Аргентинский легендарный ансамбль «Malevo» привезет в Израиль танцы и музыку ковбоев-гаучо

Видели ли вы, как танцуют ковбои? Приготовьтесь перенестись в самое сердце аргентинских пампасов на завораживающем представлении ансамбля «Малево», который приедет в Израиль в сентябре 2024 г.

Мировая сенсация – мужская танцевальная труппа «Малево» из Аргентины в сопровождении живого оркестра представит местной публике традицию ковбойского танца маламбо и музыки гаучо. С оживленных улиц Тель-Авива мы перенесемся в суровые пейзажи страны скотоводов. Виртуозная игра на ударных инструментах и ​​танец с элементами фламенко, танго и ирландской чечётки создадут зажигательное шоу, непохожее на всё, что мы знаем.

Маламбо — это традиционный танец, который южноамериканские ковбои передавали из поколения в поколение, от старших к младшим. После долгого дня, проведенного в седле, вечером у костра они устраивали, как сказали бы сейчас, танцевальные «баттлы». Изначально маламбо исполнялся сольно, но со временем стал танцем-дуэлью. Аргентинские гаучо оттачивали движения до совершенства, чтобы развлекать, соревноваться и восхищать своих коллег-танцоров.

Труппа «Малево», которую создал режиссер, хореограф и танцор Матиас Хаиме, возродила, а скорее даже – заново изобрела маламбо, взяв за основу народный танец, исполнявшийся ковбоями-гаучо на просторах пампы. И хотя словом «малево» в Аргентине называют скандалиста или хулигана, в интерпретации ансамбля фольклорная традиция превратилась в современное, авангардное и высокохудожественное представление.

Сохраняя присущую маламбо мужественность и виртуозность исполнения, труппа обогатила традиционный танец, соединив его классические техники с другими стилями, такими как фламенко и танго, и с живой перкуссией. Хореография, основанная на пульсирующем ритме барабанов, сочетает в себе игру с болеадорами (орудиями из камней и кожи, которые южноамериканские ковбои-гаучо использовали в качестве лассо), быстрый перебор ногами, энергичное сапатеадо (стук каблуков) и быстрые сепильядос (сложные движения ног с захлёстами и выворачиванием).

Глядя на танцующих маламбо, вы сразу отмечаете плавные движения, силу и браваду его исполнителей. Грудь подается вперед, тело напряжено и готово к прыжку, ноги быстро и энергично топают, словно копыта лошадей, согласно легенде, вдохновивших когда-то на этот танец. Длинные черные волосы танцоров, похожие на лошадиную гриву, развеваются за спиной, когда мужчины соревнуются один на один в мастерстве исполнения ритмичных и сложных танцевальных па. По ходу шоу можно заметить влияние разнообразных танцевальных традиций, которые пришли из дальних стран. А пробежавшись по истории Аргентины и её торговых связей, вы поймете, что танцевальный язык маламбо действительно не случаен. От ритмов португальской работорговли (которые дали начало капоэйре) до страсти фламенко, принесенной Испанской империей, и ирландского степа – наследия волны эмиграции из Ирландии.

Основатель и художественный руководитель «Малево» – режиссер, хореограф и танцор Матиас Хаиме – взял традиционный фольклорный танец маламбо и перенес его на сцену, создав особый визуальный и чувственный театральный опыт для современной публики. Благодаря своей работе Матиас привлекает внимание к искусству маламбо и гарантирует, что оно продолжит оставаться актуальным. Танцоры труппы считаются самыми талантливыми исполнителями маламбо в мире. Есть артисты, которые отлично метают болеадоры, а другие невероятно искусны в перкуссии. Но редко можно найти универсальных артистов, которые способны делать все это: танцевать, барабанить, петь и играть на гитаре – в этом их уникальность. И именно таких исполнителей Матиас Хайме собрал в «Малево».

Ансамбль был удостоен титула национального посланника культуры Аргентины и добился большого успеха, выступая, кроме прочего, в Лас-Вегасе и Нью-Йорке, Париже и Лондоне, вместе со звездой латиноамериканской поп-музыки Рики Мартином, с цирком «Дю Солей», в Universal Studios Japan и на телевизионном шоу «Америка ищет таланты-2016». Очаровав его зрителей и судей своими незабываемыми выступлениями и дойдя до полуфинала, труппа в составе 15 танцоров и музыкантов отправилась в мировое турне, повсюду собирая восторженные отзывы и овации. Где бы они ни выступали – лишь в последний год ноги танцоров «Малево» отбивали чечетку на множестве сцен, от культового лондонского Вест-Энда до престижных залов Сиднейского оперного театра, они неизменно очаровывали публику своей беспрецедентной энергией и атлетизмом.

По следам их недавних гастролей в Австралии сайт ArtsHub Australia писал: «Танцоры «Малево» врываются на сцену во всем блеске аргентинской мужественности, с обнаженной грудью и барабанным боем, соблазняя публику необычайной энергией и атлетизмом». После триумфальных выступлений в Лондоне труппа получила престижное приглашение принять участие в ежегодном королевском варьете, где они выступили перед почетными гостями, в том числе принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.

Не упустите возможность ощутить волшебство маламбо и дух Аргентины в Израиле на экстраординарном и захватывающем представлении!

Гастроли танцевальной труппы «Малево» пройдут с 12 до 18 сентября 2024 г.

12 сентября, четверг, в 20:00 – «Бейт а-опера», Тель-Авив

13 сентября, пятница, в 13:00 – «Бейт а-опера», Тель-Авив

14 сентября, суббота, в 17:00 – «Бейт а-опера», Тель-Авив

Билеты в кассе «Тель-Авив»: *2207 и здесь: https://2207.kupat.co.il/show/malevo

15 сентября, воскресенье, в 20:30 – зал «Шаровер», «Театрон Ерушалаим»

Билеты: https://2207.kupat.co.il/show/malevo

16 сентября, понедельник, в 20:30 – «Театрон Моцкин», Кирьят-Моцкин.

Билеты: https://bit.ly/MALEVO_prd

17 сентября, вторник, в 20:30 – «Аудиториум Хайфа»

Билеты: https://bit.ly/MALEVO_prd

18 сентября, среда, в 20:30 – «Гейхал а-тарбут Герцлия»

Билеты: https://bit.ly/3wVVlZw



Photos by JordanMunns



Посмотреть видео: https://youtu.be/DjbQmtrimGI?si=tZQIR6frwROcp7Jf



Организатор гастролей «Malevo» в Израиле – компания Bimot Global

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting