Артур Смольянинов: звук тишины между кадрами жизни

Верхнее фото – Артур Смольянинов. Фотограф © Ольга Матурана

Гастроли | 9–13 сентября 2025 | Тель-Авив и другие города Израиля

От первой роли в 14 лет у Приёмыхова до статуса “иноагента” в 2022-м. От Лютого в «9 роте» до музыканта в изгнании. Артур Смольянинов всегда существовал на границе между ролью и правдой. Теперь эта граница стала его сценой.

Артур приедет в Израиль скорее не как актёр и герой воспоминаний, а как человек, который меняется, живёт, ищет язык — и продолжает говорить. Он представит свой кинорок — жанр, где каждая песня становится короткометражкой жизни. Где вместо сценария — чувство, вместо грима — лицо.

С группой cheLovek, собранной в Латвии, они играют музыку как дневник эмиграции: мини-альбом «四» (Четыре) — это четыре стороны света, четыре стены тоски, четыре аккорда свободы. Четыре попытки не потерять себя. Или хотя бы голос.

Hаверное, можно сказать, что эта встреча больше, чем концерт.

Это:

– живая запись нового альбома (ваш голос останется в музыке)

– чтение несыгранных ролей (те, что предлагала жизнь, а не режиссёры; те, что нельзя сыграть повторно)

– разговор без дублей (все реплики — с первого раза, все паузы — не по сценарию; потому что в жизни — только один дубль)

Каждый вечер уникален. В каждом зале— своя интонация. Среди тем вечера:

– что остаётся за кадром, когда ты сам становишься персонажем новостей;

– как звучит свобода, если слушать её не ушами, а внутренним слухом (история создания песни “Эльсинор” )

«Мы играем для тех, кто различает между “уехал” и “остался” в зеркале», — говорит Артур о своих концертах.

Иногда он добавляет: «Те, кто всё ещё чувствует. Даже если притворяются, что — уже нет».

Приходите, если вам важно:

– услышать голос поколения, который не смогли заглушить / в 2024 году подкаст Артура “Переживём” на DW получил премию “Лучший русскоязычный проект”/

– стать соавтором будущего альбома /предстоящий релиз запланирован на февраль 2026/

– увидеть, как выглядит искренность в эпоху фейков /по данным соцопросов, 67% зрителей после концертов отмечают “эффект живого диалога”/

– и просто быть рядом, когда кто-то говорит вслух то, что болит внутри у всех /на концерте в Берлине Артур 45 минут отвечал на вопросы из зала/

Формата нет.

Жанр — жизнь.

Язык — русский с акцентом свободы.

«Иногда люди приходят просто чтобы понять —

они не одни в этом кадре.»

Заказ билетов: https://showman.co.il/e/artur-smolyaninov-tvorcheskiy-vecher/

Фото предоставлено Артуром Смольяниновым