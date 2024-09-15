Основатель «Malevo» Матиас Хаиме: «Мы в восторге от теплого приёма израильской публики!»

Мировая сенсация – в эти дни мужская танцевальная труппа «Malevo» из Аргентины в сопровождении живого оркестра представляет в Израиле традицию ковбойского танца маламбо.

Маламбо – традиционный танец, который южноамериканские ковбои передавали из поколения в поколение, от старших к младшим. После долгого дня, проведенного в седле, вечером у костра они устраивали, как сказали бы сейчас, танцевальные «баттлы». Изначально маламбо исполнялся сольно, но со временем стал танцем-дуэлью. Аргентинские гаучо оттачивали движения до совершенства, чтобы развлекать, соревноваться и восхищать своих коллег-танцоров.

Виртуозная игра на ударных инструментах и танец с элементами фламенко, танго и ирландской чечётки создают зажигательное шоу, непохожее на всё, что мы знаем.

Первые успешные представления в зале Оперного театра Тель-Авива прошли при полном аншлаге. Впереди – Иерусалим, Хайфа, Крайот и Герцлия.

Матиас Хаиме – основатель «Malevo», режиссер, хореограф и танцор ответил нам на несколько вопросов сразу после премьеры шоу в Тель-Авиве.

Матиас, расскажи пожалуйста как ты пришёл в сферу аргентинского фольклора?

Я был скромным мальчиком и, учась в школе в Буэнос-Айресе, начал танцевать танго. Оно дало мне уверенность в себе, улучшило координацию движений, и постепенно я перешел в сферу фольклора, который казался мне очень темпераментным: начал танцевать такие танцы как маламбо, чакарера, самбо и кумбия. Со временем, я почувствовал, что зрителям нравится аргентинский фольклор и решил создать собственный ансамбль.

В чём секрет успеха ансамбля «Malevo»?

Мы полны желания гастролировать и делиться с публикой разных стран нашим фольклором. «Malevo» много путешествует, зачастую выступает в местах проживания испано-язычных зрителей и других любителей латиноамериканского фольклора. Думаю, секрет в том, что мы – мобильны, темпераментны, готовы репетировать, много работать и развиваться. Безусловно, сам танец маламбо очень выразителен. В нём есть элементы и африканских танцев, и испанского фламенко.

Как вы выбираете танцоров для ансамбля?

Танцоров выбирать непросто, и я посвящаю этому около половины моего времени. Кроме физических данных и артистичности, они должны уметь хорошо работать в команде, быть отзывчивыми людьми. Я также отбираю музыкантов: у нас на сцене – особый музыкальный ансамбль, который включает скрипку, бандонеон, перкуссию и гитару.

Много молодых людей в Аргентине танцуют маламбо?

С тех пор как мы выступили на шоу America’s Got Talent 2016 всё больше молодых аргентинцев начали танцевать маламбо. Они почувствовали особенную взрывную энергию этого танца, возможность импровизировать, и поэтому на аргентинском небосклоне появляется все больше молодых и талантливых танцоров маламбо.

Сотни людей в Израиле танцуют танго и даже чакареру. Как по-твоему, есть связь между маламбо, танго, чакарерой и самбой?

Все они – части аргентинского фольклора. Вместе с тем, маламбо намного старше танго. Он возник примерно в 17 веке как танец ковбоев и всегда был отличительной чертой простой и деревенской части Аргентины. Танго – более элитарный танец, он появился около 100 лет назад в Буэнос-Айресе. В большой степени – это танец портового города.

В какой стране вас особенно хорошо принимают?

Вся наша команда в восторге от теплого приёма израильской публики! Реакция зрителей на концертах в Тель-Авиве нас просто потрясла! Надеюсь, что и в других городах будет такой же прием. Мы часто выступаем в США. Там большая южноамериканская община, и множество людей ценят аргентинский фольклор. Недавно мы успешно провели концерты в Англии и в Австралии.

Что планируете делать в Израиле кроме выступлений?

Мы впервые приехали в эту прекрасную страну. Между репетициями и первыми выступлениями в Оперном театре Тель-Авива мы успели побывать на пляже Фришман. Нам очень нравится такая тёплая погода, очень вкусная еда и отзывчивые люди. Надеюсь, что между выступлениями нам удастся попутешествовать, попасть в священный город Иерусалим и на Мертвое море.

С Матиасом Хаиме беседовали Гай Чак и София Нимельштейн

Не упустите возможность ощутить волшебство маламбо и дух Аргентины в Израиле на нашем захватывающем представлении!Гастроли танцевальной труппы «Malevo» проходят с 12 до 18 сентября.

Даты выступлений:

С 12 по 14 сентября «Malevo» выступали в Оперном театре Тель-Авива

15 сентября, воскресенье, в 20:30 – Театрон Ерушалаим, зал «Шеровер», Иерусалим

16 сентября, понедельник, в 20:30 – «Театрон Моцкин», Кирьят-Моцкин

17 сентября, вторник, в 20:30 – «Аудиториум», Хайфа

18 сентября, среда, в 20:30 – Центр сценических искусств, Герцлия

Билеты в кассе «Тель-Авив»: *2207 и здесь: https://2207.kupat.co.il/show/malevo

Билеты на шоу в Хайфе и в Крайот также в «Браво»: https://bit.ly/4dHqhNo

Билеты на шоу в Герцлии: https://bit.ly/3wVVlZw

Посмотреть видео: https://youtu.be/DjbQmtrimGI?si=tZQIR6frwROcp7Jf

Снимки с концерта – ©Sergey Demyanchuk, ©Alex Khanin

Портреты Матиас Хаиме – ©«Malevo»

Организатор гастролей «Malevo» в Израиле – компания Bimot Global

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting