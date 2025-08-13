Art-кентавр Галины Блейх

Заглавная иллюстрация: Galina Bleikh. From I, EYE, and AI art-project

Предлагаем нашим читателям интервью куратора и искусствоведа Елены Шипицыной с художницей Галиной Блейх на тему искусственного интеллекта. Интервью первоначально было опубликовано в журнале “Тайные тропы“.

Данная публикация – первое сотрудничество нашего сайта с журналом “Тайные тропы”, которое, безусловно продолжится. Более подробно о журнале “Тайные тропы” можно прочитать в конце этого интервью.

Е. Ш. Галя, сегодня наблюдается мощный подъём интереса к теме ИИ вообще и использования его возможностей в искусстве, в частности. Ты давно уже лихо плаваешь в этих нейроволнах. Поделишься опытом?

Г. Б. Всё очень быстро развивается и обновляется. Искусство активно захватывает новые медиумы. Если ещё несколько лет назад во всех выставочных open calls было указано: «рассматриваются только произведения без использования ИИ», то теперь, наоборот, работы, сделанные в коллаборации с ИИ, весьма востребованы, их выделяют в самостоятельную номинацию. Это так быстро произошло – кардинальный слом тренда: я вижу сегодня, как галереи, работавшие только с традиционными медиа – графикой, живописью, скульптурой и тому подобным, – сегодня хотят делать выставки с искусственным интеллектом. Думаю, такие изменения связаны с тем, что всем нам требуется некое профетическое видение современной ситуации. Потому что разнообразные споры и дискурсы вокруг этой проблемы часто сводятся к демонстрации страхов перед неизведанным явлением и в связи с этим весьма пессимистичным прогнозам для человечества. И, на мой взгляд, в такой ситуации неопределённости и предубеждений роль художника стремительно возрастает, поскольку он оказывается как раз в авангарде взаимодействия с этой новой реальностью.

Е. Ш. Художник всегда как некий сталкер стремится выйти за границы привычного, экспериментируя с новыми материалами и технологиями с целью самовыражения.

Г. Б. Я для себя это формулирую так: человеческое сознание достаточно инертно, при том, что человечество в техническом и научном прогрессе само себя опережает, а затем в массе своей не «догоняет» свои же достижения. И именно художник может помочь преодолеть этот разрыв между инертностью массового сознания и новой технологической реальностью. В этом, я считаю, одна из актуальных общественных функций фигуры художника. Потому что он имеет дело как с ментальным планом, так и с чувственным. И вот когда художник в работе с ИИ задействует все коды – и ментальные, и визуальные, и вербальные, и аудиальные, и пространственные, – то он способен погрузить человека в совершенно новое переживание, как сейчас модно говорить, в «иммерсивную среду», и дать ему прожить этот невероятный по ощущениям опыт качественно нового взаимодействия с технологической реальностью. И с этой точки зрения, я считаю, у современного художника есть своя миссия – помочь коллективному сознанию преодолеть пропасть недоверия ко всему новому и неизведанному.

У каждого художника, конечно, свой метод взаимодействия с ИИ – он нарабатывается индивидуально. Именно в этом и заключается особый интерес – так создаётся разнообразие общей палитры. Для себя я в своём собственном слогане объединила два понятия Художник (Аrtist) и ИИ (AI) знаком умножения: «Аrtist x AI».

Е. Ш. Знак умножения, а не сложения – символ глубокой синергии.

Г. Б. Я это называю симбиотическим сотворчеством. Для меня суть процесса состоит в том, что в будущем мы сольёмся с ИИ, и в этом нет ничего угрожающего для личности художника. Наоборот, это расширяет творческий ресурс, раздвигает поле креативных возможностей. На фоне пессимистичных рассуждений о том, что вот у человека появляется цивилизационный конкурент, новый творческий актор, небелковый субъект, у меня более оптимистичный взгляд на этот вызов: я вижу наше будущее слияние в созидательной деятельности, в которой человек может неизмеримо повысить свой творческий потенциал. Причём во всех сферах, потому что когнитивные способности, скорость обработки информации и масштабы выдачи результатов, помноженные на человеческое концептуальное мышление, эмоциональность, чувственность, творческий импульс, а также умение отобрать главное, чтобы выстроить вектор поиска, – всё это потрясающая перспектива нашего мощного будущего. Если только оно не прервётся однажды вследствие нашего же саморазрушения.

Е. Ш. Всё, как в теории «Расширенного разума» Энди Кларка: ИИ – продолжение человеческого интеллекта за его биологическими пределами.

Г. Б. Я так определила наше слияние с ИИ: мы вместе с ним образуем некоего кентавра, у которого моя креативная мысль играет роль человеческой головы, а его генеративная энергия – мускульной силы коня. Так что, можно сказать, мы являемся единым организмом, который умножает возможности и человека, и коня. Вот такая гибридная метафора пришла мне на ум – она очень точно передаёт мои ощущения, возникающие в процессе работы с ИИ.

В своей концепции я писала, что художник становится провидцем и проводником в мире, где человеческое концептуальное мышление и художественная интуиция соединяются с возможностями искусственного интеллекта. Этот творческий процесс представляет собой гармоничное сочетание человеческого эмоционального интеллекта с алгоритмами машинного обучения, превосходящими индивидуальные ограничения человека. Такое инклюзивное вовлечение человека в цифровое взаимодействие позволяет художнику выйти за пределы собственного Я. Это довольно сильная практика и, я бы сказала, совершенно непередаваемый творческий опыт.

Е. Ш. А как строится ваш творческий диалог: художник задаёт направление поиска, а алгоритм предлагает свои решения?

Г. Б. Я бы условно выделила два способа взаимодействия с ИИ. Один – сугубо утилитарный, то есть когда ИИ отводится роль помощника, ассистента, заменяющего человека в каких-то конкретных операциях. Именно так с ИИ взаимодействует сегодня большинство пользователей. При этом они ещё, как правило, ругают ИИ, когда он ошибается, и посмеиваются над ним, когда он не может что-либо выполнить. Я тоже постоянно использую ИИ в качестве помощника, когда мне требуются какие-либо конкретные изображения, тексты или информация, но для меня это как раз самая неинтересная часть общения с искусственным интеллектом.

Второй способ – когда мы друг друга изучаем: он изучает меня, я изучаю его, и мы вместе выстраиваем некую общую концепцию. Искусственный интеллект способен выдавать непредсказуемый результат, и эта непредсказуемость его решений сродни творчеству, на мой взгляд. Все боятся признать в ИИ творца, но ведь и человеческое творчество – тоже непредсказуемый процесс, самый загадочный в человеческой деятельности. Как в моём сознании возникает творческий импульс, который непонятным мне образом приводит к некоему озарению и получению неожиданного нелинейного результата, так и искусственный интеллект на один и тот же промпт (запрос) может выдать нам диаметрально противоположные ответы, зачастую настолько непредсказуемые, что иногда я даже на стуле подпрыгиваю от неожиданности.

Другое дело – как ты этим результатом распоряжаешься, как вводишь его в контекст искусства. Ведь сам он без твоего запроса ничего не генерирует, молчит – и всё. Пока ты с ним не заговоришь. Только во взаимодействии с человеком он просыпается. И вот это важно отметить, во всяком случае, на сегодняшний день: ИИ не начинает что-либо творить сам по себе. И если ты вступаешь с ним в диалог, воспринимаешь его как соавтора, если ты достаточно гибок, чтобы, например, плыть по его сценарию, а затем включить свой, то вовлекаешься в потрясающе интересный, абсолютно захватывающий процесс!

Более того, никогда раньше художник не мог быть в одном лице целой киностудией! Мне, например, всегда хотелось использовать в едином произведении бόльшую палитру выразительных средств. Мои ранние графические работы обычно представляли собой серии листов с развитием общей пластической и сюжетной идеей. Меня интересовало движение визуальной художественной формы во времени. Речь не идёт об анимации, а именно о способе развития концепта. Так вот сегодня я в совершеннейшей эйфории оттого, что, сидя за своим компьютером, я имею в руках инструментарий, равный по своим возможностям оснащению современной киностудии: я могу сгенерировать любой звук, любое изображение, сделать из него видео…

И ведь всё это – ещё самое начало пути! Ведь он ещё только-только родился, наш вундеркинд, наш новорождённый искусственный «интеллектик», он и говорить-то ещё почти не научился, а уже столько умеет!

Наше с ним взаимодействие больше, чем инструментальное или даже партнёрское, это – настоящее симбиотическое единство. Просто ощущаешь, как какие-то участки мозга испытывают невероятное расширение, как будто у меня в сознании появляется дополнительный процессор.

Е. Ш. Получается, что ИИ, хоть и не мыслит творчески в человеческом смысле, но его способность к обработке данных открывает новые горизонты для мышления художника? Добавляет ему «мышцу креативности»?

Г. Б. Очень похоже на это. Поэтому все мои последние работы построены и на принципе совместного с ИИ концептуального творческого переживания. Это то, что мне по-настоящему интересно. Я создала уже шесть полноценных арт-проектов с искусственным интеллектом, а в декабре этого года пройдет моя персональная выставка в Южнокорейском музее современного искусства – там я покажу свою новую работу про глаз художника. Мне было интересно проследить трансформацию изображения через его словесное описание. Процесс напоминает известную прибаутку «У попа была собака…», то есть воспроизводит цепочку многократно повторяющихся запросов. Называется этот проект «I, my Eye, and AI» («Я, мой глаз и ИИ»).

Идея его родилась так: . некоторое время назад у меня возникла проблема со зрением, с сетчаткой глаза. Обратилась к врачу, мне назначили уколы в глаз, а для проверки систематически делают OCT глаза – оптическое сканирование. Понятно, что глаз для художника, собственно, сама идея зрения – это самое ценное. Я заинтересовалась всеми этими тонкостями био-оптики: как возникает изображение на сетчатке глаза, каким образом всё это можно отобразить и так далее – и попросила своего врача прислать мне изображение сканирования моей сетчатки. Затем я «показала» этот снимок ИИ и попросила его описать, что он на нём видит, не сообщив ему, что именно это за изображение. Он выдал мне достаточно убедительное словесное описание. Потом это описание я, в свою очередь, «скормила» ИИ, генерирующему изображения. Он выдал мне картинку в соответствии с этим описанием и так далее.

Понятно, что можно создать бесконечную цепочку таких циклов по принципу «изображение – описание». Ну а я пока сделала семь, но даже и при этом мы уже очень далеко ушли от первоначального изображения моей сетчатки. В общем этот мой «глаз» благодаря ИИ постепенно превратился в совершенно иной, достаточно фантастический образ. При этом возникает целая цепочка ассоциаций – как изображение превращается в слово, затем в новое изображение и в следующий слово-образ. А в первооснове всего – моя сетчатка, моя индивидуальность, моя универсальность, мой взгляд.

Так может быть, вопрос не в том, «может ли ИИ заменить художника», а в том, как переопределить творчество в эпоху алгоритмов. Возможно, истинная креативность — это умение задавать вопросы, на которые даже ИИ не сможет ответить…

*****

«Тайные тропы» – классический литературный международный журнал в обстоятельствах XXI века

В журнале публикуются разножанровые произведения: большая и малая проза, поэзия, драматургические произведения, литературоведение, литературная и художественная критика, работы по философии. Это – оригинальные материалы. Статус «Тайных троп» – «журнал литературы и искусств русскоязычного мира».

Журнал выходит сначала в Сети (https://www.secrettropes.com/), а затем в бумажном варианте.

Автором идеи издания журнала и его названия стал саратовский журналист и писатель Владимир Горбачёв. «Манифест» журнала можно посмотреть в 1-м номере, появившемся в Сети 11.04.2022, № 2 – 04.11.2025. В 2023 году вышло ещё 2 номера, в 2024-м – 4. В 2025-м № 1 (9) вышел 04.03.2025, № 2 (10) – 04.06.2025. в начале сентября должен выйти № 3 (11).

Список авторов насчитывает более 130 фамилий: Бахыт Кенжеев, Светлана Кекова, Николай Кононов, Алексей Слаповский, Ирина Горелик, Игорь Губерман, Алекс Тарн, Андрей Бильжо, Виталий Комар, Шмуэль Анатолий Шелест, Саша Окунь, Александр Косолапов, Вера Павлова, Ирина Евса, Иван Стависский, Михаил Король, Ольга Бугославская…

География: Россия, Израиль, США, Канада, Украина, Германия, Франция, Италия, Австралия, Сербия, Чехия, Финляндия, Молдова, Болгария – русскоязычный мир, страны, где живут люди, говорящие и творящие на русском языке.

Особое внимание в “Тайных тропах” уделяется живописи (фотоискусству). Номер оформляется работами одного мастера. Каждый материал предваряется разворотом с иллюстрацией, на её фоне дана на следующей странице биография автора (отдельно отметим, что подробно даём информацию об авторе с фото, текстом-биографией, который автор пишет сообразно своему настроению). И все эти, а также дополнительные художественные работы собраны в отдельном материале, сопровождаются либо статьёй самого художника, либо интервью с ним, рецензией, художественной критикой. То есть художник, фотомастер – не вспомогательный, оформительский «элемент», а один из равноправных авторов.

Проводятся презентации вышедших номеров. В последнее время их местом стал Центр наследия Менахема Бегина в Иерусалиме. Скорее всего презентация 2-го (10-го) и 3-го (11-го) номеров состоится в начале октября.

Барух-Александр Плохотенко, главный редактор журнала “Тайные тропы”