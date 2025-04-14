Настоящая история об Орфее

Текст – © Маша Хинич. Фото – © Александр Ханин

«Во время войны тоже пели птицы. В этом-то и ужас… И вместе с тем утешение».

«Времеубежище». Георги Господинов



Я нервничала перед премьерой «Орфея» наверняка меньше, чем нервничали актёры и музыканты, но нервничала, поскольку была связана с появлением этого спектакля еще с июля прошлого года. И вот «Орфей» на сцене, во плоти. В музыке, в игре, в движении, в впечатлениях. В тех впечатлениях, которые надолго цепляют не только память, они «застревают в животе», в глубине тела. Современное видение мифа об Орфее – мифа о горе и силе, примирении и продолжении – осознаешь не только разумом, но и телом. Особенно сегодня, когда можно успеть не добежать до убежища. Ракеты в Израиле, ракеты в Сумах.

В древних мифах (и новых идеологиях) не рекомендуется оборачиваться назад. В апокалиптической и воинственной реальности, где правительства и идеологии разваливаются, где Бог теряет бдительность, а искусственный интеллект принимается как истина, многие ищут путь к миру и безопасности в гомоне безумия. В чем же заключается преступление прошлого и почему нельзя оборачиваться? Оборотившись назад, Орфей навсегда потерял Эвридику, а жена Лота превратилась в соляной столб. Тех, кто не может забыть прошлое, попросту забирают силы судьбы. А психологи всё говорят и убеждают: надо начинать заново, с чистого листа, без памяти.

Орфей – внук титаниды Мнемозины, богини Памяти, и, как и в случае со всеми божествами, ее дары могут принести и горе, и исцеление. Сама память – и есть горе и исцеление. Об этом пьеса и спектакль Эстер Дамскер в ее же режиссуре при участии Анатолия Белого, Елены Яраловой и музыкантов камерного состава Израильского Филармонического оркестра – о горе и исцелении, о мифе и нашем восприятии правды.

Там по простору они то рядом гуляют друг с другом,

То он за нею идет, иногда впереди выступает,

И не страшась, за собой созерцает Орфей Эвридику.

Овидий

Один и тот же миф можно понимать по-разному, в зависимости от того, на какой аспект, какой эпизод, какую фигуру, какую версию мы направляем наше внимание. А правда – сколько у нее аспектов? Сколько восприятий? Мифы переосмысливаются на протяжении веков и как именно такое переосмысление позволяет им жить дальше. Как нам переосмыслить правду и жить дальше? Воззвать к богам или воспользоваться заклинаниями? В античной Греции поэты считались обладателями ниспосланных богами способностями чародеев, магами. Их напевы и были заклинаниями. Чего добивается Орфей своим пением? Пытается музыкой – божественным даром – смягчить сердца богов? Чего он добивается от профессора Глюка. Глюка?? О, какая фамилия с двойным дном… О, а профессор оказывается еще и женщина. А Орфей и женщины…

В этом спектакле можно выстраивать десятки ассоциативных цепочек, но куда они приведут? В ад или к выходу из него? Ему – Орфею – возможно, нужно потерпеть настоящее поражение, чтобы найти себя, признать реальность утраты и смерти.

Реальность утраты и смерти сейчас, сегодня, во время войны, которая нас не оставляет.

На этом спектакле переживаешь все стадии горя, все разговоры психологом. Его боль и ее стойкость. Актёры играют так , что ты не можешь быть не с ними, или даже ими, их образами, их речью, их музыкой. Музыка…

В «Орфее» – музыка не иллюстрация, не фон, не отдельные музыкальные номера, ставшие частью действия. Музыка в «Орфее» – самодостаточна и не менее значима, чем слово, дополняя драму пластами иных смыслов и восприятий. У каждого образа – своя тема, у каждого высказывания своя мелодия. Музыканты Израильского Филармонического оркестра создают невесомую ткань музыки, на которой вышиваются слова. Ткань, которая окутывает сцену, актеров, декорации, весь зал. А там, где ткань музыки прорывается – там прорывается боль Орфея.

Недаром постоянный лейтмотив спектакля – мелодия из оперы «Орфей» Глюка. В спектакле звучт звучат произведения Антона Веберна, Густава Малера, отрывки из симфонии Пьетро Локателли, пассакалия Игнаца фон Бибера, «Шторма» Вивальди из «Времён года», ария из Страстей по Матфею – духовной оратории Баха, ставшей звуковым полотном спектакля и, как итог, – знаменитое «Размышление» из оперы «Таис» Жюля Массне. «Размышление» – светлая музыка надежды – какой значимый финал музыкальной ткани спектакля, так точно совпадающий с драматической сутью «Орфея».

Ближайшие показы «Орфея» – музыкально-драматического спектакля на русском языке при участии ведущих русскоязычных актеров Израиля Анатолия Белого и Елены Яраловой и музыкантов Израильского филармонического оркестра состоятся 13 мая в Ашдоде, 14 мая в Ноф ха-Галиль, 16 июня – в Кирьят-Яме.

Подробности и билеты – https://artup.co.il/event/143