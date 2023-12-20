«Бах и концерты». Мелодия, которая волнует сердце…

Верхнее фото: © Yoel Levy
«Цель музыки – трогать сердца»
Иоганн Себастьян С. Бах
Ансамбль MEZZO представляет во втором концерте своего «Баховского» цикла программу «Бах и концерты», в которых примут участия приглашенные из-за рубежа солисты: скрипачка Кати Дебрецени (Великобритания/Израиль), скрипачка Лилия Славный (Нидерланды/Израиль), клавесинист Цви Меникер (Германия/Израиль), а также руководитель ансамбля MEZZO флейтистка Дорет Флорентин.
Эти музыканты примут участие в программе, посвященной исполнению виртуозной музыки. В центре программы – четыре концерта Иоганна Себастьяна Баха:
Концерт для клавесина и двух флейт № 6 фа мажор, версия Бранденбургского концерта № 4, два концерта для флейты и скрипки, а также Концерт для клавесина с оркестром BWV 1053 в аранжировке Кати Дебрецени для скрипки и оркестра.
Тель-Авив, 29 декабря, пятница, 13:00, студия «Аннет».
Хайфа, 30 декабря, суббота, 12:00, зал «Кригер».
Концерты Баха – это музыкальный диалог солиста (или группы солистов) и аккомпанирующего им оркестра. Используя контраст, заложенный в концертную форму, композитор объединяет блестящую технику и музыкальность в богатую полифоническую ткань. В концертную программу ансамбля MEZZO войдут разнообразные отрывки в исполнении солиста и солистов с оркестром: флейта и скрипка, две флейты и клавесин, и т.д.
Традиция исполнения концертов Баха имеет увлекательную историю: во многих случаях оригинальная версия партитуры была утеряна, и оставались лишь собственные адаптации Баха и намеки на источники вдохновения, скрывающиеся в кантатах. Ансамбль MEZZO следует этой традиции и исполняет восстановленную версию концерта BWV 1059R в переложении для флейты с оркестром и концерта BWV 1060R в переложении для флейты и скрипки с оркестром.
Также в программе: премьерное исполнение в Израиле концерта BWV 1053R в специальной аранжировке Кати Дебрецени для барочной скрипки, основанной на клавесинном концерте BWV 1053 и отрывках из двух более ранних кантат, переложенных в данном случае для скрипки с оркестром.
И вдобавок – знаменитый и всеми любимый Бранденбургский концерт № 4 в редакции для клавесина, двух флейт и оркестра
Ансамбль MEZZO. Художественный руководитель – Дорет Флорентин.
Программа «Бах и концерты».
Кати Дебрецени – барочная скрипка.
Лилия Славный – барочная скрипка.
Цви Меникер – клавесин.
Дорет Флорентин – флейта.
Майя Зота – флейта.
Юлия Лурия – барочная скрипка.
Мирьям Пнейгарт – барочный альт.
Орит Мессер-Якоби – барочная виолончель.
Эран Боровиц – контрабас.
В программе:
Концерт для скрипки с оркестром BWV1053R (аранжировка – Кати Дебрецени)
Концерт для флейты с оркестром BWV 1059R
Концерт для флейты, скрипки и оркестра BWV1060R
Концерт для клавесина, двух флейт и оркестра BWV1057
Пятница, 29 декабря 2023 г., 13:00, Студия «Аннет», Швиль Хамерец, 2, Тель-Авив
Суббота, 30 декабря 2023 г., 12:00, зал «Кригер» – улица Элияху Хаким, 6, Хайфа
Стоимость билетов: 100 шекелей – обычный, 85 шекелей – пенсионеры, 50 шекелей – студенты.
Ссылка для информации и заказа билетов:
Студия Аннет» – https://ticks.co.il/event.php?i=O3RXHmuvbS1
Ссылка для приобретения абонемента на цикл концертов https://ticks.co.il/event.php?i=KfZnTLfAki1
Для заказа билетов в Хайфе: 04-8363804, hchamber@netvision.net.il
Ссылки для прослушивания:
Концерт Баха для клавесина с оркестром ми-бемоль мажор BWV1053 в обработке Кати Дебрецени для скрипки с оркестром си мажор, первая часть – Аллегро. Концерт в стиле барокко с оркестром English baroque soloists/John Eliot Gardiner
https://www.youtube.com/watch?v=gbPHdr2O3mY
Антонио Вивальди – Концерт для флейты си-бемоль мажор RV 444, первая часть: Allegro Moletto
https://www.youtube.com/watch?v=v18BrCoXL_4
Ensemble MEZZO
https://www.doretflorentin.com
https://www.facebook.com/ensemblemezzo/