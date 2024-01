Mezzo Ensemble и «Барочная флейта»

Заглавное фото: ансамбль “Меццо”. Фото – © Йоэль Леви

Ансамбль «Меццо» (Mezzo Ensemble) » представляет третий концерт сезона: «Барочная флейта» – с 27 января по 3 февраля в Тель-Авиве, Хайфе и в Шаар Ха-Амаким.

Ансамбль «Меццо» принимает у себя в гостях исполнителя на поперечной барочной флейте (траверс-флейта, flauto traverso) Моше Эпшейна. В программу концерта включены как сочинения для деревянной барочной флейты, так и для других видов флейт, на которых играет художественная руководительница ансамбля Дорит Флорентин.

В насыщенной программе концерта – инструментальные и вокальные сочинения для флейт и других духовых инструментов эпохи барокко, включающая , эффектные инструментальные композиции и любимые арии, демонстрирующие мягкое и волшебное звучание этих барочных духовых инструментов

При участии сопрано Яалы Авиталь, Дорит Флорентин, Моше Эпштейна, участников ансамбля «Меццо».

27 января, суббота, Шаар ха-Амаким, «Музыкальное утро на станции», 11:00

2 февраля, пятница, Тель-Авив, студия «Аннет», 13:00

3 февраля, суббота, Хайфа, Музей имени Тикотина, 11:00

В центре программы – произведения двух крупнейших композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Георга Филиппа Телемана, уделявших особое внимание партиям различных флейт – как в ансамбле, так и в сольном звучании или в сочетании с вокалом. Кроме того, в программу включены два произведения современника Баха и Телемана – композитора Джона Эклса, служившего при английском королевском дворе и в 1700 году получил почётную должность Мастера королевской музыки. Джон Эклс исполнял должность «Мастер королевской музыки» дольше всех – 35 лет, и он единственный, кто служил четырём монархам – Вильгельму III, Анне, Георгу I и Георгу II. Этот «рекорд», по-видимому, навсегда останется в истории.

*****

«Барочная флейта»

Моше Эпштейн – траверс-флейта (барочная флейта)

Яала Авиталь – сопрано

Дорит Флорентин -флейта

Орит Мессер-Якоби – барочная виолончель

Гидеон Бартлер – барочная гитара

Авиад Штир – клавесин

В программе:

И.С. Бах. Трио-соната соль мажор для флейты, траверс-флейты и basso conti­nuo

(ак­ком­па­ни­рую­щая груп­па ин­ст­ру­мен­тов в барочной му­зы­ке

Г.Ф. Телеман. Соната соль мажор для траверс-флейты и basso conti­nuo

И.С. Бах. Речитатив и ария из кантаты 208: «Shafe Können sicher weiden»

Г.Ф. Телеман. Ария из кантаты «Deine Toten werden leben»

И.С. Бах. Ария из кантаты 39 «Hochster, was ich habe»

И.С. Бах. Ария из кантаты 211 «Ei wie schmeckt der Coffee süsse»

Джон Эклс. Две английские песни:

A Pastoral song in the novelty with two flutes

A song for two flutes sung by Mr. Elford for new year’s day

Стоимость билетов: 100 шекелей – обычный, 85 шекелей – пенсионеры, 50 шекелей – студенты.

Ссылка на информацию о заказе и покупке билетов в Шаара ха-Амаким – https://www.kamaflourmill.com/chambermusic

Ссылка для получения информации и покупки в Тель_Авиве – студия «Аннет» — https://ticks.co.il/event.php?i=xBKs4xEBXi1

Ссылка для приобретения подписки на всю концертную серию: https://ticks.co.il/event.php?i=KfZnTLfAki1

Для заказа билетов в Хайфе: 04-8363804

Ensemble MEZZO: https://www.doretflorentin.com; https://www.facebook.com/ensemblemezzo/