре сценических искусств в Герцлии в 2003 году. В рамках этой серии выступают ведущие израильские оркестры, включая Иерусалимский симфонический, Симфонический оркестр Хайфы и другие. В концертах участвуют известные дирижеры и солисты из Израиля и из-за границы.

Новый сезон Большой симфонической серии в Центре сценических искусств Герцлии откроется 19 октября 2025 года. В концерте прозвучит симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Андреевича Римского-Корсакова, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» Петра Ильича Чайковского, Концертная фантазия Луиджи Басси для кларнета с оркестром на темы оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Исполнители: Хайфский симфонический оркестр под управлением Амоса Тальмон. Солистка – Рут Шольц (кларнет).

Рут Шольц служила в оркестре ЦАХАЛа. Окончила Музыкальную школу имени Бухмана – Меты в Тель-Авиве. Имеет степень бакалавра. Она стипендиат Американо-израильского культурного фонда и Фонда молодых художников в Нетании. Финалистка конкурса «Ношфим» в Кфар-Сабе в 2020 году. Играет в составе Хайфского симфонического оркестра с 2021 года.

Симфоническая сюита «Шехеразада», одна из наиболее ярких ориентальных партитур Римского-Корсакова, написана в 1888 году. Источником вдохновения для композитора послужили «Сказки тысячи и одной ночи». «Шехеразада» погружает в атмосферу восточной музыки с ее прихотливыми мелодическими изгибами, а инструментальные тембры воссоздают сказочный музыкальный колорит. Прекрасный выбор для открытия сезона как, впрочем, и вся программа, в которой будут исполнены также симфоническая фантазия «Франческа да Римини» Чайковского и Концертная фантазия для кларнета с оркестром композитора Луиджи Басси на темы оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

На создание «Франчески да Римини» Чайковского вдохновил сюжет из «Божественной комедии» Данте, в котором рассказывается о любви знатной дамы Франчески и Паоло, младшего брата ее мужа. Трагическая история увлекла Чайковского; сам композитор считал «Франческу да Римини» одним из самых удачных своих симфонических произведений и посвятил ее своему ученику и другу, композитору Сергею Танееву.

Итальянский композитор Луиджи Басси был главным кларнетистом миланского оперного театра La Scala и в числе первых исполнил некоторые произведения Бетховена. Музыку он сочинял отчасти с практической целью – расширить репертуар своего инструмента. Известность ему принесли многочисленные фантазии на оперные темы. Концертная фантазия на темы из оперы Верди «Риголетто» для кларнета и фортепиано написана в 1865 году.

В восьми концертах 22-го сезона Большой симфонической серии в Герцлии, подчеркивает ее основатель Амос Тальмон, особое внимание будет уделено романтическому репертуару второй половины XIX – начала XX века: «Этот музыкальный период требует крупных симфонических составов и дает оркестру возможность проявить весь свой потенциал.

В ближайшем сезоне 2025-26 гг.. прозвучат такие знаковые произведения, как Пятая симфония Малера, Вторая Брамса, Третья Бетховена («Героическая»), Концерт для виолончели с оркестром Шумана и «Вальс» Равеля.

Особое внимание уделено русскому классическому репертуару: «Шехеразада» Римского-Корсакова, Джазовая сюита № 2 и Второй фортепианный концерт Шостаковича, фантазия «Франческа да Римини» Чайковского, Скрипичный концерт Хачатуряна и его великолепная музыка к драме Лермонтова «Маскарад».

Амос Тальмон в своих программах всегда стремится к разнообразию и открытию новых горизонтов, а потому в ближайшем сезоне публике будут представлены редко исполняемые сочинения: прекрасная Вторая симфония Василия Калинникова (младшего современника Чайковского), вступление к опере Мусоргского «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»), Концерт для тромбона с оркестром Римского-Корсакова. Особый сюрприз ждет любителей симфоджаза – под занавес сезона прозвучат произведения Дэйва Брубека, Гая Минтуса и Джорджа Гершвина.

Амос Тальмон обязательно включает в программы Большой симфонической серии в Герцлии музыку, никогда прежде не звучавшую у нас в стране. На сей раз – сочинения некоторых южноамериканских авторов.

Помимо самого Амоса Тальмона, за пульт оркестра встанут Михаэль Ласки (Австрия), Даниэль Райскин (Германия) и Юлиан Рахлин (Израиль, Австрия), который выступит и как солист.

Среди солистов ближайшего сезона также кларнетистка Рут Шульц, тромбонист Эрик Воль, пианистка Дорель Голан, пианист и композитор Гай Минтус, саксофонист Ленни Сендерски, виолончелист Харан Мельцер и скрипачка Диана Адамян (Армения).



Программа нового сезона Большой симфонической серии в Центре сценических искусств в Герцлии

19 октября 2025 года, 20.00

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Амос Тальмон

Петр Ильич Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»

Луиджи Басси. Концертная фантазия для кларнета с оркестром на темы оперы Джузеппе Верди «Риголетто»

Солистка – Рут Шольц (кларнет)

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

23 ноября 2025 года, 20.00

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Амос Тальмон

Петр Ильич Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Концерт для тромбона с оркестром

Солист – Эрик Вуль (тромбон)

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 3 ми-бемоль мажор, op. 55, «Героическая»

1 января 2026 года. 20.00. Новогодний концерт

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Амос Тальмон

Петр Ильич Чайковский. Музыка балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик»

Шарль Гуно. Вальс из оперы «Фауст»

Гектор Берлиоз. «Венгерский марш» из драматической легенды «Осуждение Фауста», оp. 24

Лео Делиб. «Пиццикато» из балета «Сильвия»; Мазурка из балета «Коппелия»

Эйтор Вила-Лобос. Токката O trenzinho do caipira из Бразильской бахианы № 2

Леонард Бернстайн. Увертюры к мюзиклам «Чудесный город» и «Вестсайдская история»

Артуро Маркес. Conga del fuego; Danzon № 2

Арам Хачатурян. Сюита из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (1986)

Йозеф Штраус. Французская полька «Праздник огня» («Feuerfest!»), соч. 269 (полька была написана по заказу компании Wertheim, поизводящей огнеупорные сейфы, в ознаменование выпуска 20-тысячного экземпляра).

9 марта 2026 года, 20.00

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Михаэль Ласки (Австрия)

Иоганнес Брамс. Симфония № 2 ре мажор, op. 73

Роберт Шуман. Концерт № 1 для виолончели с оркестром ля минор, op. 129

Солист – Харан Мельцер (виолончель)

Морис Равель. Хореографическая поэма для оркестра La valse

23 марта 2026 года, 20.00

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Амос Тальмон

Модест Мусоргский. Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»)

Дмитрий Шостакович. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа мажор, op. 102

Солистка – Дорель Голан (фортепиано)

Василий Калинников. Симфония № 1 соль минор (посвящена российскому музыкальному критику и педагогу Семену Кругликову)

16 апреля 2026 года, 20.00

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Даниэль Райскин (Германия)

Скрипка – Диана Адамян

Мечислав Вайнберг. «Рапсодия на молдавские темы»

Арам Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор

Сергей Рахманинов «Симфонические танцы»

19 мая 2026 года, 20.00

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Юлиан Рахлин (Австрия)

Беньямин Юсупов. «Гавриэль»

Иоганн Себастьян Бах. Концерт для гобоя, скрипки и оркестра ре минор, BWV 1060 (1736)

Cолисты:

Нир Гавриэли – гобой

Юлиан Рахлин – скрипка

Густав Малер. Симфония № 5, до-диез минор.

28 июня 2026 года, 20.00. Заключительный концерт

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Амос Тальмон

Джордж Гершвин. «Кубинская увертюра»

Дейв Брубек. «Take Five» для джаз-бэнда и оркестра

Гай Минтус. «Лев»

Солисты:

Ленни Сендерски – саксофон

Гай Минтус – фортепиано

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»

Солист – Гай Минтус (фортепиано)

Дмитрий Шостакович: Джаз-сюита № 2

Художественный руководитель и создатель Большой симфонической серии в Центре сценических искусств Герцлии маэстро Амос Тальмон:

Дирижерская деятельность Амоса Тальмона охватывает множество оркестров и концертных залов – от Израильского филармонического до Симфонического оркестра Новой Англии, от Симфонического оркестра Польского радио до Камерного оркестра Флоренции.

На протяжении многих лет Тальмон работал в семейном бизнесе по международной торговле сырьем и бумагой (Talmon Trading Co. Ltd. Herzliya), а позже управлял им и расширял его. Музыкальную карьеру он начал только в 1999 году, когда ему было 48 лет. Обучался дирижированию под руководством Итая Тальгама, Галя Альтеровича и Зеэва Дормана. В 2000 году Тальмон для продвижения молодых музыкальных талантов в Израиле основал фонд Music Angels. С 2003 года он постоянно дирижирует Большой симфонической серией в Центре сценических искусств Герцлии.

В своей дирижерской деятельности Тальмон отдает предпочтение классическому и романтическому симфоническому репертуару. Он также включает в свои выступления музыку израильских и еврейских композиторов из различных стран Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.

Амос Тальмон сам осуществляет художественное руководство и маркетинг. Он дает возможность выступить превосходным израильским исполнителям, объединяет не только оркестры, но и хоры, приглашает прекрасных дирижеров и солистов из-за рубежа, виртуозно сочетая стили, инициируя увлекательные программы.

Прочитать интервью с Амосом Тальмоном можно здесь: https://www.israelculture.info/amos-talmon-moyo-uvlechenie-dirizhirovaniem-prevratilos-v-lyubimuyu-rabotu/

Информация о Большой симфонической серии и абонементы здесь: www.hoh-herzliya.co.il/מנויים/הסדרה-הסימפונית-הגדולה

Билеты на концерт открытия сезона: https://best.kassa.co.il/announce/83615

Текста – Маша Хинич.

Фотографии Амоса Тальмона – Raffaele Castiglione Morelli (41st International Mid-Summer Festival of the City of Tagliacozzo), Lev Gelfand, Odelia Talmon.

Фотографии Рут Шольц – Yahav Trudler

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting