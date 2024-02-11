Music in 3D – «Диалоги в музыке»

Слушать, чувствовать и понимать – это цель вечеров-диалогов. Музыка и театр музыка и математика, музыка и философия, музыка и психология. И первый вечер серии диалогов – «Музыка и литература». И еще это диалог публики с писательницей, поэтессой и врачом Еленой Минкиной-Тайчер в сопровождении скрипачки Жанны Гандельман и пианистки Елены Чудаковой.

Как представить (услышать и увидеть) и как прояснить музыку в трех измерениях – Music in 3D? Music in 3D – интригующее название и не менее интригующий вечер, который называется «Диалоги в музыке». Что все это значит? Как во всем разобраться? Первым делом прийти 18 февраля в тель-авивскую студию Annete, где три представительницы трех искусств расскажут, покажут и сыграют трехмерный звук, и объяснят, почему кто-то считает музыку уделом избранных талантов, а кто-то – набором физических закономерностей.

Скрипачка Жанна Гандельман и музыковед и пианистка Елена Чудакова придумали серию встреч «Диалоги в музыке», и начинают эту серию с беседы о музыке и литературе – с диалога музыки и литературы, пригласив для участия в этом вечере писательницу Елену Минкину-Тайчер.

Еще древние индийские мудрецы, считали, что музыка существует одновременно в трех измерениях. Недаром звук «Ом» – и музыкальный (вокальный), и медиативный, и ведический. Музыка, одновременно существующая в трех измерениях – наверное, этим понятием и объясняется то, что время над музыкой не властно, кажется, во всех смыслах. Музыка в трех измерениях, музыка в 3D в современных установках – это и переплетение жанров, и логические, и даже технологические выводы о том, что человек может что-то понять только в том случае, если он это может представить в трех измерениях. Любое событие, ситуация, проблема или задача может легко разрешиться, если она полностью показана в 3D – то есть явно видима для человека в трех измерениях, и только так наступает ясность – так устроено наше мышление. Поэтому сделайте для себя ясным то, что для вас стало неясным – сделайте, благодаря музыке и литературе.

В первую очередь, вечер Music in 3D будет посвящен, естественно, музыке. Но не просто исполнению музыкальных произведений, а разбору и показу того, что даже в самых коротких композициях происходит множество параллельных диалогов. Отсюда и второе название вчера «Диалоги»: диалоги между солистом и аккомпаниатором, между дирижером и оркестром, между разными инструментами и даже между разными голосами и тембрами в сольном исполнении. В масштабных оркестровых произведениях инструменты и исполнители не просто ведут диалог, но беседуют, спорят, сердятся, мирятся и перебивают друг друга, как самые настоящие собеседники.

«Там, где заканчиваются слова, начинается музыка», – говорят, играют и объясняют Елена Минкина-Тайчер, Жанна Гандельман и Елена Чудакова. Объясняют с помощью произведений Моцарта, Шуберта, Дебюсси, Крейслера, Альбениса, исследуя музыку в контексте других областей науки и искусства, таких как психология, математика, литература, философия и даже криминология. Публика, благодаря диалогам с профессионалами, открывает новые грани в музыке. И в литературе. Ведь этот вечер посвящен диалогу музыки и литературы.

Слова «Там, где заканчиваются слова, начинается музыка» приписывают Генриху Гейне. Но у писателя слова не заканчиваются… Как писательница расскажет об универсальном языке музыке, на котором легко общаться? Мы знаем, что музыка, и не только классическая, вошла в жизнь современного человека очень плотно. Мы видим людей с наушниками в ушах, и все они слушают разнообразную музыку. С помощью музыкальных эмоций можно познать мир, ответить самому себе на множество вопросов, пережить ту или иную жизненную ситуацию. Можно рассказать человеку о своих переживаниях и чувствах, даже когда нет подходящих слов. Ведь музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств.

Приходите послушать разнообразную музыку, прочувствовать ее и узнать от профессионалов о музыке в трех измерениях. И, кстати, если музыканты ведут диалог с Бахом и Генделем, почему бы поэту не поговорить и даже не поспорить с Пушкиным или Бродским? «Диалог с Бродским» Елены Минкиной-Тайчер – также часть этого вечера.

Об исполнителях и авторах:

• Елена Минкина-Тайчер – врач, руководитель собственной клиники, автор шести книг прозы («Белые на фоне черного леса»;«Женщина на заданную тему»; «Там, где течет молоко и мед»; «Время обнимать»; «Эффект Ребиндера» и «Старик») и двух стихотворных сборников, один из которых называется «Беседуя с Бродским». Елена Минкина-Тайчер – номинант многих литературных премий, лауреат премии Юрия Нагибина.

• Жанна Гандельман – концертмейстер Иерусалимского Симфонического оркестра, профессор Тель-Авивской академии музыки имени Бухмана-Меты, победитель международных музыкальных конкурсов. Активно выступает как солистка и участник камерных ансамблей.

• Елена Чудакова – музыковед, пианистка, участница камерных ансамблей, ведущая концертов и лекций для широкой публики, популяризатор классической музыки для детей и взрослых.

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Music in 3D – «Диалоги в музыке»

Воскресенье, 18 февраля 2024, 19:30

Студия “Annete”, швиль ха-Мерец 2, Тель-Авив

Информация о мероприятии и билеты:

https://www.musicin3d.com/ru/event-details/dialogues

Страница мероприятия в фейсбуке –“Диалоги” в сопровождении скрипки и фортепиано | Facebook

Фотографии (предоставлены организаторами):

Елена Минкина-Тайчер – @Senya Alman ,

Janna Gandelman – Jan Dunken,

Елена Чудакова – Zvika Goldstein Photography צביקה גולדשטיין – צילום