Текст и фото – по материалам пресс-релиза. На верхнем фото – работа Юваля Шальмона (факультет визуальных коммуникацийיובל שלמון- תקשורת חזותית)

Холонский технологический институт (HIT)

Выставка выпускников 2025 года

Авангард прикладного творчества, призма реальности

Выставка выпускников факультета дизайна Холонского Технологического института (HIT) предлагает заглянуть в мир будущих дизайнеров. Это праздник мультидисциплинарного творчества, демонстрирующий кульминацию четырёхлетнего учебно-творческого пути — через сотни оригинальных, критических и вдохновляющих проектов, стремящихся не только показать, но и изменить.

Проекты, представленные на выставке, охватывают широкий спектр областей, подходов и стилей — от промышленного дизайна и проектирования пользовательского опыта до визуальной коммуникации, анимации и дизайна интерьера, включая технологический дизайн, технологическая устрйчивость и социальные системы. Они варьируются от концептуального мышления до практических разработок, от личных исследований до актуальных тем, таких как гендер, идентичность, травма, социальные инновации и последствия политической ситуации в Израиле. Многие из работ демонстрируют глубокую вовлечённость в общественные процессы и реальную попытку создать перемены — используя дизайнерские инструменты как движущую силу осознания, действия и надежды.

«Выпускная выставка — это символический момент коронации. Это вершина крутой тропы, на которой провозглашается: “Вы — дизайнеры!” Но помимо церемонии, это смелая демонстрация взглядов, вопросов, мечтаний и решений — всё вместе образует пульсирующую сеть следующего поколения израильского мира дизайна», — говорит Дуди Равад, декан факультета дизайна HIT.

Выпускная выставка 2025 года — с 7 по 20 августа,

Холонский Технологический институт ( HIT ).

Вход свободный!

7 августа 2025 года откроется выставка выпускников факультета дизайна Холонского Технологического института (HIT) — кульминационное событие академического года и финальный рубеж в творческом пути его выпускников.

Работы, представленные на выставке, отражают суть всего маршрута, пройденного студентами

и студентками за четыре года обучения — полный спектр навыков, дизайнерских концепций

и критического мышления, связанного с реальностью. В результате рождается многоликая демонстрация современного дизайна, пересекающего дисциплинарные границы и раскрывающего широту человеческой деятельности, на которую влияет дизайн.

«Выставка выпускников — это не просто демонстрация результатов, это “маркер качества” всей учебной программы», — говорит Дуди Равад, декан факультета дизайна. — «В отличие от лакмусовой бумажки в лаборатории, здесь мы имеем дело с живым, дышащим и видимым испытанием четырёх лет учёбы, глубокого и сложного процесса создания, собранием сотен абсолютно личных работ — которые вместе формируют панорамный, показательный портрет эпохи, поколения и мировоззрения».

В этом году особенно выделяются проекты с социальным и общественным акцентом, свидетельствующие о личной и гражданской вовлечённости выпускников факультета. Например, дипломный проект Лиоры Манашеров с кафедры дизайна интерьера — «Городские призраки», посвящён оживлению «тёмных точек» городского пространства: заброшенных зданий и запущенных территорий. Проект предлагает адаптивную систему, создающую платформу для городских событий.

Проект «Pivot» Галии Ньюман с той же кафедры посвящён обществу и сообществу. Он родился из стремления изменить наш потребительский образ жизни, продвигать целостность и долгосрочность и превратить покупки секонд-хенда в современный, доступный и вдохновляющий опыт. Pivot интегрируется в существующее здание торгового центра и работает изнутри, чтобы противостоять вызовам потребления — создавая центр знаний, образовательное пространство и новое сообщество, инициирующее подлинный диалог о ценностях современного израильского общества.

Лиор Зицер с кафедры визуальной коммуникации разработал проект «Рука об руку» — чувствительное цифровое пространство, поддерживающее людей в их последнем жизненном пути. Оно предлагает ясность, уважение и сопровождение с помощью персонализированных инструментов, достоверной информации и человеческого контакта.

Многие проекты отвечают на вызовы окружающего мира. Так, проект Идана Лева с кафедры визуальной коммуникации — «Выбираю остаться» — видеоролик, отражающий внутренний диалог множества людей в Израиле: остаться в любимой стране или искать будущее в другом месте.

Проект Майи Валент с кафедры дизайна интерьера — «Эхо | Циклы новостей и слухов издалека» — задаёт вопрос: «Где находится израильская «асбара» (пропаганда) сегодня?» Это коммуникационный центр, приглашающий зарубежных журналистов познакомиться с ценностями, историями и особенностями страны в форме личного и опытного взаимодействия.

Ади Маром с кафедры промышленного дизайна разработала систему домашней реабилитации для людей с ампутированной нижней конечностью — для улучшения равновесия, укрепления специфических мышц и стимулирования самостоятельной и приятной тренировки.

Проект Ноа Мораг с кафедры визуальной коммуникации — визуально-документальная книга, основанная на свидетельстве Нирит Хонвальд-Корнфельд, медсестры из кибуца Беэри, которая оказывала помощь раненым во время нападения 7 октября, находясь под прямой угрозой и проявив глубокое личное самопожертвование. Книга предлагает экспериментальный, эмоциональный, аналитический и визуальный опыт, который не ограничивается документированием, а открывает путь к осмыслению и интерпретации.

Однако не только война представлена в проектах, откликающихся на реальность. Многие студенты предлагают инициативы, способные изменить действительность благодаря грамотному использованию дизайнерских инструментов.

Так, Ассаф Цаудер с кафедры промышленного дизайна разработал холодильник для фруктов и овощей, призванный сократить их выбрасывание в домашних условиях. Он предлагает новую «аппетитную» подачу продуктов и стимулирует их использование.

Юваль Шальмон с кафедры визуальной коммуникации создал интерактивную инсталляцию / выставку о вмешательстве человека в природу — через технологии скрещивания и генной инженерии — исследующую напряжение между улучшением и искажением, контролем и утратой.

Ор Лапин с кафедры дизайна интерьера разработала мобильную площадку для занятий спортом — с целью привнести спортивный опыт к тем, кто обычно не занимается физической активностью, побудить их встать с дивана, выйти из дома, встретиться с другими, двигаться и исцеляться.

На выставке также ярко выражено глубокое понимание дизайна как моста между технологиями и пользователем. Многие проекты касаются дизайна в эпоху искусственного интеллекта.

Проект «Из хаоса к порядку» Николь Сергеев с кафедры промышленного дизайна документирует личное путешествие по созданию чайника с использованием ИИ — исследуя, как эти инструменты меняют нашу работу и само понимание креативности.

Проект не даёт однозначных ответов, а поднимает фундаментальные вопросы: какова роль человека-дизайнера, если ИИ предлагает бесконечные опции? В чём заключается уникальная ценность интуиции и чувства в сравнении с алгоритмами? И каков потенциал контролируемой «потери контроля» в творческом процессе?

Эшед Шалев с кафедры визуальной коммуникации создал книгу «Умное устройство — глупый пользователь», исследующую, как — и могут ли — дизайнеры оставаться актуальными в эпоху ИИ, и какой новый дизайнерский манифест они должны принять.

В этом году в выставке также примут участие выпускники магистратуры по дизайну технологической среды. Эта программа исследует взаимодействие между человеком, технологией и средой в развивающуюся цифровую эпоху.

Программа готовит дизайнеров с критическим мышлением и высоким технологическим уровнем, способных справляться с вызовами будущего. Студенты знакомятся с передовыми технологиями и актуальными методами исследования, обучаются через практические проекты и сотрудничают с индустрией. Выпускники программы готовы к лидерству в области технологического дизайна и к ключевым ролям в ведущих компаниях.

В заключительной выставке представлены 11 проектов, среди которых — «Вечный огонь» Керен Релеви, созданный в сотрудничестве с Мирьям Лешем-Мосли. Проект посвящён памяти жертв антисемитизма на протяжении истории. Это не просто мемориальный проект: через картографию событий авторы стремятся задать вопросы о еврейской идентичности в контексте сложной современной реальности и создать интерактивный опыт, который фиксирует не только утрату, но и силу, возникающую из неё.

«Выпускная выставка — символический момент коронации. Это вершина крутой тропы, на которой мы возлагаем “меч посвящения” на плечи выпускников и провозглашаем: “Вы — дизайнеры!” Но помимо церемонии, это смелая демонстрация взглядов, вопросов, мечтаний и решений — всё это вместе формирует пульсирующую сеть нового поколения мира дизайна в Израиле», — говорит Дуди Равад, декан факультета дизайна HIT, Технологического института Холона.

Руководители кафедр:

Эрез Бахар — заведующий кафедрой визуальной коммуникации

Уди Кремски — заведующий кафедрой интерьерного дизайна

Офер Зик — заведующий кафедрой промышленного дизайна

Проф. Ханан Камински — заведующий программой магистратуры по дизайну технологической среды

Кураторы:

Юваль Шавит — интерьерный дизайн

Инбаль Реувен — визуальная коммуникация

Шахар Кедем — промышленный дизайн

Яэль Эйлат ван Эссен — магистратура по дизайну технологической среды

Выставка выпускников 2025 года, 7–20 августа

HIT — Холонский Технологический институт, факультет дизайна

корпус 6, ул. Элиэзер Хофайн 59, Холон

Торжественное открытие: 7 августа в 19:00

Часы работы: воскресенье – четверг: 10:00–21:00

пятница: 10:00–14:00 суббота: выходной

Вход на выставки свободный!