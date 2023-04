Арт-стена в Яффском порту

Верхнее фото – קיר יפו- צלם גיא מדור



Жители Яффо и не только они могут принять участие в создании уникального арт-объекта – арт-стены на входе в Яффский порт, которая будет официально открыта для широкой публики 23 апреля, в воскресенье, под знаком Дня Земли (International Mother Earth Day), проводимого под эгидой ООН. Открытие Арт-стены обещает стать праздником для всех.

Огромное произведение искусства разместится на стене длиной 60 метров и высотой 4 метра здания Reality Foundation у главного входа в порт Яффо.

Ассоциация «Get Out of the Box» («Выйти за рамки») совместно с израильским художником Лиором Бентовым, известным под псевдонимом PESH, и студией дизайна MOLET (которая использует в своих работах отходы древесины) адресуют этот проект жителям Яффо. В создании арт-объекта примут также участие подростки и люди с ограниченными возможностями.

23 апреля, начало в 16:00, у главного входа в порт Яффо, улица Вторая Алия.

Ассоциация «Get Out of the Box», которая занимается продвижением молодых художников и дизайнеров, вместе с художником Лиором Бентовым и студией MOLET, возглавит совместную художественную работу в порту Яффо, в которой будут использоваться мотивы арабской культуры и элементы, ассоциирующиеся с портом Яффо. В создании этой уникальной арт-стены примут участие жители Яффо, а также молодежь и люди с ограниченными возможностями.

После церемонии открытия объекта начнется хэппенинг под знаком «День Земли» -с играми из гигантских элементов из переработанного дерева и мастер-классами о том, как старые рубашки превратить в новые сумки. Сопровождать праздник будет DJ Hassan.

«Для нас большая честь быть партнерами в важном процессе возрождения Яффского порта и приобщения ведущих израильских художников к процессу создания художественного общественного пространства, — говорит Лирон Хершкович, генеральный директор ассоциации «Get Out of the Box», – Мы верим в то, что общественное пространство, эстетически оформленное и тем самым вдохновляющее местных жителей, необходимо для создания здоровой общественной среды и сосуществования двух или более культур»,

«Мы решили использовать стену в качестве полотна, которое силами местного сообщества будет превращено в художественную достопримечательность порта, оживит улицу и превратит этот район для тех, кто его посещает, и работает тут ежедневно, в приятную, живую и эстетичную среду. Проект реализован в партнерстве с портом Яффо (Etarim Group), старейшим действующим портом в мире, который представляет собой живой организм, сочетающий местную культуру и коммерческую жизнь», – говорит Авиталь Хефер – руководитель проекта от ассоциации Reality.

Лиор Бентов, известный под псевдонимом PESH , — мультидисциплинарный художник, который живет в Тель-Авиве-Яффо и работает с общественными, музыкальными и дигитальными пространствами. PESH в своих работах следует модернистской эстетике, и черпает вдохновение в собственном детстве в Украине. За эти годы он разработал последовательный и узнаваемый визуальный язык, где взаимодействие между необработанными формами и гладкими цветными поверхностями позволяет создать дополнительный уровень восприятия и вместе с тем использовать все здание.

Studio MOLET — группа архитекторов, дизайнеров и педагогов, которые создают экологические проекты из переработанной древесины, на основе дизайнерского подхода, следующего задачам повышения осведомленности общества об устойчивом мире. MOLET создала инновационную платформу, которая позволяет каждому проектировать и создавать объекты вторичного использования (upcycle).

Проект реализуется по инициативе и при поддержке Reality Group — компании, занимающейся развитием, управлением и улучшением недвижимости в Израиле и за рубежом, и продвигающей вместе с тем местное искусство и культуру.

Открытие Арт-стены и хэппенинг для всей семьи

Воскресенье 23 апреля

16:00-18:00

Вход свободный

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза