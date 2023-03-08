Ансамбль “Феникс” на старинных инструментах представляет “Искусство Фуги” И.С.Баха.
Исполнители:
Исоко Хирата – барочная скрипка
Алма Меир Нир – корнет и блокфлейта
Рахель Рингильштейн – барочный альт
Соня Навот – виола да гамба
Мирна Герцог – виола да гамба и художественный руководитель
Концерты состоятся:
Пятница 10.03.23 в 11:00
Хайфа, студия Бейт Гехт, улица Анаси 142, Центр Кармель
Заказ билетов: 04 836-3804
Вторник 14.03.23 в 20:00
Раанана, Камерный зал, Коннсерватория, улица Ацион 48.
Билеты: https://tickets.raanana.muni.il/event/20402
Четверг 16.03.23 в 20:00
Тель Авив, Студия Аннет, центр Фелиции Блументаль,
улица Швиль Амерец 2
Билеты: https://ticks.co.il/event.php?i=7NozrByxh51
Суббота 18.03.23 в 11:00 am
Иерусалим, Центр Эден Тамир, Эйн Керем,
в рамках Фестиваля Баха Иерусалимского Барочного Оркестра
Билеты: https://eventbuzz.co.il/lp/event/ipdnq
Суббота 01.04.23 в 12:00
Магдала, (“Помпеи Галилеи”), Duc In Altum Church
Билеты: https://ticks.co.il/e/uO0oxAyHNm1
PHOTO by © Yoel Levy
Ансамбль “Феникс” на старинных инструментах представляет “Искусство Фуги” И.С.Баха
Ансамбль “Феникс” на старинных инструментах представляет “Искусство Фуги” И.С.Баха.