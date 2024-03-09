Ансамбль «Бат-Шева» представляет: «Ниху́с»

«Ниху́с» – балет-одиссея хореографа Гилеля Когана. Непросто перевести слово «Ниху́с» на русский язык в данной – балетной – коннотации.

«Ниху́с» – это атрибуция, присвоение, принадлежность, утверждение, констатация, установление, это некий термин, которым можно объяснить механизм причин поведения другого человека. В данном случае – 18 человек – танцоров молодежной труппы «Бат-Шевы», для которых хореограф Гилель Коган, также воспитанник «Бат-Шевы», танцевавший в этой труппе и поставившей для нее уже несколько балетов, сотворил «Ниху́с» Но оставим название таким, каким оно звучит на иврите – «Ниху́с», тем более, что премьера пройдет именно в Израиле, в Тель-Авиве и уже совсем скоро.

Премьера «Ниху́с» пройдет в Тель-Авиве 18 марта, а затем «Ниху́с» будет показан 19, 21 и 22 марта, а также 5, 6 и 7 апреля в Тель-Авиве, 2 апреля в кибуце Ифат, 2 мая в Хайфе и 16 мая в Иерусалиме.

Заказ билетов – https://batsheva.co.il/en/schedule/

Лауреат многих премий, хореограф и танцовщик Гилель Коган вновь возвращается в ансамбль «Бат-Шева», где он танцевал в середине 1990-х – но на сей раз возвращается в качестве хореографа, после успеха его работ «We Love Arabs» в 2013 году и «THISISPAIN» в 2022 году – успеха как в Израиле, так и во всем мире, что сделало его одним из самых заметных хореографов, работающих сегодня в Израиле. Коган – хореограф, Коган – зачарованный путешественник странствует по сферам мира искусства, демонстрируя, как искусство в целом и как танцовщик и его тело, в частности, могут стать площадками для создания конструкций – от культурных до политических.

В путешествие он отправляет и танцовщиков «Бат-Шевы», путешествие в «Ниху́с» – в мир, наполненный поисками, цитатами, ассоциациями, впечатлениями, отсылками к множеству культур – близким и далеким. К культурам, ожидающим, что они могут исчезнуть, могут быть разграбленными, стертыми, вновь возникшими, возрожденными. Балет Когана – это шествие-карнавал, бал-маскарад, где пересекаются границы политкорректности ради творческой и физической свободы, праздник тела, как инструмента творца и как инструмента самовыражения в языке танца. Материал – то есть танцор – подчиняется рукам создателя и глазам зрителей. Его – материала – танец виртуозен, соблазнителен, практически сакрален.

Гилель Коган превращает своих исполнителей, своих танцоров в объект своего творчества, выявляя скрытые механизмы, заложенные в структуре взаимоотношений между ним – хореографом и между ними – материалом.

В молодежной труппе «Бат-Шевы» собраны танцовщики из нескольких стран мира, общее для них – юность, любовь к балету и безмерное увлечение языком движения гага, разработанного Охадом Нахариным. На сей раз гага, превращенная в одиссею, исполняется под классические вальсы, ритмы африканских перкашн, песнопения американских индейцев. Это рэп и модерн, и много цитат, даже из «Черного молока» Нахарина.

Этот балет – действительно путешествие, одиссея в поисках кабинета курьезов, где хранится настоящее «настоящее» и «настоящие» фальшивки – ценно и то, и другое. «Ценно и то, – говорит Гилель Коган, – что мы собрались именно здесь – в Неве-Цедеке, бывшим 30 с лишним лет назад приютом наркомании, бедности и проституции, а сейчас мы здесь творим новую культуру, к которой мы и принадлежим, с которой себя ассоциируем. Так что давайте перед представлением выключим телефоны и вспомним о принадлежности».

Гилель Коган любит поговорить. Он этого не скрывает, а наоборот – подчеркивает, как подчеркивает и то, что любит вставлять текстовые фрагменты в свои хореографические спектакли. Тексты будут и на сей раз: тексты-курьезы- характеристики самих танцовщиков, столь разных и столь слаженно танцующих в ансамбле. Показанные на презентации «Ниху́с» отрывки поражали именно сыгранностью, вернее станцованностью, и тем, как в этих отрывках – одновременно и намеренно – подчёркнута индивидуальность каждого исполнителя. Поразило и то, как «гершвино-нью-йоркские» сцены переходили в африканские. Впрочем, поразила каждая сцена и отношение доверия между танцорами и хореографом, их умение выразить себя через другого, умение превратить тело в инструмент хореографа, в язык танца, а ансамблевую слаженность – в импровизацию.

«Ниху́с» – это рассказ о балете и в то же время рассказ об отношениях танцора-объекта и хореографа-субъекта. Это решение дилеммы, кризиса, это материал в руках творца. Чайковский и Петипа создавали Щелкунчика, не давая свободы танцовщикам. Здесь же свобода присутствует в каждом жесте, и материалом для хореографа становятся также и зал, публика. Свобода – как символ – соединяет современные дилеммы, курьезы, индивидуальность, тело, возраст, гендер. И потому хореограф даёт танцовщикам возможность говорить, даёт им текст.

С другой стороны, может свобода в искусстве – это ловушка? Тем более, что часть сцен «Ниху́с» исполняется в масках, сделанных точно по слепкам с лиц каждого из танцовщиков. И ведь это тоже курьёз: маска обезличивает, маска должна скрывать, а здесь маска, скрывая, показывает, возможно, истинное лицо. И вновь, как в кунсткамере становится интересно, что «настоящее», что реальнее – маска, фальшивка или лицо? И тогда становится понятно: не важно кто ты – важно, что ты умеешь делать.

Белая маска – это символ. Возможно, это символ присвоения – присвоения человеку или группе неких характеристик, вне поле прямого восприятия. Маска нужна, потому что только наблюдения недостаточно для взаимодействия с окружением. Маска – это достраивание восприятия, атрибуция принадлежности, «ниху́с»… А в конце это одиссеи появится бабочка. Куда она летит – еще неизвестно. Премьера – 18 марта. Тогда и узнаем.

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«Нихус». Премьера – 18 марта 2024 года

Молодежная группа ансамбля «Бат-Шева»

Хореграфия: Гилель Коган.

Драматург постановки: Шарон Цукерман-Визер / Дизайн освещения и пространства: Надав Барнеа / Художник: Летиция Булло / Дизайн костюмов: Эвелин Тердиман / Маски: Nothing’s Personal Матан Майерсон и Раз Синтова

Премьера «Ниху́с» пройдет в Тель-Авиве 18 марта, а затем «Ниху́с» будет показан 19, 21 и 22 марта, а также 5, 6 и 7 апреля в Тель-Авиве, 2 апреля в кибуце Ифат, 2 мая в Хайфе и 16 мая в Иерусалиме.

Заказ билетов – https://batsheva.co.il/en/schedule/

Сайт ансамбля «Бат-Шева» – https://batsheva.co.il/

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/BatshevaDanceCompany/

Текст – Маша Хинич. Фото – © Ascaf (дизайн – «Лига») – представлено пресс-службой ансамбля «Бат-Шева».