Ансамбль “Феникс” на старинных инструментах представляет “Искусство Фуги” И.С.Баха.

Исполнители:

Исоко Хирата – барочная скрипка

Алма Меир Нир – корнет и блокфлейта

Рахель Рингильштейн – барочный альт

Соня Навот – виола да гамба

Мирна Герцог – виола да гамба и художественный руководитель

Концерты состоятся:

Пятница 10.03.23 в 11:00

Хайфа, студия Бейт Гехт, улица Анаси 142, Центр Кармель

Заказ билетов: 04 836-3804

Вторник 14.03.23 в 20:00

Раанана, Камерный зал, Коннсерватория, улица Ацион 48.

Билеты: https://tickets.raanana.muni.il/event/20402

Четверг 16.03.23 в 20:00

Тель Авив, Студия Аннет, центр Фелиции Блументаль,

улица Швиль Амерец 2

Билеты: https://ticks.co.il/event.php?i=7NozrByxh51

Суббота 18.03.23 в 11:00 am

Иерусалим, Центр Эден Тамир, Эйн Керем,

в рамках Фестиваля Баха Иерусалимского Барочного Оркестра

Билеты: https://eventbuzz.co.il/lp/event/ipdnq

Суббота 01.04.23 в 12:00

Магдала, (“Помпеи Галилеи”), Duc In Altum Church

Билеты: https://ticks.co.il/e/uO0oxAyHNm1

PHOTO by © Yoel Levy

