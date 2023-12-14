Анатолий Белый. Дорога к «Маленькому принцу»

Заглавное фото: Анатолий Белый – фото © Анна Киселева

1 и 15 января 2024 года на сцене зала «Цукер» Израильской Филармонии в Тель-Авиве состоится премьера на русском языке совместного проекта продюсерской компании ArtUP, поставившей год назад ставший уже легендарным антивоенный спектакль «Я здесь», и Израильского Филармонического оркестра – музыкально-литературно-художественного спектакля «Маленький принц» по книге Антуана де Сент-Экзюпери при участии камерного состава Израильского Филармонического оркестра, актера Анатолия Белого и художницы песочной анимации Марины Сосниной. Проект изначально готовился к Хануке – к празднику света, но война и разверзшийся ужас перепутали все карты. Свет Хануки прогонит тьму и – мы верим – все заложники вернутся домой и наступит мир. «Маленький принц» – самая светлая книга, автор ее погиб на войне. Но мы все на путик миру. Пока что в преддверии премьеры Анатолий Белый рассказывает о своем пути – о пути к «Маленькому принцу».

– «Маленький принц» сопровождает многих в течение жизни, мы читаем эту книгу в детстве, перечитываем в юности, потом читаем своим детям. Каждый из нас встречает своего «Маленького принца» на собственном пути. Но дороги обновляются, как и отношение к этой книге. В каком возрасте вы встретились с «Маленьким принцем»? Помните свои первые впечатления?

– Моя первая встреча с «Маленьким принцем» произошла во вполне взрослом возрасте. Не знаю почему так получилось, но в детстве эта книга прошла мимо меня, а встретился я с ней, не много не мало, в театральном институте. Мы изучали французский язык, и в рамках этого курса я участвовал в концерте – кто-то пел по-французски, кто-то читал стихи, а я со своей однокурсницей играл сцену из «Маленького принца». Мне было 23 года, я прочитал книгу на русском и отдельные главы на французском – так я познакомился с этой книгой и увлекся ею на всю жизнь. Уже будучи совсем взрослым, когда я понял, что все время отсутствую дома – то в театре, то на съемках, а дети мои растут, я договорился со своими друзьями, которые делают аудиокниги и мы сделали аудио-спектакль «Маленький принц» на диске, специально для того, чтобы дети слушали мой голос, когда меня нет рядом с ними. Было это 10 лет назад, в Москве, в замечательной студии «Вимбо». Так что эта книга идет со мной по жизни.

– Как вы воспринимаете эту книгу сейчас, в дни войны? Наверняка, иначе, чем в юности. Я читала «Маленького принца» еще в детстве и помню, что у меня были не романтические, сказочные ассоциации, а военные. Каково ваше восприятие?

– И когда я познакомился с «Маленьким принцем», и сейчас, я не рассматривал ее как детскую книгу. Мне кажется, что это абсолютно взрослое чтение, и что эта книга гораздо нужнее взрослым, чем детям. Дети выносят из прочтения свои впечатления, о которых надо расспрашивать их самих. Но мне кажется, точнее я убежден в том, что взрослым надо периодически перечитывать Экзюпери – ради терапевтического эффекта, как бальзам. Вопросы, которые в ней затрагиваются, даже со стороны абсолютно детского, наивного взгляда, совершенно актуальны и сегодня – как высказывание про баобабы, которые пустили корни, и, если их не выкорчевать, они разорвут планету на части. И про дельцов, которые за цифрами не видят никакого мира вокруг.Это картины мира – такие, какими видят мир дети. И это так узнаваемо, будто какое-то многогранное зеркало перед нами поставлено в виде фонарщиков, королей, дельцов, честолюбцев. У Шемякина есть скульптура «Дети – жертвы пороков взрослых» – скульптурная аллегория борьбы со злом. Так и главы «Маленького принца» – это осколки зеркала, в которых отражаются все пороки мира.

– В каждом предложении, в каждой фразе Экзюпери смог сконцентрировать человеческий опыт, и потому мы узнаем себя, и наш мир, и нашу планету в каждой цитате. У каждого из нас есть любимое выражение или рисунок из этой книжки. Есть ли такой у вас?

– Множество. Экзюпери удалось создать шедевр, потому что его внутренний ребенок так и не вырос, у него как будто родничок не зарос. У него была прямая связь с космосом, с мудрым детским взглядом на мир. Но я, например, очень хорошо запомнил отрывок, где он говорит – вот ты встал с утра, почистил зубы, умылся, и убери свою планету! Эти слова, такие простые и смешные, они мне сразу проникли в сердце; такая простая смешная фраза – «встал, почистил зубы, умылся – убери планету!».

Во все эти фразы необходимо вслушиваться, всматриваться, вчитываться – нам, взрослым. Поэтому мы и решили сейчас сделать это спектакль – чтобы дать возможность и время людям вдуматься в каждую из этих фраз. Если ты взрослый человек, если ты еще в состоянии думать, и тобой не овладело окружающее сумасшествие, да и если даже и овладело – просто вдумайся в эти фразы, и тогда будто короста сходит, будто ты встал под очищающий горячий душ. Когда у нас была первая репетиция с оркестром, то одна из исполнительниц заплакала…

– В чем чудо этой книжки? Почему она на нас так влияет? Вы когда-нибудь пытались это понять? Ведь это простая история, чудесно придуманная, с чудесными рисунками, но, в общем, банальность на банальности – давайте все дружить, давайте будем хорошими… Что же в ней есть такого, в этой книге?

– Не соглашусь с вами. Это не банальности, это мудрости. Я считаю, что у Экзюпери сохранялась абсолютная связь с детством. Как о Станиславском говорили – большой ребенок ходит по сцене, и невозможно оторвать глаз. Мне кажется, Экзюпери был такой же, и поэтому он и написал книгу, от которой нельзя оторваться. Он смог сформулировать мудрые вещи в простые фразы. Выразил очень коротко то, что мы пытаемся описать столь многословно. Именно он сказал: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Никто другой, а именно он. У меня абсолютное ощущение, что он был проводником мудрости, как древние китайские философы. Большой ребенок-мудрец, который поделился с нами своими знаниями.

– Через много лет после студенческого спектакля и аудио-записей вы встретились с художницей Мариной Сосниной и родилась идея литературно-музыкального спектакля с анимацией. Как эта идея возникла

– Это одна из чудесных историй. «Маленький принц» вообще притягивает чудеса. В какой-то момент поступило предложение от оркестра «Виртуозы Москвы». Тогда это было очень популярно: актеры читали сказки в сопровождении оркестров. Меня же «Маленький принц» не отпускал, и после записи диска мне очень хотелось прочитать его со сцены. Одновременно я познакомился с Игорем Шамраевым, представителем фонда наследия Сент-Экзюпери, разработавшего коллекцию совместно с ЛФЗ – фарфоровым заводом, на основе персонажей «Маленького принца». Создала рисунки художница Марина Соснина, я с ней познакомился и выяснилось, что она – художница песочной анимации, у нее своя уникальная технология с использованием видео, красок, цветного песка, с использованием эбру – водной анимации. Она делает невероятные вещи. Сам Б-г велел, чтоб мы оба были на сцене, и прямо при зрителях совершалось это чудо. Таким образом возник треугольник: Марина стоит на сцене и рисует с помощью песка и своей уникальной технологии, а зрители наблюдают чудо рождения песочного рисунка, я – в качестве рассказчика и оркестр. Получилась абсолютная магия.

– Сколько таких спектаклей вам удалось показать в Москве?

– Немного. «Виртуозы Москвы» очень занятые люди, у них плотный график. Мы играли в концертных залах в Москве, съездили несколько раз в Петербург и в еще несколько городов.

– Сейчас вы собираетесь сделать это в Израиле. Впервые на сцене филармонии будет звучать произведение на русском языке. Я знаю, что компания ArtUp, благодаря которой год назад родился ставший уже легендарным спектакль с вашим участием «Я здесь», обошедший весь мир, много лет сотрудничает с Филармонией и смогла убедить их в том, что именно сейчас, именно на русском языке надо делать такой спектакль, совместный проект, который, возможно позже перерастет в отдельный цикл. Компания выкупила авторские права на спектакль «Маленький принц», на использование знаменитого перевода Норы Галь, прославившейся переводом с французского этой книги.

– Идея сделать этот спектакль в Израиле родилась около года назад. Прежде всего благодарность Израильской филармонии, музыканты которой участвуют в нашем спектакле. И благодарность продюсерской компании ArtUp и лично Марине Аксельрод, благодаря усилиям которых год назад родился спектакль «Я здесь». Шли долгие переговоры с филармонией, но всё получилось. Мы мечтаем поставить этот спектакль и на иврите, но для этого нужно усердие, время и силы. И я этого очень хочу.

– Какова музыкальная канва спектакля?

– Кое-что взяли из московской версии, кое-что заменили. Сейчас это другое прочтение, мы не перенесли прежний спектакль «под копирку», а сделали новую музыкальную интерпретацию. В каких-то сценах музыка стала более проникновенной, драматичной, менее эксцентричной. Кстати, волею судьбы, в состав Израильского Филармонического оркестра сейчас вошел новый репатриант, скрипач Лев Иомдин, который играл в «Виртуозах Москвы», когда мы ставили с ними «Маленького принца».

– Вот это совпадение – под стать самой книге. Но, насколько я поняла, анимация будет на экране. Марина Соснина пока не может прилететь в Израиль…

– На экране будет весь тот видеоматериал, который был показан в прежнем спектакле. Марина Соснина записала и прислала видеофайлы всех фрагментов. В зале есть большой экран, и на него они все будут проецироваться. Перед зрителями будет оркестр, я сам и видеоряд, который Марина Соснина специально создала для концертов в Израиле, что-то поменяв, усовершенствовав, обновив. Мы создаем полное ощущение, что Марина находится с нами и рисует прямо сейчас, на экране будут видны ее руки, она сама появится на экране. В некоторых сценах я с ней даже общаюсь. Но всех секретов я, конечно, открывать не буду.

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Антуан де Cент-Экзюпери. «Маленький принц».

Литературно-музыкальный спектакль для всей семьи.

Совместный проект ArtUP и Израильского Филармонического Оркестра – впервые на русском языке.

Рассказчик – Анатолий Белый.

Художница – Марина Соснина (песчаная анимация).

Камерный состав Израильского Филармонического оркестра – струнный ансамбль из 11 музыкантов.

Прозвучат произведения Вивальди, Рахманинова, Моцарта, Грига, Баха и других композиторов.

Тель-Авив, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер»

1 января 2024 года, понедельник, 16:30 и 18:30

15 января 2024 года, понедельник, 16:30 и 18:30

Заказ билетов – https://artup.co.il/event/109/

Сайт ART UP https://artup.co.il/

Фейсбук – https://www.facebook.com/ArtUp.il/

Интервью взяла Маша Хинич