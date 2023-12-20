«Бах и концерты». Мелодия, которая волнует сердце…

Верхнее фото: © Yoel Levy

«Цель музыки – трогать сердца»

Иоганн Себастьян С. Бах

Ансамбль MEZZO представляет во втором концерте своего «Баховского» цикла программу «Бах и концерты», в которых примут участия приглашенные из-за рубежа солисты: скрипачка Кати Дебрецени (Великобритания/Израиль), скрипачка Лилия Славный (Нидерланды/Израиль), клавесинист Цви Меникер (Германия/Израиль), а также руководитель ансамбля MEZZO флейтистка Дорет Флорентин.

Эти музыканты примут участие в программе, посвященной исполнению виртуозной музыки. В центре программы – четыре концерта Иоганна Себастьяна Баха:

Концерт для клавесина и двух флейт № 6 фа мажор, версия Бранденбургского концерта № 4, два концерта для флейты и скрипки, а также Концерт для клавесина с оркестром BWV 1053 в аранжировке Кати Дебрецени для скрипки и оркестра.

Тель-Авив, 29 декабря, пятница, 13:00, студия «Аннет».

Хайфа, 30 декабря, суббота, 12:00, зал «Кригер».

Концерты Баха – это музыкальный диалог солиста (или группы солистов) и аккомпанирующего им оркестра. Используя контраст, заложенный в концертную форму, композитор объединяет блестящую технику и музыкальность в богатую полифоническую ткань. В концертную программу ансамбля MEZZO войдут разнообразные отрывки в исполнении солиста и солистов с оркестром: флейта и скрипка, две флейты и клавесин, и т.д.

Традиция исполнения концертов Баха имеет увлекательную историю: во многих случаях оригинальная версия партитуры была утеряна, и оставались лишь собственные адаптации Баха и намеки на источники вдохновения, скрывающиеся в кантатах. Ансамбль MEZZO следует этой традиции и исполняет восстановленную версию концерта BWV 1059R в переложении для флейты с оркестром и концерта BWV 1060R в переложении для флейты и скрипки с оркестром.

Также в программе: премьерное исполнение в Израиле концерта BWV 1053R в специальной аранжировке Кати Дебрецени для барочной скрипки, основанной на клавесинном концерте BWV 1053 и отрывках из двух более ранних кантат, переложенных в данном случае для скрипки с оркестром.

И вдобавок – знаменитый и всеми любимый Бранденбургский концерт № 4 в редакции для клавесина, двух флейт и оркестра

Ансамбль MEZZO. Художественный руководитель – Дорет Флорентин.

Программа «Бах и концерты».

Кати Дебрецени – барочная скрипка.

Лилия Славный – барочная скрипка.

Цви Меникер – клавесин.

Дорет Флорентин – флейта.

Майя Зота – флейта.

Юлия Лурия – барочная скрипка.

Мирьям Пнейгарт – барочный альт.

Орит Мессер-Якоби – барочная виолончель.

Эран Боровиц – контрабас.

В программе:

Концерт для скрипки с оркестром BWV1053R (аранжировка – Кати Дебрецени)

Концерт для флейты с оркестром BWV 1059R

Концерт для флейты, скрипки и оркестра BWV1060R

Концерт для клавесина, двух флейт и оркестра BWV1057

Пятница, 29 декабря 2023 г., 13:00, Студия «Аннет», Швиль Хамерец, 2, Тель-Авив

Суббота, 30 декабря 2023 г., 12:00, зал «Кригер» – улица Элияху Хаким, 6, Хайфа

Стоимость билетов: 100 шекелей – обычный, 85 шекелей – пенсионеры, 50 шекелей – студенты.

Ссылка для информации и заказа билетов:

Студия Аннет» – https://ticks.co.il/event.php?i=O3RXHmuvbS1

Ссылка для приобретения абонемента на цикл концертов https://ticks.co.il/event.php?i=KfZnTLfAki1

Для заказа билетов в Хайфе: 04-8363804, hchamber@netvision.net.il

Ссылки для прослушивания:

Концерт Баха для клавесина с оркестром ми-бемоль мажор BWV1053 в обработке Кати Дебрецени для скрипки с оркестром си мажор, первая часть – Аллегро. Концерт в стиле барокко с оркестром English baroque soloists/John Eliot Gardiner

https://www.youtube.com/watch?v=gbPHdr2O3mY

Антонио Вивальди – Концерт для флейты си-бемоль мажор RV 444, первая часть: Allegro Moletto

https://www.youtube.com/watch?v=v18BrCoXL_4

Ensemble MEZZO

https://www.doretflorentin.com

https://www.facebook.com/ensemblemezzo/