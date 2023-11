Ансамбль «Меццо»: «Бах и кантаты»

Несмотря на то, что пушки гремят, музы не молчат

Ансамбль «Меццо» (Mezzo Ensemble) открывает свой третий сезон музыкальным праздником с участием многих певцов и музыкантов, посвященный кантатам Баха.

Произведения Баха будут исполнены в специальной аранжировке для квартета певцов «Ансамбль Мизерелли» (Miserelli Ensemble) под руководством баса Яира Полищука, Mezzo Ensemble и струнного квартета.

Среди прочего, в программу также войдут избранные отрывки из известного мотета «Jesu, meine Freude» (Jesus, my joy, BWV 227) – самого продолжительного мотета Баха, ставшего одной из творческих вершин этого жанра композитора.

Тель-Авив, суббота, 9 декабря, студия «Annette», 13:00

Кибуц Нахалаль – суббота, 6 января, «Бейт ха-Ам», 11:00

Среди вокально-инструментальных сочинений Баха самую большую группу составляют кантаты – их сохранилось свыше двухсот, но очень значительная часть утеряна. Можно предполагать, что всего в этом жанре написано было около трехсот опусов. Громадное большинство составляют духовные кантаты, которые, кстати сказать, сам композитор называл обычно концертами, мотетами, иногда пассионами. Интерес к музыке этого рода Бах впервые проявил еще в юношеские годы в Арнштадте и сохранил его до последних лет жизни. Свыше двухсот пятидесяти кантат (духовные, светские кантаты-поучения, праздничные, кантаты-драмы, мотеты, песни, хоралы) были созданы в лейпцигский период.

В центре этой особой программы ансамбля «Меццо» – две известнейшие кантаты Баха: «Из глубины взываю к Тебе, Господи» и «Jesu, meine Freude» («Иисусе, моя радость») для солистов, оркестра и гобоя.

В специальной аранжировке, написанной для этого концерта, роль оркестра исполнят Miserelli Ensemble и струнный квартет, а партию гобоя, переложенную для различных флейт, исполнит Дорет Флорентин. Такая уникальная оркестровка раскрывает сложное и интимное переплетение голосов и инструментов.

Также в программе избранные отрывки из известного мотета «Jesu, meine Freude» (Иисусе, моя радость, BWV 227), самого продолжительного мотета Баха и одной из творческих вершин жанра. Этот вокальный праздник украсят также несколько инструментальных эпизодов из «Искусства фуги», включающего в себя 14 фуг и 4 канона. Бах не успел завершить «Искусства фуги» перед смертью, но все главы «Искусства фуги» построены на одной и той же музыкальной теме, причем композитор виртуозно развивает один и тот же материал множеством способов и раскрывает свой музыкальный гений.

«Бах и кантаты»

Ансамбль «Меццо» принимает ансамбль «Мизерелли»

Яала Авиталь, сопрано

Ницан Алон, меццо-сопрано

Дорон Флорентин, тенор

Яир Полищук, бас, художественный руководитель ансамбля «Мизерелли»

Дорет Флорентин, флейты, художественная руководитель ансамбля «Меццо»

Ноам Шос, барочная скрипка

Дафна Равид, барочная скрипка

Яэль Патиш, барочный альт

Орит Мессер-Якоби, барочная виолончель

Гидеон Бертлер, барочная гитара

Евгений Лисогорский, чембало

В программе:

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (Out of the depths I call, Lord, to You), BWV 131

Jesu Meine Freude, BWV 227

Контрапункты 2 и 13 из «Искусства фуги», BWV 1080

Тель-Авив, суббота 9.12.23 в 13:00, студия «Annette», Швиль ха-Мерец, 2

Кибуц Нахалаль, суббота 6.1.24 в 11:00, «Бейт ха-Ам»

Стоимость билета:

100 шекелей – обычный, 85 шекелей – пенсионеры, 50 шекелей – студенты

Ссылка для информации и покупки билетов:

Тель-Авив, студия «Annette» – https://ticks.co.il/event.php?i=BfjtD7X8qh1

Ссылка для приобретения абонементов на серию концертов ансамбля «Меццо» – https://ticks.co.il/event.php?i=KfZnTLfAki1

Ссылка для информации и покупки билетов на концертов 6 января в «Бейт ха-Ам» в кибуце Нахалаль – https://eyz.smarticket.co.il/

.