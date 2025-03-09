Амос Тальмон: моё увлечение дирижированием превратилось в любимую работу

Амос Тальмон. Photo © Lev Gelfand

16 марта в Центре сценических искусств Герцлии состоится 5-й концерт Большой симфонической серии, музыкальным руководителем которой является Амос Тальмон.

В концерте принимает участие Хайфский симфонический оркестр. Дирижер – Марк Ниманн из Германии, солист – Алон Карив из Израиля.

В программе: Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Брамса и Симфония № 5 Бетховена.

Накануне концерта мы побеседовали с маэстро Амосом Тальмоном о том, как появилась уникальная серия концертов классической музыки в Центре сценических искусств Герцлии, о том, как он стал дирижером, о любимых композиторах и о многом другом.

– Амос, как поживаете?

– Всё в порядке! С нетерпением жду нашего концерта 16 марта в Герцлии.

– Я прочитала вашу биографию, и задумалась: о чём вы мечтали в детстве?

– Интересный вопрос! В детстве у меня и мысли не было о карьере в сфере музыки. Я мечтал о международном бизнесе. После школы отслужил в армии, пошел учиться в университет, создал семью. С другой стороны, классическая музыка всегда звучала дома. Мама приехала в Израиль из Вены, отец – из Лодзи. Оба участвовали в войнах за Независимость Израиля.

– Любовь к музыке, безусловно, прививается дома, но как появилось желание заняться дирижированием – самой сложной профессией в сфере музыки?

– Это было сочетание детского интереса к музыке и некой искры, которая зажглась в моем сердце. С пяти лет меня водили на концерты в Тель-Авиве, которые проходили при участии известнейших дирижеров 1950-х годов. Я даже помню, чьи произведения я больше всего слушал: Бетховена, Моцарта и Чайковского. Позднее я много ездил по делам моей фирмы, и в каждом европейском или американском городе я ходил на концерты. Работа дирижёра интересовала меня больше всего, мне хотелось понять, как движение дирижёрской палочки приводят к идеальному исполнению того или иного произведения. Как-то раз я наткнулся на объявление Открытого университета о том, что начинается курс подготовки дирижёров-любителей. Так началось новое направление в моей жизни – дирижирование. За последние годы накопился немалый опыт, в моем репертуаре – произведения Малера, Брукнера, оперы Верди, Пуччини и Моцарта. Поначалу я немного опасался дирижирования операми, но постепенно полюбил эту сферу и уже успел продирижировать такими спектаклями, как “Тоска”, “Травиата”, “Дон Джованни”, “Бал-маскарад”, “Севильский цирюльник” и другими. Ещё одна сфера моих музыкальных интересов – это литургическая музыка. И в Израиле, и за границей я руководил оркестрами которые исполняли реквиемы таких композиторов, как Верди, Моцарт, Брамс. 7-8 лет назад я дирижировал “Реквиемом” Верди в Большом театре Минска. Это было в День Катастрофы, на сцене были великолепный оркестр и хор – грандиозный концерт при участии лидеров разных стран.

– Какое качество важнее всего для дирижера?

– Хороший дирижёр должен быть лидером и психологом. Дирижером может стать человек который чувствует музыку всеми фибрами души.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей учебе.

– Я начал учиться в Бейт-Аяла в Тель-Авиве, где мы встречались каждую пятницу на несколько часов. Нас сопровождали два пианиста, это был первый серьезный шаг в направлении моей новой деятельности. В конце курса каждый из нас выбрал произведение и дирижировал симфоническим оркестром в течение 15 минут. Я выбрал первую часть Четвёртой симфонии Бетховена, зал принял меня аплодисментами.

– Расскажите про ваш первый полноценный концерт.

– Я впервые дирижировал оркестром в театре “Нога” в Яффо, и со мной на сцене был Молодёжный филармонический оркестр. Мы исполнили “Силу судьбы” Верди, 8-ю симфонию Шуберта и отрывки из “Спартака” Хачатуряна. Это был большой успех и за ним последовали приглашения в другие оркестры. Характерно то, что я тогда не умел читать ноты, и это нужно было исправить. Я снова вернулся “в класс” и научился полностью читать партитуры. На этом этапе, мне нужно было решить: продолжать ли работать в сфере управления бизнесом или становиться профессиональным дирижером. Решение было принято в пользу дирижерской работы, и как раз в это время ко мне обратилась Яэль Герман , которая была тогда мэром Герцлии. Она предложила мне курировать всю деятельность в области классической музыки в новом Центре исполнительских искусств. Так родилась Большая симфоническая серия концертов классической музыки, которой уже больше 20 лет. Мы также основали фонд под названием Music Angels, цель которого – поддержка молодых израильских музыкантов. Наша поддержка выражается в том, что мы даем им возможность выступить на одной сцене с симфоническими оркестрами.

– В эти дни вы готовитесь к пятому концерту 21-й серии. Кто составляет программу серии?

– Программу строю я на основании предпочтений аудитории. В то же время, я добавляю в программу произведения, которые выходят за рамки традиционного классического репертуара. Некоторое время назад я дирижировал Иерусалимским симфоническим оркестром, и в дополнение к классической программе мы исполнили “Поэму экстаза” Александра Скрябина. На следующий день я получил гневное письмо от одной из зрительниц, требуя исключить такие авангардные произведения из программы. Были похожие случаи за время существования серии, но я продолжаю включать “нестандартные” работы, и большинство наших слушателей воспринимает их с интересом! Я рад тому, что образовалось целое сообщество любителей классической музыки вокруг нашей серии. Это важное достижение!

– Помогает ли ваш деловой опыт в работе над концертными сериями?

– Безусловно! Помогает умение работать с людьми, сотрудничать с такими большими организациями, как оркестры; способность налаживать связи с артистами за границей. Несмотря на войну, дирижеры и солисты продолжают приезжать и получают огромное удовольствие от выступлений в рамках нашей серии. На ближайшем концерте выступит молодой израильский пианист Алон Карив, которого горячо рекомендовали мои друзья из Израильского филармонического оркестра. Я очень рад возможности услышать его исполнение Первого концерта Брамса – непростого произведения. Дирижёром на этот раз будет Марк Ниманн из Германии, который уже выступал в Израиле с большим успехом. Он также продирижирует Пятой симфонией Бетховена.

– В заключение, расскажите, пожалуйста, о ваших планах на ближайшее время.

– Я стремлюсь к расширению Большой симфонической серии, к привлечению талантливых музыкантов на радость публике, которая растет из года в год. В дополнение к музыке – главному делу моей жизни – я интересуюсь историей, читаю литературу и использую эти знания в моих традиционных предисловиях к концертам в Герцлии.

– Спасибо за интервью и до встречи на концерте 16 марта!

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В программе концерта:

Иоганнес Брамс. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре минор, оp. 15

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 5 до минор, op. 67

Последние билеты: https://best.kassa.co.il/announce/81641

Информация о всех концертах Большой симфонической серии здесь: www.hoh–herzliya.co.il/מנויים/הסדרה–הסימפונית–הגדולה

С Амосом Тальмоном беседовала София Нимельштейн

Фотографии: Амос Тальмон – Photo © Lev Gelfand; Портрет Марка Ниманна – Photo © Kaupo Kikkas; Портрет Алона Карива – © Michael Pavia Photography.

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting