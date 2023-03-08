fbpx
Камерная

Ансамбль “Феникс” на старинных инструментах представляет “Искусство Фуги” И.С.Баха

By
Posted on

Ансамбль “Феникс” на старинных инструментах представляет “Искусство Фуги” И.С.Баха.
Исполнители:
Исоко Хирата – барочная скрипка
Алма Меир Нир – корнет и блокфлейта
Рахель Рингильштейн – барочный альт
Соня Навот – виола да гамба
Мирна Герцог – виола да гамба и художественный руководитель
Концерты состоятся:
Пятница 10.03.23 в 11:00
Хайфа, студия Бейт Гехт, улица Анаси 142, Центр Кармель
Заказ билетов: 04 836-3804
Вторник 14.03.23 в 20:00
Раанана, Камерный зал, Коннсерватория, улица Ацион 48.
Билеты: https://tickets.raanana.muni.il/event/20402
Четверг 16.03.23 в 20:00
Тель Авив, Студия Аннет, центр Фелиции Блументаль,
улица Швиль Амерец 2
Билеты: https://ticks.co.il/event.php?i=7NozrByxh51
Суббота 18.03.23 в 11:00 am
Иерусалим, Центр Эден Тамир, Эйн Керем,
в рамках Фестиваля Баха Иерусалимского Барочного Оркестра
Билеты: https://eventbuzz.co.il/lp/event/ipdnq
Суббота 01.04.23 в 12:00
Магдала, (“Помпеи Галилеи”), Duc In Altum Church
Билеты: https://ticks.co.il/e/uO0oxAyHNm1
PHOTO by © Yoel Levy

Related Items:, ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com